Ухань находок: самый близкий к SARS-CoV-2 вирус отыскали в лаборатории

17:04 19.05.2020 Образец RatG13 на 96,2% генетически соответствует виновнику пандемии



Анна Урманцева



По данным научных публикаций, самым близким к виновнику последней пандемии является сегодня штамм коронавируса RatG13. Он был взят у летучей мыши, отловленной в ходе специальной экспедиции в провинции Юньнань еще в 2013 году. Как сообщила китайская исследовательница Ши Чжэнли, этот образец с тех пор хранился в лаборатории Института вирусологии Уханя, а не так давно обнаружилось, что он генетически почти близнец SARS-CoV-2. "Известия" расспросили российских ученых и специалистов ВОЗ, о чем говорит эта находка, почему Ши Чжэнли решила опубликовать эти данные и мог ли RatG13 стать "исходником" нынешнего коронавируса.



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Китаянка Ши Чжэнли уже известна читателям "Известий" по статье "Дело вирусологов", опубликованной 23 марта. Она была ключевой фигурой исследований 2015 года, связанных с созданием химерного коронавируса, демонстрирующего свою способность заражать клетки человека. С ее именем связывают также предположения о будто бы искусственной природе SARS-CoV-2. На данный момент они не подтверждены ни одним прямым доказательством.



Не так давно исследовательница опубликовала статью "Открытие нового коронавируса, связанного с недавней вспышкой пневмонии у людей и ее потенциальным происхождением от летучей мыши" в журнале Nature, где объявила о найденном в коллекции собственной лаборатории Института вирусологии в городе Ухань образце коронавируса RatG13, который был изолирован (выделен и помещен в коллекцию. - "Известия") в 2013 году из летучей мыши.



В статье написано, что, согласно двум проведенным анализам, которые определяют степень сходства или различия одного генома по отношению к другому, можно утверждать, что образец RatG13 с общей идентичностью последовательности генома на 96,2% является ближайшим родственником SARS-CoV-2 и образует с ним отдельную эволюционную ветку, отличаясь от других коронавирусов SARS.



"Известия" обратились к Ши Чжэнли с вопросом о том, почему она решила опубликовать эти данные, но на момент выхода статьи ответа не получили.



Специалист по коронавирусам, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ (вуз - участник проекта повышения конкурентоспособности "5-100") Михаил Щелканов объяснил, что данная публикация - вполне логичный шаг.



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- Я понимаю, почему Ши Чжэнли опубликовала сейчас работу про RatG13. Этим она хочет сказать: у меня есть вирус от летучей мыши, он взят из дикой природы. Если вы мне не верите, пойдите в дикую природу и найдите. Для нее эта публикация - доказательство того, что вирус не был создан искусственно, - считает эксперт.



По мнению Михаила Щелканова, в ситуации, когда правительства США и стран-сателлитов готовятся предъявить претензии Китаю из-за пандемии, это поведение вполне понятно. Ученые из КНР демонстрируют, что они ничего не создавали, а активно занимались мониторингом коронавирусов на территории своей страны. И что они не просто могут, а обязаны это делать в интересах всего человечества, добавил специалист.



Вирус на полке



Так как Ши Чжэнли всю жизнь работала с коронавирусами, вполне объясним тот факт, что схожий патоген найден именно в ее коллекции, считает заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская.



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- Когда пытаются обвинить исследователя коронавирусов Ши Чжэнли в том, что она нашла довольно далекий с точки зрения генетического родства образец RаtG13 и из него сделала то, что сейчас трясет весь мир, - это полный абсурд. Выбор RаtG13 для таких экспериментов выглядит нелепо, это не поддается логике лабораторных исследований, - уверена Светлана Боринская.



По ее словам, после эпидемии SARS в 2002 году Ши Чжэнли занималась поиском коронавируса в дикой природе. Тогда она и наткнулась на RаtG13. Так как он генетически был очень далек от первого SARS, исследовательница положила вирус "на полку", проанализировав лишь маленький фрагмент его генома. Теперь же, когда началась пандемия, вызванная SARS-CoV-2, и идут активные поиски источника коронавируса, исследовательница еще раз обратилась к своей коллекции, в которой оказался родственный патоген с генетическим сходством в 96,2%.



Специалисты Всемирной организации здравоохранения подтвердили "Известиям", что все имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что вирус имеет естественное животное происхождение и не является сконструированным.



- Многие исследователи смогли взглянуть на геномные особенности вируса и обнаружили, что доказательства не подтверждают его искусственного создания. В лабораториях, изучающих коронавирусы, обычно не работают с животными, но там могут идентифицировать или брать образцы от различных видов живых организмов, а затем сравнивать их с существующими вирусами для исследовательских целей, - заявили "Известиям" в ВОЗ.



Расследование без ВОЗ



Однако судить о том, что действительно произошло в Ухане, откуда, как считается, началась эпидемия, специалисты организации могут лишь опосредованно. ВОЗ в настоящее время не участвует в исследованиях, проводимых в Китае, сообщили "Известиям" в организации.



