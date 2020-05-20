Болезнь роста: почему Таджикистан бьет рекорды по коронавирусу, - И.Кармазин

10:38 20.05.2020

С инфекцией боролись священной травой и молитвой. Но что-то пошло не так

Игорь Кармазин



20 мая 2020

Таджикистан бьет печальные рекорды. В республике только две недели назад выявили первого заболевшего коронавирусом, а теперь страна уже лидирует в Центральной Азии по числу погибших. При этом неофициальные источники считают государственную статистику сфальсифицированной, говорят, что погибших еще больше. "Известия" разбирались в ситуации.



Болезнь в цифрах



Таджикистан занял первое место по числу погибших от коронавируса в Центральной Азии. К 19 мая от инфекции в республике скончался 41 человек. Второе место в регионе занимает Казахстан, где погибло 35 человек. Третье - Киргизия с 14 погибшими.

По неофициальным данным, ситуация в Таджикистане еще тяжелее. Граждане делятся сведениями о погибших на специальном сайте. По состоянию на 19 мая среди жертв инфекции числится 279 человек. Источник информации - родственники погибших, СМИ или врачи. Доказательством смерти именно от коронавируса служат похороны покойного медработниками или последующая смерть родственников от болезни со схожими симптомами.

Среди погибших - бывший председатель государственного Амонатбанка Рухулло Хакимзода, ученый-лингвист Бахриддин Камолиддинов, актер Абдухакор Раджабов, полковник, бывший глава подразделения Агентства по контролю за оборотом наркотиков Саидмухтор Беков.



Власти Таджикистана доступ к сайту с альтернативной информацией заблокировали. В министерстве здравоохранения заявили, что погибшими от коронавируса считают только тех, у кого диагноз был подтвержден лабораторно. "По каждому случаю заражения и смерти министерство готовит подробный отчет для ВОЗ и других международных организаций. Каждый случай подробно изучается. В настоящее время в интернете все смерти приписывают коронавирусу, хотя люди умирают и от других болезней", - сообщили в пресс-службе ведомства.



Надели корону



Власти Таджикистана долго не признавали наличие в стране коронавируса. Чиновники выдвигали несколько версий того, почему инфекция обходила республику стороной. По одной из них, Таджикистан - закрытая, непопулярная у туристов страна. Тезис, однако, выглядел сомнительно. В 2019 году страну посетили 1,3 млн иностранцев, в I квартале 2020 года - 300 тыс. иностранцев.

Вторая версия - сами таджикистанцы редко посещают другие страны. Но и этот аргумент вызывает недоумение. Да, граждане страны не так часто отправляются в турпоездки, но на заработки выезжают регулярно и в большом количестве. Только в I квартале 2020 года 638 тыс. таджикских граждан выехали из страны.

Не выдерживает критики и еще один аргумент, согласно которому таджикистанцев оберегает от коронавируса религия. Да, мусульмане обязаны перед чтением молитвы делать омовение. Но эта практика не помогла жителям других исламских стран. Например, одним из лидеров по распространению коронавируса в мире стал Иран.



Обсуждался и совсем экзотический вариант, согласно которому таджикистанцев оберегает священная трава гармала. В республике принято окуривать ей дома и служебные помещения.



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Наиболее правдоподобной, однако, выглядит версия о том, что коронавирус в Таджикистане был, но замалчивался. По данным СМИ, в апреле в республике произошла вспышка пневмонии. Известно, что больных размещали в медцентре "Истиклол" в Душанбе, который рассчитан на 650 человек.

Характерная история произошла в Согдийской области. Там 6 апреля скончался 60-летний мужчина, который за неделю до этого ездил на свадьбу в Киргизию. По официальной информации, смерть наступила из-за пневмонии, но больницу, где он лежал, закрыли на карантин, родственников поместили в обсервацию.

Представители минздрава объясняли вспышку пневмонии погодными условиями. Якобы на здоровье граждан негативно сказались обильные дожди.



Маски сброшены



Власти Таджикистана сообщили о случаях заражения коронавирусом за два дня до визита миссии Всемирной организации здравоохранения - 30 апреля. После этого в республике ввели ряд ограничений. Сделали обязательным ношение масок. Закрыли вещевые рынки, рестораны, кинотеатры, салоны красоты. Отправили на каникулы школьников и студентов.



Запретили совместные молитвы в мечетях. В священный месяц Рамадан запретили ифтар - вечерние приемы пищи с приглашением родственников и соседей. Приостановили чемпионат Таджикистана по футболу. Отменили масштабное празднование 9 Мая.



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Однако полноценный карантин в республике не введен: общественный транспорт ходит в обычном режиме, люди свободно передвигаются по улицам.

При этом СМИ свидетельствуют о крайне тяжелой ситуации. Больницы переполнены. Пользователи соцсетей жалуются, что место в больнице можно найти только за взятку. Пациенты покупают лекарства за свой счет.

В республике работает всего одна соответствующая требованиям ВОЗ лаборатория, она делает 250–300 тестов на коронавирус в день. При таких темпах на проверку только населения Душанбе уйдет 4 тыс. дней.

В альтернативном списке погибших значится 40 врачей, которые лечили больных с пневмонией и коронавирусом. Сотрудники больниц жалуются на отсутствие респираторов, очков и медицинских масок. Медики вынуждены сами покупать защитные комплекты. Цена таких комплектов выросла в полтора раза и составляет в мае 400–500 сомони ($40–48).



Эксперты считают, что трудности и дальше будут нарастать. Политолог Аждар Куртов напоминает, что Таджикистан - одна из беднейших стран мира. "В таких странах всегда в первую очередь жертвуют здравоохранением, образованием. Многие квалифицированные кадры уехали из страны еще в 1990-х, в годы гражданской войны. Очевидно, что подготовка медиков, обеспечение медицинским оборудованием находится на низком уровне", - говорит собеседник "Известий".



Эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов уверен, что власти Таджикистана не признавали распространение инфекции по политическим причинам. "На 18 апреля в стране было назначено избрание сына президента Рустами Эмомали Рахмона на должность председателя верхней палаты парламента. Фактически - объявление его преемником отца. Руководство считало непозволительным переносить процедуру. Как только должность он получил, так сразу власти признали коронавирус", - объясняет эксперт.