Нефть превращается в мертвый актив, - Nihon Keizai

10:20 20.05.2020 Отрицательные цены на нефть уже заставили задуматься, что черное золото может стать в будущем мертвым активом. Поэтому, если нефтяные гиганты хотят остаться на плаву, им придется смириться с крушением существующего порядка на нефтяном рынке и быть готовым к переменам, уверены эксперты.

Нихон кэйдзай (Япония): к чему приведут низкие цены на нефть? Рассказывают Джон Браун, Элен Валд и Хироюки Такаи



Хидэмицу Кибэ (Hidemitsu Kibe)

Nihon Keizai, Япония



Из-за нового коронавируса цены на нефть зафиксировались на рекордно низком уровне. Существует вероятность, что по экономике нефтедобывающих стран будет нанесен сильный удар и что это приведет к обширной реструктуризации, а также сокращению соответствующих предприятий. По прогнозам, спрос на нефть продолжит находиться на низком уровне на фоне затяжной борьбы с пандемией. Мы поговорили со специалистами о дальнейших перспективах.



Бывший президент BP ("Би-Пи") Джон Браун (John Browne): сокращение инвестиций в нефть



Текущая ситуация напоминает середину 1980-х годов. Тогда Саудовская Аравия, поддерживавшая цены за счет контроля добычи, открыла кран полностью, выпустив нефть на рынок, и цены обрушились. Чтобы выйти из этого, потребуется много времени. В тот период на восстановление ушло более 15 лет.



Стоимость нью-йоркских нефтяных фьючерсов ушла в минус из-за того, что закончилось место для хранения избыточной нефти. Поскольку спроса нет, приходится останавливать производство. Это принципы экономики.

Британская "Би-Пи" и другие крупные западные нефтяные компании серьезно сократили инвестиции в оборудование в связи с нынешним кризисом. Если цены вернутся на прежний уровень, возможно, частично инвестиции восстановятся. Тем не менее большинство компаний будут вести себя осмотрительно: вкладывать ли деньги в разработку нефтяных месторождений и оборудование для производства нефтепродуктов? Многие нефтяные месторождения перестали окупаться. Возможно, прибыльнее будет инвестировать в ветряные и солнечные электростанции.



Новый коронавирус напомнил влиятельным инвесторам, президентам и корпорациям, что есть силы, неподвластные человеку. Как стабилизировать ситуацию, при которой повседневный быт разрушился в одночасье? Руководству нефтяных компаний необходимо задуматься не только об эффективности, но и о выносливости структуры.

Нефтяным кругам необходимо реагировать на климатические изменения в свете влияния covid-19. Как и другим видам промышленности, нефтегазовой отрасли также приходится меняться.

Будучи управляющим "Би-Пи", я хотел быть не частью проблемы, а частью решения. Это (смена курса на заботу об окружающей среде) вызвало сильные протесты со стороны промышленных кругов. 25 лет назад нефтяной промышленности нужно было внимательнее относиться к экологическим проблемам, и это печально.

Инвесторы стали откровенно дистанцироваться от угольной промышленности, и, скорее всего, это ускорит отход и от нефти. Если BlackRock и другие крупные инвестиционные компании заявят: "Больше нельзя проявлять толерантность к предприятиям, которые продолжают выбрасывать парниковые газы", поведение акционеров также изменится.

Нефтяному бизнесу нужна помощь. Мы разработали технологии, серьезно снижающие выброс СО2, но они стоили слишком дорого, и внедрить их не удалось. Если правительство поможет, можно будет инвестировать в эту область. В США широко обсуждается "углеродный налог" на нефтяную продукцию.



Есть возможность правильно использовать налоги. Суть структуры в том, чтобы облагать налогом продукцию, которая включает парниковые газы. Теоретически это возможно, но политические препятствия высоки. Тем не менее это осуществится, когда обеспокоенность правительств и человечества экологическими проблемами усилится.