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"ВОЗ продолжает сотрудничать с экспертами по здоровью животных и здоровью людей, странами и другими партнерами в целях выявления пробелов в знаниях и научных приоритетов в борьбе с COVID-19, включая возможную идентификацию источника вируса в Китае. 1 мая ВОЗ приняла рекомендацию чрезвычайного комитета о необходимости выявления источника вируса в рамках международных научных и совместных миссий в сотрудничестве со Всемирной организацией здоровья животных и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций. ВОЗ будет стремиться работать с международными партнерами и по приглашению правительства Китая готова принять участие в исследованиях, касающихся происхождения вируса", - такая информация содержится в официальном ответе организации.



О принципиальной необходимости доступа к документации и посещению Уханьского института вирусологии для ответа на вопрос о происхождении SARS-CoV-2 "Известиям" заявили все ученые, работающие в лабораториях с опасными патогенами. По их словам, во время ведения таких исследований все эксперименты строго протоколируются. Доступ к записям помог бы определить, какие эксперименты и с какими штаммами проводились.



Поэтому для ответа на прямой вопрос - можно ли взять образец RatG13 и "докрутить" его до SARS-CoV-2, - ученому нужны не только сведения о теоретической возможности такого превращения, но и детали ведения исследования.



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- Для того чтобы это сказать, я должен быть членом экспертной комиссии, который туда (в Уханьскую лабораторию. - "Известия") зайдет, посмотрит все журналы, посмотрит систему обеспечения биологической безопасности. Тогда можно дать хоть какую-то оценку, - заявил Михаил Щелканов. - Серьезные эксперты должны поработать в группе, обменяться мнениями, подискутировать. Существуют также внезапные проверки. В ходе этих мероприятий можно дать ответ на этот вопрос. В данный момент я лично его дать не могу, у меня нет нужных данных.



Однако доступ в лабораторию полностью закрыт для зарубежных исследователей и был всегда закрыт с момента начала ее работы.



"Докрутить" до пандемии



Источник "Известий" в военном ведомстве на тот же прямой вопрос ответил вполне определенно.



- Если существует RatG13, то наверняка существует RatG1 и RatG286. Опубликован вариант генома коронавируса, который идентичен виновнику пандемии на 96,2%. Вполне можно предположить, что есть варианты, обладающие еще большим сходством. И здесь уже легко "вручную" довести патоген до возможности проникновения в человеческую клетку, - считает эксперт.



О том, что это делалось ранее, можно прочитать в опубликованных научных статьях, одна из которых - та самая статья 2015 года (Nature), написанная в соавторстве с Ши Чжэнли. Кроме того, существует много статей, описывающих подобные манипуляции с вирусом птичьего гриппа. Одна из них - "Использование высоко патогенных исследований усиления функции птичьего гриппа A (H5N1) для молекулярного наблюдения и готовности к пандемии" (К.Тодд Дэвис, Атланта, США).



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Кроме того, совсем недавно другой коллектив китайских авторов под руководством Цзянь Шана, работающий в США (департамент ветеринарных и биомедицинских наук, Университет Миннесоты, Сент-Пол, Миннесота), опубликовал статью под названием "Структурные основы распознавания рецепторов SARS-CoV-2". Они взяли образец RatG13 и попытались заразить им человеческие клетки.



Авторы отмечают: "Подобно SARS-CoV-2, вирус летучей мыши RatG13 связывается с человеческим рецептором ACE2 и может его использовать для входа". Однако о том, что RatG13 входит в клетку человека и может ее заразить, в статье не сказано.



Если взять за основу теоретические рассуждения, с опорой на научную литературу и описываемые в ней возможности, то вероятность того, что RatG13 был прямым "исходником" для SARS-CoV-2, очень мала, но она есть, поскольку он был в коллекции Ши Чжэнли очень давно и мог использоваться в экспериментах много лет назад, - считает pyководитeль Научно-образовательного центра геномных исследований СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский. Скорее всего, "исходником" является близкий к RatG13 штамм.



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- Практически очевидно, что SARS-CoV-2 является продуктом рекомбинации между каким-то близким к RatG13 штаммом и одним из коронавирусов панголина - например, близкого к недавно отсеквенированному Pangolin-CoV-2020. При этом у него имеется уникальная вставка в S-гене, предположительно, усиливающая его патогенность. Интересно, что до сих пор SARS-CoV-2 не найден в природе, и неизвестен его природный носитель, несмотря на очень интенсивные поиски, - рассказал Константин Крутовский. - Если неизвестны точные данные, то для выбора между двумя гипотезами ученые часто используют так называемый методологический принцип "бритва Оккама", когда правильной считается гипотеза с самым простым объяснением, требующим меньше всего допущений. В данном случае, с моей точки зрения, пока нужно сделать больше допущений, чтобы объяснить возникновение этого рекомбинантного вируса с уникальной мутацией-вставкой в S-гене природными явлениями, нежели тем, что он создан в лаборатории из образцов, близких к RatG13 и Pangolin-CoV-2020.



Впрочем, Константин Крутовский подчеркнул, что это умозаключение базируется лишь на возможностях науки и ни в коем случае не может послужить основанием для обвинений китайских ученых. Источник - Известия

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