Франции грозит вирус непослушания, - А.Тарханов

07:08 20.05.2020

Собкор "Ъ" Алексей Тарханов - о проблемах, которые ставит перед властью окончание эпидемиологического кризиса



Выход из карантина во Франции оказался и выходом из хрупкого перемирия между властями и недовольными, бизнесом и профсоюзами, партией власти и оппозицией. Подвисшие в марте муниципальные выборы закончатся уже в новой ситуации. Экономические реформы президента Эмманюэля Макрона явно будут отложены. Оставшиеся ему два года будут отданы подготовке к новым выборам.



Недавняя речь президента Макрона, посвященная военным подвигам генерала Де Голля, была призывом к единству перед лицом смертельной угрозы. Обращаясь к французам у мемориала, воздвигнутого на месте битвы при Монкорне (сражение Второй мировой войны), он напомнил о времени, когда ""странная война" закончилась, но битва за Францию только начиналась". Едва ли в этот момент, говоря о Де Голле, он не подразумевал себя.

"Макрон? Это абсолютный анти-Де Голль",- немедленно отреагировала глава "Национального объединения" Марин Ле Пен. "Дураков нет,- сказал руководитель "Республиканцев" Кристиан Жакоб, комментируя желание молодого президента примерить генеральское кепи.- Многие пытались... без успеха".



"Война", о которой с самого начала эпидемиологического кризиса говорил президент, означает для него мобилизацию всех сил на борьбу с пандемией. Решение же других проблем молчаливо предполагается оставить на "мирное время". Но отсрочки президент не получит.

Эмманюэлю Макрону придется учиться у Де Голля не авторитету в управлении страной, а твердости в неудачах.

В течение первой половины президентского срока он подгонял реформы, не считаясь с сопротивлением профсоюзов и "желтых жилетов", едва не ввергнув страну в уличную войну. Последним поводом для недовольства стала пенсионная реформа, против которой выступали широким фронтом и машинисты поездов, и танцовщики балета. Господин Макрон довел ее почти до конца. В начале марта, после прохождения согласительных комиссий она могла отправиться на голосование в парламент. Повестку дня изменила эпидемия, время упущено.

Как Париж начал выходить из карантина

Теперь даже лидер президентской партии "Вперед, Республика!" Станислас Герини говорит: "Не уверен, что мы сможем провести пенсионную реформу до конца пятилетки". Очевидно, реформа похоронена, а отказ от нее сторонники президента предлагают объяснить "коренным изменением рынка труда и способов работы и предложить ее в рамках следующего президентского срока" Но для этого нужен новый президентский срок, а выйти на него с программой, включающей взрывоопасную реформу,- значит заведомо ослабить свою избирательную базу.

Старый союзник Эмманюэля Макрона, умеющий куда лучше него чувствовать народные настроения, глава центристского "Демократического движения" (MoDem) Франсуа Байру настаивает, что сейчас "важно не выкладывать на стол тему противоречий".

Президентскому большинству придется делиться властью. Недавно стало известно, что макронисты из "Вперед, Республика!" лишаются численного превосходства в Национальном собрании.

Некоторые из них перешли во вновь создаваемую парламентскую группу "Экология, демократия, солидарность". Новость не такая уж грозная, "Вперед, Республика!" потеряет лишь подавляющее большинство, оставшись с 286 депутатами вместо требующихся 289, но это выглядит одним из признаков изменений в настроениях. Возможно, "послевоенный" период потребует нового правительства, в котором некоторые портфели отдадут представителям других политических сил. Апрельский опрос общественного мнения Ifop показал, что семеро из десяти французов не против такого кабинета министров.

Политическая жизнь во Франции, замороженная вирусом, оживает. Сегодня научный совет при президенте высказался о возможности проведения в конце июня второго тура муниципальных выборов, отложенного в марте из-за эпидемии. Это также станет испытанием для властей.



Кандидаты начинали кампанию в одной ситуации, а завершать будут в совершенно иной, куда менее благоприятной.

Противники президента чувствуют слабость его позиций. "Желтые жилеты" уже попытались выйти на улицы в прошлую субботу. Теперь в их лозунгах "некомпетентность правительства в борьбе с пандемией" и фантастические соображения о том, что государство пользуется коронавирусом для закручивания гаек и киберконтроля за населением. Громогласные заявления "жилетов" в соцсетях вылились пока что в более чем скромные по числу демонстрантов акции, но тенденция к реваншу заметна. Раз пенсионную реформу удалось остановить на последнем этапе, профсоюзы тоже могут захотеть переиграть или отложить навсегда уже принятые решения. Вирус им в этом помощник.



Авторы: Алексей Тарханов

19 мая 2020