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КазВирус - 6969 (+218 за сутки)
09:26 20.05.2020

218 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 218 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб Госкомиссии.
Прирост составил 3,2 процента.

Новые случаи коронавируса в разрезе городов и регионов:

Шымкент – 50 (11,4 процента)
Алматы – 37 (2 процента)
Нур-Султан – 32 (2,5 процента)
Карагандинская область – 24 (9,1 процента)
Атырауская область – 23 (3 процента)
Костанайская область – 12 (12,2 процента)
Западно-Казахстанская область – 10 (3 процента)
Жамбылская область – 9 (4,3 процента)
Алматинская область – 7 (3,3 процента)
Туркестанская область – 5 (2,1 процента)
Кызылординская область – 5 (2 процента)
Актюбинская область - 3 (1,3 процента)
Мангистауская область – 1 (0,6 процента)
Выписаны по выздоровлении 129 человек.
Всего в стране выявлено 6969 заболевших COVID-19. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3598 человек. Летальных случаев от коронавируса - 35.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589955960
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