Странам-потребителям нефти важно повышать энергетическое самообеспечение. Это становится реальнее. Также важно диверсифицировать энергетические источники. Я надеюсь на развитие японских технологий в области использования водорода. Япония и Южная Корея также являются лидерами в сфере технологий по производству источников питания.

Президент Transversal Consulting Элен Валд (Ellen Wald): удар по реформам Саудовской Аравии



Низкие цены на нефть нанесут сильный удар по реформам Саудовской Аравии, которая стремится диверсифицировать экономику. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в 2016 году заявлял, что к 2020 году экономика страны будет обходиться без нефти. Тем не менее на данный момент Саудовская Аравия сильно зависит от нефтяных доходов.

Возникли серьезные осложнения с финансированием. Правительство Саудовской Аравии объявило меры жесткой финансовой политики: повышение налога на добавленную стоимость и другое, но дефицит бюджета в основном покрывается за счет иностранных источников.

Возможно, низкая стоимость нефти изменит взаимоотношения между народом и королевской семьей. Дело в том, что последняя не сможет предоставлять услуги, на которые рассчитывает народ, и инвестировать в обещанную диверсификацию экономики.

На фондовой бирже Саудовской Аравии превалирует национальная нефтяная компания Saudi Aramco (которая вышла на акционерный рынок в декабре 2019 года). Граждане купили 20% акций этой корпорации.



Обычные инвесторы, купившие акции Saudi Aramco, разочаруются, если они упадут в цене из-за снижения стоимости нефти. Есть опасения, что недовольство людей будет расти, а королевская семья усилит давление на оппозицию.

Saudi Aramco - это источник силы для королевской семьи. Она не позволит, чтобы новые акционеры вмешивались в управление компанией. Выход корпорации на зарубежные фондовые рынки изначально был маловероятен, но обвал цен на нефть только осложнит этот процесс (разрыв в ожиданиях принца и рыночной оценки компании).

В связи со снижением спроса из-за эпидемии ОПЕК+ достигла соглашения о сокращении добычи, однако этого недостаточно для стабилизации рынка.

Первая ошибка ОПЕК+ заключается в том, что соглашение было достигнуто в начале апреля, однако до его реализации в мае объемы производства не снижались. Несмотря на падение спроса Саудовская Аравия работала на полную мощность.

Вторая ошибка - заблуждение о том, что США, Канада и другие страны G20 присоединятся к сокращению, предложенному ОПЕК+. В этих странах нет централизованной системы управления нефтяной политикой.



Президент США Дональд Трамп намекнул на сотрудничество с ОПЕК+, однако конкретных обещаний делать не стал. ОПЕК думала, что Трамп будет сотрудничать, однако у американского президента таких полномочий нет. В США невозможно на государственном уровне управлять производством нефти и с точки зрения закона, и с точки зрения реалий страны.

Из-за снижения спроса многие нефтяные компании серьезно урезали инвестиции в оборудование. Часть крупных западных нефтяных компаний снизила инвестиции до уровня, который существовал до 2014 года, когда был прошлый обвал цен. Предполагается, что из-за этого производство забуксует на длительный срок. В какой-то момент возникнет недостаток производства.



И сейчас нефть - продукция, без которой экономике не обойтись. У нас пока нет технологий, которые могут заменить нефть в области транспортировки, энергетики и химии. Из-за падения стоимости нефти снизятся инициативы по разработке новых технологий, например, возобновляемая энергетика.

После коронавирусного кризиса нефтяная картина изменится, однако эпоха нефти пока еще не завершилась.

Глава вашингтонского отделения "Сумитомо" Хироюки Такаи (Hiroyuki Takai): рост производства сланцевой нефти остановится

Проблема нового коронавируса, по всей видимости, положит конец наращиванию производства американской сланцевой нефти, которое продолжалось с начала 2000-х годов. Больше всего американские сланцевые круги боятся, что из-за падения цен на нефть в результате сокращения мирового спроса на энергетику инвесторы отдалятся от нефти.



