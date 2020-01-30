Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США

06:04 20.05.2020 Организация освобождения Палестины и государство Палестина с сегодняшнего дня отказываются от всех обязательств и договоренностей с правительством США и Израиля, включая соглашения по безопасности. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас по итогам заседания представителей палестинских фракций в Рамалле.

Махмуд Аббас возложил ответственность на Израиль, "как оккупирующую державу", за все последствия. Он также отметил, что США, как главный партнер правительства Израиля, несет ответственность за "угнетение палестинского народа".

По его словам, Палестина продолжит процесс присоединения ко всем международным структурам, в которых она еще не состоит. При этом господин Аббас подчеркнул, что палестинская администрация привержена урегулированию конфликта с Израилем на основе принципа "два государства для двух народов". Он призвал к проведению международной конференции по мирному урегулированию и переговорам в многостороннем формате. Он добавил, что посредничество одних США – неприемлемо.



Выступление Махмуда Аббаса прозвучало после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение нового правительства страны провести в одностороннем порядке аннексию части Западного берега реки Иордан и Иорданской долины. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Израиль на прошлой неделе отметил, что Вашингтон оставляет решение этого вопроса за израильскими политиками и надеется, если они будут привержены предложенному в январе президентом Дональдом Трампом плану урегулирования палестино-израильского конфликта. В этом плане, известном, как "сделка века" шла речь о передачи части палестинской территории Израилю. Палестинцы неоднократно заявляли, что отвергают "сделку века".



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О чем идет речь в "сделке века"



"Коммерсантъ" от 30.01.2020,

"Мир ради процветания" - так официально называется 181-страничный документ, представленный президентом Дональдом Трампом во вторник, 29 января, в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Документ содержит видение Вашингтона на урегулирование палестино-израильского конфликта. Еще до публикации план Трампа получил неофициальное название "сделка века". Документ состоит из двух разделов - политического и экономического, а также карт и приложений.

Политическая часть плана

США предлагают:



Сохранить принцип "два государства для двух народов", на основе которого до сих пор базировались все официальные мирные инициативы.

Узаконить Иерусалим в качестве неделимой столицы Израиля и распространить суверенитет Израиля над большей частью долины реки Иордан и примерно 30–40% Западного берега реки Иордан.

Признать Восточный Иерусалим столицей будущего палестинского государства и открыть там американское посольство. При этом речь идет о районах, которые находятся за пределами построенного Израилем разделительного забора безопасности и чья законность ставится под сомнением международным сообществом. Старый город в эти районы не входит. Фактически палестинцам отводятся только пригороды Восточного Иерусалима. Сами палестинцы, говоря о Восточном Иерусалиме, подразумевают территорию, которая находилась под контролем Иордании между 1948-м и 1967 годами, в том числе часть Старого города. При этом при предыдущих президентах США (Билле Клинтоне, Джордже Буше и Бараке Обаме) не исключалось, что в результате переговоров палестинцы могут получить под свой контроль часть районов Старого города.

Сохранить статус-кво Храмовой горы в том, что касается управления имуществом и контроля над святынями. Сейчас статус защитника исламских святынь в Иерусалиме носит король Иордании, однако "на земле" решают палестинские религиозные власти. Президент Трамп делал акцент именно на сотрудничестве Израиля с королем Иордании. При этом в его плане предусмотрена весьма существенная поправка к статус-кво. До сих пор на Храмовой горе могли молиться только последователи ислама, а представителям других конфессий разрешалось просто посещение Храмовой горы в строго отведенные для этого часы и по определенным маршрутам. Согласно плану Трампа, молиться на Храмовой горе смогут представители всех религий, в том числе и иудеи, "принимая во внимание время молитв и праздников для каждой конфессии". Это существенное изменение традиций и договоренностей.

Увеличить в два раза территорию, которая сейчас находится под контролем палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Сейчас они контролируют там около 30%. Предлагается и некий обмен территорий. В том числе обсуждается передача арабских деревень на востоке Западного берега реки Иордан под палестинский контроль. Это самые проблемные территории для израильтян на данный момент с точки зрения безопасности.

Добавить к сектору Газа два небольших участка земли у границ с Египтом для создания на них индустриальной и сельскохозяйственной зоны. Сектор Газа и Западный берег реки Иордан должны быть соединены между собой туннелем, все остальные палестинские районы - сетью отдельных дорог с выходом на КПП с Иорданией. Утверждается, что в итоге Палестина сможет получить территорию, равную примерно той, которую в общей сложности занимали Западный берег и сектор Газа до 1967 года. Однако фактически Палестина должна превратиться в сеть разрозненных территориальных образований, в которые вклиниваются еврейские поселения. Не на карте, а на земле палестинцы каждый день видят, как их земли отчуждаются под нужды Израиля. Жизнеспособность и самостоятельность будущего палестинского государства вызывает сомнения.

