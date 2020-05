Забытая роль Киргизии во Второй мировой войне, - Дэвид Прентис

Советский Союз призвал в ряды вооруженных сил около 365 тысяч киргизов для борьбы с нацистской Германией. Отношение киргизских властей к общей с Россией истории оказалось терпимым, отмечает автор. В главных городах страны ежегодно проходят поминальные марши в память о тех, кто воевал или погиб во время войны.

Несмотря на победу над нацистской Германией и фашистской идеологией Гитлера, Вторая мировая война нанесла тяжелый удар по Советскому Союзу, унеся жизни десятков миллионов солдат и мирных граждан, - число жертв по некоторым оценкам составило 26 миллионов. Наиболее известные сражения Великой Отечественной войны, включая Сталинградскую битву и блокаду Ленинграда, происходили в западной части России, однако трагедия войны и ее разрушительное воздействие ощущались на всем обширном пространстве Советского Союза. Киргизская Советская Социалистическая Республика (современный Кыргызстан), расположенная в горах Центральной Азии в 3000 километров к юго-востоку от Москвы, была лишь одной из многих советских республик, которые принимали участи в боевых действиях. К моменту окончания войны погибло 70 тысяч киргизских солдат и 50 тысяч гражданских лиц, что составило примерно 8% всего населения республики.

В послевоенные годы советская пропагандистская машина рисовала картину всеобщего патриотизма и героизма, охвативших всю территорию СССР, - тем самым, закладывались основы единения со всем советским государством и его руководством, однако делать это в Киргизии было нелегко. В первые несколько лет после начала войны киргизские мужчины призывались в Советскую армию; к тому же, заметим, что в свое время, в 1916 году, во время Первой мировой войны киргизы устроили антироссийский мятеж в качестве реакции на призыв на военную службу. В то время как советская пропаганда позже стала рассказывать о героическом добровольном призыве, в действительности все было иначе: большинство киргизских мужчин были отправлены на военную службу только с помощью грубой силы и запугивания. Кроме того, в первые годы войны у местных жителей активно изымались зерно и скот. В результате тысячи киргизов умирали от голода. Число смертей было значительным, потому что местные жители, привыкшие жить в условиях кочевой или полукочевой культуры, зачастую насильственно лишались своего скота.



Ввиду своего относительно изолированного географического расположения и безопасного удаления от линии фронта Киргизия в годы войны была выбрана советскими властями в качестве идеального места для размещения промышленной базы СССР. Киргизия должна была поддержать советскую военную экономику. Как следствие, ей в те времена пришлось пережить небольшую промышленную революцию, в результате чего там стали происходить огромные экономические и социальные перемены. Десятки важных для экономики страны заводов и связанных с ними промышленных предприятий были эвакуированы из районов, над которыми нависла угроза оккупации со стороны наступающих гитлеровцев, и перевезены в киргизские города Бишкек (с 1926 по 1991 год назывался Фрунзе) и Токмак. Города Киргизии в силу их экономического потенциала были важным элементом советской военной экономики. Но кроме этого, они до сих пор являются фундаментом промышленности современного Кыргызстана. Так, например, в одном только Бишкеке имеется большое число объектов машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности.



Спасаясь от военного лихолетья, тысячи беженцев из западных районов Советского Союза, где проходила линия фронта, искали в Киргизии безопасное пристанище. Среди беженцев были в том числе и около 45 тысяч евреев из разных стран, которые спасались от ужасов Холокоста, устроенного нацистами в Европе и в оккупированных европейских регионах Советского Союза. В 1941 году в Бишкеке для беженцев была открыта синагога, они трудились наравне с жителями Киргизии на сельскохозяйственных работах, снабжая Красную Армию продовольствием. В последующие десятилетия большинство этих еврейских беженцев из Европы иммигрируют в государство Израиль, созданное вскоре после войны. Кроме того, в Киргизию переехал Еврейский театр из Варшавы, в котором играла знаменитая актриса Ида Каминска (Ida Kaminska). После войны театр вернулся из Бишкека в Европу. Во время эвакуации театр ставил в Бишкеке спектакли на польском и украинском языках, а также на идише.



Вместе со своими товарищами из разных уголков Советского Союза, включая другие центральноазиатские республики, киргизские солдаты оказались на советском западном фронте (на немецком языке он известен как die ostfront - "восточный фронт"), где происходили самые тяжелые бои Второй мировой войны. В конечном итоге Красная Армия одержала победу ценой неимоверных жертв. На протяжении всей войны киргизские солдаты принимали участие во множестве боевых операций, в том числе на территории современной Украины. Одним из таких солдат был Даир Асанов, который оказался последним из оставшихся в живых киргизских Героев Советского Союза (Асанов скончался в Бишкеке в 2009 году). Его удостоили этой награды в октябре 1943 года, после того, как этот военнослужащий из 6-й армии в одиночку уничтожил несколько немецких танков, бронемашин и пулеметчиков на окраине украинского города Харькова.



Среди других киргизских героев войны - 20-летний летчик, красноармеец Исмаилбек Таранчиев. В 1941 году он ушел в Красную Армию, а в январе 1944 года вступил в ряды коммунистической партии. Он был награжден орденом Красной Звезды за участие в обороне Ленинграда. В марте 1944 года в Эстонии самолет Таранчиева был обстрелян зенитным огнем, после чего он вместе со стрелком Алексеем Ткачевым направил самолет в скопление гитлеровских танков. В мае 1991 года Исмаилбек Таранчиев был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Более того, он стал последним киргизским воином, который получил эту высокую награду. При этом родственникам Алексея Ткачева не удалось убедить российское правительство, которое не оценило его подвиг столь же высоко. В результате Ткачев не получил звание Героя Советского Союза - высшую награду Советского Союза.



Всего во время Великой Отечественной войны в ряды вооруженных сил было призвано около 365 тысяч киргизов; из них около 70 тысяч погибли в боях, а еще 50 тысяч, как полагают, умерли из-за голода и болезней, вызванных перебоями в снабжении продовольствием. В то время как другие государства Центральной Азии, такие как Узбекистан, сопротивлялись празднованию Дня Победы в российском стиле (они переименовали Праздник 9 мая в "День памяти и почестей"), отношение киргизских властей к общей с Россией истории оказалось более терпимым. И хотя в Кыргызстане в этот день не проводят большой военный парад, в главных городах страны ежегодно проходят поминальные марши в память о тех, кто воевал или погиб во время войны. По данным киргизских государственных СМИ, в этой стране на сегодняшний день в живых остались всего 251 ветеран Великой Отечественной войны. В этом году в ознаменование 75-ой годовщины победы Советского Союза все они получат от центрального правительства единовременную выплату в размере 75 тысяч киргизских сомов (125 долларов США).



Кроме того, в рамках недавних мероприятий, призванных увековечить в Кыргызстане память героев войны, в Бишкеке продолжается строительство мемориального парка, названного в честь еще одного героя Советского Союза - уроженца Киргизии Чолпонбая Тулебердиева. Он погиб в бою на Воронежском фронте и был похоронен с воинскими почестями в районе Лысой Горы Волгограда. В честь Чолпонбая Тулебердиева назван парк, расположенный в 2500 километрах от могилы героя. Он создан в знак уважения к человеку, который, подобно многим другим воинам, погиб так далеко от дома.



