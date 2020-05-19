Науку в Казахстане нужно спасать от коррупции, - А.Бисенбаев

00:16 20.05.2020

Науку в Казахстане нужно спасать от коррупции - историк



Татьяна Киселева



Отчет по инвестициям в науку абсолютно не отражает и не проясняет ситуацию.



Услуги в сфере научных исследований и разработок по итогам 2019 года обошлись в 134,37 млрд тенге - на 3,5% больше, чем в 2018 году. Об этом пишут аналитики finprom.kz со ссылкой на данные Комитета по статистике МНЭ РК. По их данным, 92,9% всех услуг было оказано в пяти регионах страны.



Куда уходят деньги?



Список регионов-лидеров выглядит следующим образом:



Алматы - 47,9% (64,4 млрд тенге),

Нур-Султан - 21,7% (29,1 млрд),

Восточно-Казахстанская область - 7,9% (10,56 млрд),

Атырауская область - 7,7% (10,4 млрд),

Мангистауская область - 7,7% (10,34 млрд).



При этом около 89% всех услуг в секторе пришлось на сферу естественных наук и инженерии.



Непонятно, кто получает



По мнению историка Асылбека Бисенбаева, представленные данные слишком запутаны.



- Нет четкого заказа, только общие фразы. К примеру, научные исследования и разработки в космической отрасли - это что, ракеты, карты звездного неба, спутники, системы защиты космонавтов?



И так по всем пунктам. А должно быть примерно так: "Применение (название) в создании системы защиты космонавтов во время выхода из ИСЗ в открытый космос". Или создание чего-то нового для бурения скважин при добыче газа.



То, что распределение идет по регионам, тоже вызывает вопросы. Деньги должны идти в научные учреждения



Это институты, лаборатории, комплексы или временные научно-исследовательские коллективы, которые должны иметь название и адрес. Например, Институт химических наук министерства науки или Геологическая лаборатория областной геологической экспедиции.



Каковы результаты?



А финансирование региона - это весьма странно, так не бывает. Кроме того, должны быть указаны сроки реализации (месяц, год, два года и т. д.), а также итоги исследования



К примеру, что в результате проведенной работы создан аппарат, новый способ добычи или усовершенствованы прежние методы.



Отчетность предполагает ответ - деньги потрачены, результат достигнут. Здесь же просто пишут, что деньги потрачены



Результат не указан. Все вместе пункты должны показывать уровень затрат на конкретное исследование. Оно включает в себя:



командировки,

стоимость оборудования,

испытания,

закупки сырья и оборудования,

создание техники,

выплату зарплаты сотрудникам и т. д.



В конце указаны цифры роста численности сотрудников и уровня зарплаты. Это тоже неинформативно, поскольку нельзя понять, что же они делали на эти деньги. Также хочется знать, почему происходит рост зарплаты, в силу каких объективных причин?



Так что по этим данным ни один "шпион" не сможет определить, чем занимается казахстанская наука и что производит! - шутит Бисенбаев.



Коррупционные схемы



- Что на самом деле прячут за такими расплывчатыми формулировками?



- Дело в том, что для получения денег в любой форме - грант, заказ и так далее - нужен четкий заказ. И заказчик обязан дать ясную и четкую формулировку. Например, "Разработка методов борьбы с саранчой в условиях конкретной области с применением или без применения химических методов". В заявке претендент должен указать объем исследовательской работы, сроки, привлеченные средства. Должны быть указаны и ученые - их опыт, достижения, научная база и другое.



Если этого нет, открываются самые широкие просторы для коррупции



Самый простой способ сжульничать - взять уже имеющуюся разработку, а потом, частично изменив что-то несущественное, выдать за оригинальное и новое. Для пресечения таких комбинаций должна существовать экспертная комиссия, которая все это проверяет.



Гуманитарные и естественные



- Из отчета мы видим, что на гуманитарные науки выделяют гораздо меньше средств, а в последнее время это направление вообще сокращают. Почему такой дисбаланс?



- Распределение средств не может быть 50 на 50. Но в данном случае оно все равно некорректно. На "гуманитарку" выделяются совсем небольшие деньги.



Вопрос, как быть с госпрограммами, которые уже должны действовать? Это "800 лет Золотой Орде", "Юбилей Абая", а самое главное - "Рухани Жангыру"



Они все включают исследовательскую работу, конференции, издание трудов. И сейчас не совсем понятно, закрывают эти проекты или отодвигают на второй и третий план.



Финансирование науки будут сокращать



- Сегодня, в условиях кризиса, возможно, стоит оптимизировать средства? Может быть направить финансирование на уже имеющиеся значимые научные проекты?



- Тут просто вопрос в том, что все заложено в бюджет. Бюрократия не любит изменений и перекидывания денег из одной статьи в другую. Процедура непростая. Это заседание бюджетной комиссии, подготовка обоснования, утверждение в правительстве, парламенте и так далее. А вот сокращение будет. Если уже не началось.



В бюджете огромная дыра, поскольку "едят" уже средства ЕНПФ и другие



Упала цена на нефть. КНР, наш основной экономический партнер, сокращает производство, а соответственно и потребление нашего сырья - нефти и газа. Правительство не может справиться с кризисом. Коррупция съедает большую часть средств. Для этого нужно кардинально изменить экономическую политику и политическую систему. Так что путь один - сокращать бюджетные расходы.