Вам труба. Как "Северный поток-2" вразумляет Киев и Варшаву, - А.Анпилогов

07:33 20.05.2020

если СП-2 заработает на полную мощность, то главными пострадавшими станут альтернативные маршруты



Алексей Анпилогов

19 мая 2020



Судно-трубоукладчик "Академик Черский" завершает последние приготовления в немецком порту Мукран. Дальнейший план работы "Черского", хотя и не озвучен до сих пор, уже не оставляет никаких сомнений. До прихода в Мукран "Черский" прошел последний участок морского маршрута над трассой строящегося газопровода "Северный поток-2" (СП-2), инспектируя место будущих работ.

Достройка СП-2 с помощью "Черского", судя по всему, стартует уже через несколько дней. Особо затягивать с ней не будут - летом на Балтике обычно наблюдается период хорошей погоды, а уже в сентябре стартует сезон осенних штормов, который может сильно затруднить и замедлить работы по укладке труб. Поэтому "Черскому" стоит максимально полно использовать три летних месяца, чтобы уложить около 120 километров оставшихся труб СП-2. Это вполне реально: "Черский" рассчитан на укладку 5 километров труб в день, так что при идеальных условиях закончить сборку трубы СП-2 можно за какой-то месяц.

Конечно, укладка трубы - это еще отнюдь не запуск газопровода. По опыту СП-1, который вышел на проектную мощность только через год после официального пуска, можно сказать, что если даже первый газ, с учетом всех строительных и пуско-наладочных работ, пойдет по СП-2 в будущем январе, то на полную мощность газопровод выйдет не раньше конца следующего года.

Какой же может стать эта "полная мощность", особенно с учетом 50% ограничения СП-2 по требованиям новой Газовой директивы ЕС?

Начнем с того, что указанная директива говорит о "резервировании 50% мощности газопровода", но не об "ограничении 50% пропускной способности". Резервирование считается от номинальной мощности, а вот реальную пропускную способность будущего СП-2 можно оценить, исходя из опыта эксплуатации СП-1, который в 2018 году перекачал 58 млрд м3 при номинале в 55 млрд м3. Если же взять за основу опыт увеличения пропускной способности "Ямал-Европа", то полная мощность СП-1 может составить и вовсе 60 млрд м3 газа в год.

Поскольку СП-2 - это точная копия СП-1, то опыт старого газопровода вполне применим к новой трубе. Получается, что ограничение в 50% резерва, составляющее 27,5 млрд м3, все равно позволит СП-2 перекачивать 32,5 млрд м3 в год - или почти что 60% от своего номинала.

Вторым вариантом выхода "Газпрома" из-под европейских санкций может стать использование отдельной компании, которой передадут в собственность и управление 12-мильный участок СП-2 в немецких территориальных водах, попадающих под юрисдикцию Евросоюза. С помощью такого шага "Газпром" вполне может выполнить условие директивы ЕС, не теряя контроля над газопроводом - ведь входная точка морской трубы все равно останется в руках российской монополии.

Но в запасе у России есть еще один шаг, который действительно может стать поворотным моментом на рынке. Это - допуск независимых российских газовых компаний к экспортным поставкам. Напомним, требование Газовой директивы ЕС будет ограничивать прокачку по СП-2 только в том случае, если трубу будет и в дальнейшем монопольно использовать лишь "Газпром". Монопольное положение "Газпрома" - это, в общем-то, наследие 1990-х. Тогдашний директор компании, Рем Вяхирев, "пробил" эту монополию, чтобы высокими экспортными ценами скомпенсировать социальную нагрузку на "Газпром" в части поддержания российского газового хозяйства и компенсации низких цен на природный газ на внутреннем рынке.

С тех пор, как говорится, "много газа утекло" - и сегодня российские газовые цены если еще не сравнялись, то уже достаточно близки к мировым. Особенно же - с учетом кризиса на нефтяном и газовом рынке. Поэтому сегодня у "Газпрома" гораздо меньше доводов на продолжение и продление своей экспортной монополии. К тому же в ситуации, когда он не может полноценно пользоваться пусть и небольшой, но критически важной частью своей транзитной системы.

Так что, как видится, допуск других российских производителей газа к экспортной трубе - это лишь вопрос времени и наличия силы воли у правительства России. Действительно, все долги "Газпрому" уже давным-давно возвращены, а конкуренция на экспортном рынке никак не ущемляет интересов России, которые все-таки отличны от интересов газовой компании-монополиста.



Если СП-2 заработает на полную мощность, то главными пострадавшими станут, понятное дело, альтернативные маршруты - в первую очередь украинский и польский. Уже сегодня, на фоне энергетического кризиса средней тяжести, Киев и Варшава практически дерутся за российские газовые объемы. Причем происходит это в условиях гарантированного бронирования прокачки через Украину. Со следующего года ситуация только ухудшится: объем гарантированной прокачки через Украину сократится более, чем на треть. Если же еще и СП-2 добавит к этому печальному раскладу дополнительные 32-60 млрд м3 в год, то картинка с транзитом для Киева и Варшавы станет и вовсе аховой. Тут уж Украине и Польше впору думать, стоила ли их прошлые и нынешние ссоры с Россией тех потерь, которые выглядят в будущем уже практически неизбежными.