Сланцевые круги пострадали от обвала цен в период с 2008 по 2009 год и с 2014 по 2016 год. Тем не менее тогда спрос на нефть в быстроразвивающихся странах был хорошим. Сланцевые компании быстро восстановились благодаря обильным вложениям.

В этот раз возникла беспрецедентная ситуация: мировой спрос уменьшился на примерно 30%. Нефтяные акции обвалились, и инвесторы перестали вкладывать в высокодоходные низкопроцентные облигации, которые выпускают сланцевые компании.

Скорее всего, инвестиции не вернутся в сланцевые круги и после окончания пандемии. В последние годы инвестиции в области окружающей среды, социальных вопросов и внутрикорпоративных отношений мешали сланцевому бизнесу. Новый коронавирус - это достаточная причина для оставшихся инвесторов покончить с этой сферой.

В конце апреля индекс WTI впервые в истории ушел в минус. Нефтяными фьючерсами в основном занимаются хедж-фонды, однако после обвала цен в середине марта примерно 70% влившихся денег были частными через торгуемые индексные фонды.



В частности, большие убытки понесли азиатские частные инвесторы, которые плохо понимают структуру наличных операций с WTI. Проблема, связанная с хранением нефти в США, никуда не денется, поэтому цена на западно-техасскую среднюю продолжит падать.

В отличие от государственных нефтяных компаний Саудовской Аравии и России, американская сланцевая промышленность состоит из нескольких тысяч предприятий, включая мелкий бизнес, который производит в день несколько сотен баррелей. Если инвестиции прекратятся, они не смогут получать деньги на разработку и окажутся в кризисной ситуации. В апреле обанкротилась Whiting Petroleum Corporation среднего звена.



Ранее в результате падения цен компании-банкроты сокращали долги и пытались возобновить производство, но сейчас будет больше предприятий, которые полностью прекратят деятельность.

Наземные и морские нефтяные хранилища по всему миру могут вмещать около девяти миллиардов баррелей. Через три месяца они переполнятся. На то, чтобы освободить запасы, накопившиеся за три месяца, уйдет много времени. Предполагается, что в мае американское производство сократится на 20%, однако тенденция к уменьшению добычи сохранится и после эпидемии. Нефтяным гигантам придется меняться.



Президент Трамп, который приветствовал падение цен на нефть, в этот раз приложил усилия к восстановлению рынка. В случае ошибки была опасность лишиться поддержки юга, а также центральных и западных регионов, однако нефтяные круги высоко оценили искусство американского лидера, который убедил Россию и Саудовскую Аравию договориться о сокращении добычи.

Между тем сокращение добычи до 9,7 миллиона баррелей в день, о котором договорились основные нефтедобывающие страны, не влияет на падение мирового спроса из-за нового коронавируса. Проявилась хрупкость сланцевой промышленности, которая должна была превратить США в крупнейшую нефтяную державу, и теперь для американской энергетической политики наступает серьезный переломный момент.



Итог: необходимо подготовиться к крушению порядка и переменам

Распространение нового коронавируса сильно пошатнуло существующий нефтяной порядок. Людям приходится пересматривать стиль работы, а бизнесу - положение глобального канала поставок. Докризисный прогноз спроса на нефть ненадежен.

На некоторое время цены на фьючерсы стали отрицательными, и это заставило задуматься о том, что в будущем нефть может стать мертвым активом.

Три эксперта заявили, что ситуация вокруг нефти изменилась. Нефтяные компании спешат изменить бизнес-модель из-за перегруппировки активов. Нефтедобывающим странам придется за короткий период провести сложные реформы. США также вынуждены пересмотреть энергетическую политику.

В целом падение стоимости нефти выгодно для стран-потребителей, однако хаос, вызванный крушением порядка, может нанести ущерб мировой экономике. Всем заинтересованным лицам необходимо подготовится к неожиданным переменам.



Оригинал публикации: 原油安 何を引き起こす（複眼） ジョン・ブラウン氏/エレン・ワルド氏/高井裕之氏

Опубликовано 14/05/2020 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589959200

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