"Газпром" удваивает "Силу Сибири"

17:06 19.05.2020

Компания начинает оценку нового газопровода в Китай



"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по новому экспортному газопроводу в Китай "Сила Сибири-2", который может пройти через территорию Монголии. Транзитный маршрут по поручению президента РФ прорабатывается "Газпромом" с сентября прошлого года, и все предынвестиционные исследования должны быть готовы в 2020 году, говорят в компании. По мнению аналитиков, на само строительство газопровода может уйти до шести лет, а его стоимость может достигать 1,5 трлн руб. Однако основной проблемой может стать загрузка трубы.



"Газпром" перешел к очередному этапу предынвестиционного анализа возможности строительства транзитного газопровода в Китай через Монголию - проектно-изыскательским работам, сообщил 18 мая глава компании Алексей Миллер. 27 марта Владимир Путин поручил господину Миллеру проанализировать этот вариант прокладки маршрута, для чего требуется разработка технико-экономического обоснования, проведение проектно-изыскательских работ и формирование ресурсной базы. Все предынвестиционные исследования планируется завершить в 2020 году, уточнили "Ъ" в "Газпроме".



Транзитная труба через Монголию мощностью до 50 млрд кубометров в год, по словам господина Миллера, соединит также газотранспортные инфраструктуры Запада и Востока РФ и газифицирует Восточную Сибирь, не имеющую доступа к магистральной трубе.



Ресурсной базой проекта могут стать ресурсы Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО, Ковыктинского месторождения и ресурсы Красноярского края. "При этом газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию",- добавил Алексей Миллер. Тем самым будет реализована давняя мечта "Газпрома" о том, чтобы стать балансирующим поставщиком и иметь возможность поставлять газ на тот региональный рынок, цена на котором выше. Впрочем, на данный момент резкий рост предложения сжиженного газа на мировом рынке привел к тому, что разница в цене газа в Европе и Китае, достигавшая $200 за тысячу кубометров в 2011–2014 годах, практически исчезла.



Исходно "Газпром" ориентировался на прокладку прямого маршрута в Китай через Алтай - этот вариант был короче, но пролегал через труднопроходимые горные массивы. Его пропускная способность оценивалась в 30 млрд кубометров в год, но с 2015 года российская монополия так и не приступила к активной проработке этого маршрута. В сентябре 2019 года Владимир Путин поручил Алексею Миллеру "подумать о монгольском маршруте".



Пока непонятно, как новый мегапроект впишется в инвестпрограмму "Газпрома" - монополия обещала акционерам рост дивидендов после прохождения пика инвестиций в 2020–2021 годах. Объем инвестпрограммы монополии на 2020 год должен составить 1,1 трлн руб. Крупнейшие траты в предстоящие годы будут направлены на завершение строительства Амурского ГПЗ для "Силы Сибири", а также в СПГ-проект на Балтике.



Базовые наработки по проекту "Сила Сибири-2" в "Газпроме", вероятно, уже есть, но проектно-изыскательские работы вряд ли займут менее одного-двух лет, считает директор практики "Газ и химия" Vygon Consulting Дмитрий Акишин. По его мнению, еще четыре-шесть лет может уйти на строительство. Стоимость проекта, по оценке аналитика, может достичь 1,3–1,5 трлн руб. "Конечно же, одним из важнейших рисков для окупаемости проекта является востребованность этого маршрута. Этот же фактор может повлиять и на смещение фактических сроков начала строительства,- считает он.- Но способность диверсифицировать поставки между Европой и Китаем откроет перед госкомпанией новые возможности". Вместе с тем с учетом неопределенностей по срокам основная часть инвестиций, скорее всего, будет понесена после 2024 года, когда вывод на полную мощность другого мегапроекта компании - "Силы Сибири" - уже будет завершен. Поэтому критического роста инвестиционной нагрузки не ожидается, полагает господин Акишин.



Татьяна Дятел