Борьба США и Китая может парализовать ВОЗ, - В.Скосырев

00:04 20.05.2020

Трамп дал организации 30 дней на внутренние реформы

Владимир Скосырев

19 мая 2020



Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус согласился с необходимостью провести ревизию действий организации.

Ассамблея Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стала полем боя между США и КНР. Белый дом назвал ВОЗ марионеткой Китая и пригрозил прекратить финансирование, если организация не реформирует саму себя. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин привержен принципу открытости и готов поделиться своей вакциной, а также предоставить развивающимся странам 2 млрд долл. на борьбу с пандемией. Американцы утверждают, что эта сумма не покрывает ущерба, причиненного возникшим в Китае вирусом. По мнению экспертов, схватка двух держав может парализовать ВОЗ.

Президент США Дональд Трамп в отличие от лидера Китая не пожелал выступить непосредственно перед 194 участниками форума. А Си такой возможности не упустил. Он обратился к ним путем видеоконференции, подчеркнув тем самым уважение к специализированной организации ООН.

Вашингтон, напротив, подверг ее настоящему разносу в письме, адресованном генеральному директору ВОЗ Тедросу Гебрейесусу и повторенному в Twitter. "Неправильные шаги, предпринятые вами и вашей организацией в ответ на пандемию, оказались в высшей степени дорогостоящими для мира", – говорится в четырехстраничном послании. Оно заканчивается угрозой со стороны США навсегда прекратить передачу средств ВОЗ и отказаться от членства в ней, если эта структура не "обязуется провести существенные улучшения в течение 30 дней".

Президент не раскрыл, каких именно улучшений он добивается, но подчеркнул, что единственный "путь вперед для ВОЗ состоит в том, чтобы на деле продемонстрировать независимость от Китая". Вслед за Трампом чиновники американской администрации, касаясь помощи, обещанной Китаем, стали говорить, что 2 млрд долл. – это мизерная сумма. Она призвана отвлечь внимание от того, что Китай не выполнил обязанности рассказать правду о вспышке вируса и своевременно предупредить мир. New York Times в связи с этим приводит характерные цифры. Пекин в 2018 и 2019 годах внес в фонды ВОЗ 86 млн долл., а США – 893 млн.

Но ожесточенная атака на директора организации и Китай не принесла американцам ожидаемых плодов. В ходе обсуждения Вашингтон хотел заручиться согласием ассамблеи на приглашение на нее Тайваня, тем более что остров успешно справляется с вирусом. Но эта инициатива не получила поддержки большинства. Раздосадованная президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что ее страну лишили по политическим причинам возможности участвовать в дискуссии.

В развивающихся странах, которые смотрят на Китай как на источник щедрой помощи и инвестиций, нападки на него тоже встречены были скептически. Как пишет филиппинская газета Manila Times, Трамп хочет сделать Китай козлом отпущения, чтобы оправдать собственные огрехи в борьбе с коронавирусом.

С другой стороны, китайские лидеры и даже простые граждане все больше отдают себе отчет в том, что Пекин подвергается широкому осуждению на международной арене за то, как он действовал в первые дни после того, как началась инфекция. Не одни американские официальные лица, но и европейские лидеры говорят, что нужно раскрыть тайну происхождения патогена. К тому же медицинское оборудование, которое Китай продает другим государствам, часто оказывается невысокого качества.

Неудивительно, что Европейский союз предложил проект резолюции, в котором содержится призыв дать независимую оценку работе ВОЗ. Как передало агентство Reuters, среди членов организации сложился консенсус в пользу принятия резолюции. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан указал, что ВОЗ должна стать "более независимой от внешнего вмешательства, ее управление должно быть усилено".

Раньше Китай решительно возражал против любого расследования. Си Цзиньпин смягчил эту позицию. В обращении к ассамблее он подчеркнул, что "поддерживает идею всестороннего расследования того, как возник вирус". Но лишь после того, как пандемия прекратится.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Позиция ВОЗ не так важна, как позиция Китая. Он не против расследования. Но подчеркивает, что оно должно носить научный характер, быть направлено на совершенствование здравоохранения, а не на решение политических задач. И вот на этом тезисе все и будет тормозиться. Китай будет говорить, что такой-то ход расследования является политическим и потому неприемлемым. А Запад будет объявлять очередной попыткой скрыть факты те методы, которые Китай считает научными".

По мнению эксперта, каждая сторона преследует свои цели. "Западу нужно доказать вину Китая, а Китаю – доказать свою невиновность. В любом случае полного согласия быть не может. Да и как сложится судьба самой ВОЗ, трудно что-то предсказывать", – заключил Ломанов.



19 мая 2020