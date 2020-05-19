КазВирус - 6969 (+218 за сутки)

09:26 20.05.2020

218 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане



За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 218 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб Госкомиссии.

Прирост составил 3,2 процента.



Новые случаи коронавируса в разрезе городов и регионов:



Шымкент – 50 (11,4 процента)

Алматы – 37 (2 процента)

Нур-Султан – 32 (2,5 процента)

Карагандинская область – 24 (9,1 процента)

Атырауская область – 23 (3 процента)

Костанайская область – 12 (12,2 процента)

Западно-Казахстанская область – 10 (3 процента)

Жамбылская область – 9 (4,3 процента)

Алматинская область – 7 (3,3 процента)

Туркестанская область – 5 (2,1 процента)

Кызылординская область – 5 (2 процента)

Актюбинская область - 3 (1,3 процента)

Мангистауская область – 1 (0,6 процента)

Выписаны по выздоровлении 129 человек.

Всего в стране выявлено 6969 заболевших COVID-19. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3598 человек. Летальных случаев от коронавируса - 35.