 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.05.2020
10:38  Болезнь роста: почему Таджикистан бьет рекорды по коронавирусу, - И.Кармазин
10:22  Мирные собрания официально узаконили в Казахстане
09:28  В Казахстане запретили деятельность "Коше партиясы" (она же - "Демократический выбор Казахстана")
09:26  КазВирус - 6969 (+218 за сутки)
08:41  Предсказано будущее столиц после коронавируса, -"МК"
08:11  В школах Узбекистана отменили итоговые экзамены
07:33  Вам труба. Как "Северный поток-2" вразумляет Киев и Варшаву, - А.Анпилогов

07:08  Франции грозит вирус непослушания, - А.Тарханов
06:04  Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США
00:16  Науку в Казахстане нужно спасать от коррупции, - А.Бисенбаев
00:15  Переживет ли Узбекистан XXI век? Ч. 1, - Б.Мусаев
00:04  Борьба США и Китая может парализовать ВОЗ, - В.Скосырев
Вторник, 19.05.2020
21:08  Война в Ливии покатилась в обратную сторону. Армия Хафтара бежит бросая базы и технику
21:02  Трамп пытается выдавить Россию и Китай с оружейного рынка, - В.Мухин
17:06  "Газпром" удваивает "Силу Сибири"
17:04  Ухань находок: самый близкий к SARS-CoV-2 вирус отыскали в лаборатории
17:02  РусЯзык в Узбекистане. Захарову (МИД РФ) обвинили во всех грехах..., - Эрик Зани
16:59  Расплата за нефтяной авантюризм: Саудовскую Аравию накрыл финансовый шторм
16:57  Таджико-российский писатель Исфандияр Камчинский написал исторический детектив "Русская Страсть вокруг Кинжала Моголов"
16:56  У семьи осужденного на 29 лет Зайда Саидова забрали бизнес-центр в центре Душанбе
16:54  Какими будут войны после пандемии, - М.Магид
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В школах Узбекистана отменили итоговые экзамены
08:11 20.05.2020

Министерство народного образования Узбекистана приняло решение отменить проведение итоговых экзаменов в школах в текущем учебном году. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобразования.
Школам рекомендовано выставить итоговые оценки на основе успеваемости за учебный год.
Сообщается, что такое решение было принято во исполнение поручений президента страны по созданию благоприятных условий для населения во время карантина и с учетом многочисленных обращений родителей в адрес МНО.
Напомним, что с​ 16 марта этого года, после выявления первых больных коронавирусом во всех школах Узбекистана был введен карантин, после чего школы перешли в режим дистанционного обучения.
Специальная правительственная комиссия заявила 14 мая, что карантин будет действовать в стране как минимум до 1 июня​.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589951460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 15 мая 2020 года №332
- Елбасы принял Председателя Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил нового министра финансов
- Правительство приняло Комплексный план по восстановлению экономического роста
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2020 года №301
- Кадровые перестановки
- Почти забытые истории
- Тургумбаев выразил соболезнования семье экс-министра внутренних дел РК Шумова
- Генерал-майор Талгат Нурмагамбетов умер в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  