Ввести ограничения для палестинского государства: оно должно стать демилитаризированным, палестинцы также не смогут контролировать свое воздушное пространство и пограничные пункты. Контролирующие сектор Газа движения "Хамас" и "Исламский джихад", а также другие группировки должны быть разоружены и подчиниться официальным палестинским властям. Если представители "Хамаса" и других радикальных движений захотят войти в палестинские органы власти, они должны будут признать все принципы мирного урегулирования, в том числе право Израиля на существование. Дональд Трамп подчеркнул, что ради мира возможны любые компромиссы, но безопасность Израиля не должна ставиться под сомнение.

Окончательно закрыть вопрос о праве палестинских беженцев на возвращение и ликвидировать "статус беженца". По данным ООН, на настоящий момент на территории, подконтрольной Палестине, а также за ее пределами проживает около 5,5 млн палестинских беженцев. Это те, кто бежал в 1948 году с территории, которая сегодня подконтрольна Израилю, а также их потомки. Де-факто у беженцев и без плана Трампа не было возможности вернуться в свои дома на территорию Израиля, однако их статус сохранялся и использовался в политических целях, прежде всего арабскими странами. Президент США предложил ликвидировать статус беженца и дать постоянный статус в тех странах, где они живут на данный момент или организовать постепенную иммиграцию палестинцев в страны-члены Организации Исламской конференции, если они выразят такую готовность. При этом предлагается создать фонд для выплат разовой компенсации палестинским беженцам.

Палестинцам отводится четыре года для того, чтобы рассмотреть и принять предложения Вашингтона, которые гарантируют им создание своего государства. "Возможно, это будет последний подобный предоставленный им шанс",- сказал в своем выступлении Дональд Трамп.



Как пытались помирить Израиль и Палестину

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Согласно американскому видению в эти переходные четыре года палестинцы, израильтяне и сами США должны также выполнить ряд обязательств.

Израиль должен:

Заморозить на четыре года строительство новых еврейских поселений на территории Западного берега реки Иордан.

Остановить расширение уже существующих анклавов на Западном берегу.

Ликвидировать незаконные форпосты, которые потенциально могли бы стать еврейскими поселениями.

Палестинцы должны:

Воздерживаться от любых попыток вступить в какую-либо международную организацию без согласия государства Израиль;

Не предпринимать никаких действий против Израиля и США и их граждан, в том числе в Международном уголовном суде (МУС). (В конце декабря 2019 года прокурор МУС Фату Бенсуда объявила о завершении предварительного рассмотрения "ситуации в Палестине" и попросила судей МУС подтвердить, что суд может осуществлять юрисдикцию в отношении Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима и сектора Газа.)

Прекратить выплату денежных пособий террористам, отбывающим наказания в Израиле, а также семьям погибших террористов.

США обязуются:

Возобновить работу представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне.

Открыть миссию по связям с палестинской администрацией на подконтрольной палестинцам территории.

Принять соответствующие меры для возобновления помощи США на Западном берегу и в Газе.

Экономическая часть плана

В случае заключения и реализации мирных соглашений между Израилем и палестинцами и их одобрения арабскими странами, на Ближний Восток поступит около $50 млрд инвестиций примерно для 200 проектов. Деньги должны быть распределены между Палестиной ($27,8 млрд), Иорданией ($7,3 млрд), Ливаном ($6,3 млрд) и Египтом ($9,1 млрд). Единственная страна из тех, что граничат с Израилем и где проживает значительное число палестинских беженцев, но не включенная в план Трампа,- это Сирия.

В Палестине проекты затрагивают практически все сферы жизни: экономику, медицину, образование, реформы в госсекторе, спорт и культуру. Больше всего денег - $6,5 млрд, или 24% от всего бюджета,- планируется привлечь на проекты, связанные с транспортом и мобильностью. На втором месте - реформы в сфере управления ($3,3 млрд, или 12%), на третьем - цифровые услуги ($2,6 млрд, или 10%). На развитие образования предполагается выделить 7% "палестинского бюджета" ($1,8 млрд), а туризма - 5% ($1,4 млрд).

В Иордании, Египте и Ливане большую часть финансирования планируется потратить на транспортную и дорожную инфраструктуру. В частности, в Иордании на развитие региональной сети железных дорог закладывается $1,8 млрд, включая линию из Аммана в Акабу. Среди других планов в этой стране - обеспечение кибербезопасности, развитие солнечной энергетики, очистка реки Иордан и поддержка проекта "Красное-Мертвое", который должен обеспечить водой Израиль и Иорданию и замедлить снижение уровня воды в Мертвом море. В Египте помимо модернизации системы транспорта и логистики деньги выделяются на создание Средиземноморского энергетического центра ($1,5 млрд) и проекты, связанные с развитием туризма на Синае. В Ливане основные затраты, кроме дорог, предусмотрены на модернизацию аэропорта и портов в Бейруте и Триполи.

Для управления финансами США предлагают создать многонациональный банк развития - "головной фонд", который будет контролироваться назначаемым советом управляющих. Предполагается, что средства на проекты будут получены благодаря международным грантам, субсидиям, займам и частному капиталу.

Марианна Беленькая Источник - kommersant.ru

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