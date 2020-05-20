Мирные собрания официально узаконили в Казахстане

10:22 20.05.2020

Поправки Сената не меняют концепцию содержания законопроекта, одобренного Мажилисом и направлены на улучшение отдельных его норм.



На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты согласились с поправками, внесенными ранее сенаторами в законопроект РК "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", передает корреспондент zakon.kz.



Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе, рассмотрев изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента в названный законопроект, отмечает следующее. Поправки Сената не меняют концепцию содержания законопроекта, одобренного Мажилисом и направлены на улучшение отдельных его норм, - сказал депутат, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Канат Мусин.



В частности, по его словам, предлагается установить в центральных частях районов, в городах республиканского значения, столицы и в административных центрах областей обязательное количество специализированных мест для организации и проведения мирных собраний.



А также исключить такое основание для отказа мирного сбрания, как нарушение функционирования объектов жизнедеятельности, транспорта и иной инфраструктуры, воспрепятствование свободного передвижения граждан, так как такие помехи должны учитываться и предотвращаться властями еще на стадии установления конкретного специализированного места. Исключить прекращение мирного собрания в связи с неправомерными действиями отдельных его участников, если такие нарушения были устранены и разрешить использовать в ходе мирного собрания средства индивидуальной защиты здоровья. Также внесены поправки в целях совершенствования структуры отдельных норм законопроекта, - пояснил мажилисмен.



Ранее 14 мая в ходе пленарного заседания Сената депутаты с поправками вернули в Мажилис законопроект "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".

Депутаты Мажилиса в свою очередь согласились с внесенными сенаторами поправками. Таким образом документ считается принятым и направляется на подпись Президенту Казахстана.

Оксана Скибан, Нур-Султан.