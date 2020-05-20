Продажа радиочастот. Кырпремьера Абылгазиева подозревают в причастности к очередной афере

12:28 20.05.2020

20 мая 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Продажа радиочастот. Депутат подозревает премьера в причастности к скандалу



Сегодня на заседании парламента депутат Жанар Акаев потребовал от премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева доказательств непричастности к коррупции в Госагентстве связи.

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По данным нардепа, вместе с экс-главой агентства Натальей Черногубовой по подозрению в коррупции задержаны два сотрудника ГКНБ, один из которых является начальником управления. Сотрудники аппарата правительства сейчас допрашиваются сотрудниками спецслужб.



"Здесь говорится об очень большой сумме ущерба, поэтому премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев должен доказать свою непричастность к этому скандалу. Если он имеет к этому отношение, то должен в ближайшее время ответить. Как вы знаете, до этого компания "Ала-TV" продала 200 мегагерц вместе с частотами сотовой компании Beeline по договору купли-продажи за $1 миллион 800 тысяч. Компания "Ала-TV" предназначена для кабельного телевидения. А компания Beeline через Госагентство связи недавно эти 200 мегагерц частот переоформила на 4-G интернет", - сказал Жанар Акаев.

Он напомнил, что при премьер-министре Темире Сариеве 15 мегагерц на аукционе продали за 1 миллиард 500 тысяч сомов ($25 миллионов). А в данном случае при правлении Мухаммедкалыя Абылгазиева 200 мегагерц уходит всего за 700 сомов.

Сравните - 15 мегаргерц за $25 миллионов продали ранее. А сейчас 200 (!) за бесплатно. ГКНБ в своем письме указал, что этот договор переоформления противоречит интересам государства, поскольку бюджету грозит миллиардный ущерб.



"В письме указывается, что мы могли бы пополнить бюджет от продажи этих частот. Но несмотря на это, без проведения конкурса и аукциона частоты продают казахстанской компании. До этого такую же лицензию другой компании выдали за $900 миллионов. По расчетам экспертов, ущерб бюджету составил 5 миллиардов сомов. Без участия премьера сделка бы не получилась", - подчеркнул депутат.

Жанар Акаев добавил, что спецслужбы должны обратить внимание на то, что на прием к премьер-министру заходил правая рука руководителя казахстанской сотовой компании.



Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела ранее была задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство Госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и с ответственными лицами Госкомитета технологий и связи в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. Позже в рамках дела были задержаны сотрудники ГКНБ.