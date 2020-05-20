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КырДепутаты хотят судить кырнацпатов из "Чон Казат". За лозунг "Грабь - награбленное"
13:38 20.05.2020

Карамушкина: Будут ли привлечены к ответственности члены "Чон Казат"?
682 0
20 мая 2020 11:07 - Екатерина Улитина
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Беспокоятся о капиталах? Депутат попросил проверить движение Чон-Казат 1

Депутат ЖК Ирина Карамушкина сегодня, 20 мая, в ходе заседания парламента поинтересовалась можно ли привлечь членов движения "Чон Казат" к уголовной ответственности за их призывы.
- В уголовном кодексе уже есть статья "Призывы к насилию над гражданами". Сегодня одно из движений "Чон Казат" предлагает грабить награбленное. То есть отбирать имущество у контрабандистов, государственных карманников и всех, кто нажил богатство нечестным путем. Эти призывы попадают под действие этой статьи? - спросила Ирина Карамушкина.
Заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев ответил, что уже назначены соответствующие экспертизы для дачи юридической оценки.
- Если в этих призывах будут найдены признаки преступления, будет начато расследование, - сказал Орозалиев.
Напомним, один из членов движения "Чон Казат" обвинил депутата ЖК Кубанычбека Жумалиева в незаконном обогащении. Он призвал силой забрать у него имущество. Позже другие члены движения объяснили, что это было лишь эмоциональным высказыванием, но не реальным призывом к действиям. ГСБЭП начала проверку имущества депутата.

Источник - vb.kg
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