Трамп пытается выдавить Россию и Китай с оружейного рынка, - В.Мухин

21:02 19.05.2020

США увеличит объем продаваемой оборонной продукции, упростив утверждение военных контрактов с зарубежными странами

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



19.05.2020



Российские зенитные ракетные системы С-400 усилили ПВО Турции. Кадр из видео со страницы Министерства обороны РФ на YouTube

Конкурентная борьба на мировом оружейном рынке обостряется. В условиях пандемии COVID-19 руководство США готово нарастить военное производство и объем продаж вооружений, потеснив РФ и КНР на мировом рынке. Это дал понять президент Дональд Трамп, заявивший: "Америке стоит значительно упростить процедуру продажи оружия за рубеж. Это позволит привлечь тех, кто собирается покупать оружие у России и Китая".

Руководство США не в первый раз пытается добиться преимущества в конкуренции с основными мировыми партнерами на рынке вооружений. После 2014 года, когда в Донбассе началась война, а Крым вошел состав России, в Соединенных Штатах приняли закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Он предусматривает применение со стороны США ограничительных мер в отношении государств, которые заключают с РФ крупные контракты на закупку оружия и военной техники. Из-за действия этого закона от закупок крупной партии российских вертолетов Ми-171 в 2018 году отказались Филиппины, приобретя 16 многоцелевых вертолетов "Блэк Хок" (Black Hawk) у американской компании "Сикорский". В марте 2020 года от контракта с РФ на поставку 11 многоцелевых истребителей Су-35 на 1,1 млрд долл. отказалась Индонезия. В это же время, избегая применения закона CAATSA, покупать у РФ большую партию вертолетов Ми-8 и Ми-17 не стала Мексика. Комментируя эти и другие случаи, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, говорил, что давление США на партнеров России в сфере ВТС "вышло за правовые рамки". Однако в одном из своих последних интервью руководитель ФСВТС сообщил: "Несмотря на все противодействие и санкции, мы двигаемся вперед. У нас хороший задел: на начало этого года портфель заказов оценивался примерно в 55 млрд долл. Уже сегодня можно сказать, что Россия остается в числе крупнейших государств – экспортеров продукции военного назначения и сохраняет второе место после США".

Между тем в январе 2020 года Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), основываясь на данных своего исследования за период с 2015 по 2017 год, утверждал, что не РФ, а "Китай является вторым производителем оружия в мире, опережая Россию и уступая лишь США". Российская сторона это утверждение опровергла, хотя конкретных доказательств не предоставила. SIPRI утверждает, "что в 2009–2013 годах на российский оружейный экспорт приходилось 27% всего мирового объема торговли оружием, а в 2014–2018 годах доля РФ снизилась до 21%". Заметим, что, по данным института, за это же время в 2014–2018 годах экспорт вооружений в США "вырос на 36% против 30% в 2009–2013 годах. При этом в 2014–2018 годах США превзошли РФ на 75%, тогда как в предшествовавшей пятилетке разрыв составлял 12%".

"Несмотря на такую статистику, Трамп намерен и далее содействовать снижению эффективности российского оружейного бизнеса. Он, конечно, очень недоволен поставками Турции российских зенитных ракетных систем С-400 (поставки начаты в 2019 году. - "НГ"). Власти США также возмущены возможными поставками Египту российских истребителей Су-35С", – сообщил "НГ" член-корреспондент Академии военных наук, полковник в отставке Эдуард Родюков. Он напомнил, что Трамп обосновал необходимость упрощения оружейных сделок тем, что в прошлом были случаи, когда страны хотели купить у США оружие, однако Штаты "создавали так много препятствий для сделки, что они были вынуждены обращаться к России или к Китаю". Так произошло, к примеру, с Турцией, которая не смогла купить американские средства ПВО и обратились к Москве, отмечает эксперт.

При этом Родюков убежден, что вряд ли инициатива Трампа об упрощенном порядке продажи оружия за рубеж быстро найдет широкую поддержку в американском обществе и среди политиков. "По закону США "О контроле за экспортом оружия" все контракты на продажу в те или иные страны предметов военного назначения должны рассматриваться в Конгрессе в течение 30 дней. Президент США имеет право лично принимать решение о реализации контрактов по продаже оружия только в случае чрезвычайной ситуации (обострения военного конфликта, необходимости оказать помощь государству для ликвидации угрозы агрессии против него и т.п.). Но такое президентское право пытаются конгрессмены отменить. Это связано с тем, что Трамп в прошлом году своим волевым решением хотел продать оружия на 8 млрд долл. Саудовской Аравии. Законодатели обеих партий тогда выступили против сделки "в связи с поведением королевства в войне в Йемене, а также после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги", – напомнил Родюков.

Однако ситуация не так проста. "У Трампа есть поддержка и в Конгрессе, и в обществе, и, что самое важное, в военно-промышленных кругах, для которых предложение об упрощенном процессе продажи оружия дает возможность сделать больше военной продукции, создать новые рабочие места и получить дополнительную прибыль, – уверен военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев. – В условиях распространения коронавирусной инфекции по всему миру, когда экономики стран, по сути, остановились, но действует военное производство, это немаловажно. Значит, в США политики и президент будут искать консенсус в этом вопросе. На России, Китае и других странах, торгующих оружием, это может сказаться не лучшим образом. И не случайно, проводя в апреле совещание по проблемам военно-технического сотрудничества, на такой аспект обратил внимание президент Владимир Путин". Тогда президент подчеркнул, что России "потребуется гибкая и оперативная корректировка форм и методов работы, предстоит искать эффективные пути, чтобы сохранить ведущие позиции России по экспорту продукции военного назначения".