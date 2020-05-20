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Генпрокуратура Украины завела дело о госизмене экс-преза Порошенко
14:41 20.05.2020

19 мая офис генпрокурора внес сведения в единый реестр досудебных расследований по делу о "записях Порошенко".
Об этом передает "Украинская правда", ссылаясь на источники в офисе генпрокурора. Данная процедура в украинской процессуальной практике является первой стадией уголовного производства.
Согласно информации, начато расследование по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Уточняется, что к материалам производства приобщат флешку с аудиозаписями, предоставленную депутатом Верховной рады Андреем Деркачем. На файлах записаны голоса, которые очень напоминают пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

Как сообщало EADaily , 19 мая нардеп Андрей Деркач на пресс-конференции опубликовал аудиозапись, на которой бывший вице-президент США Джо Байден предлагал пятому президенту Украины Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Таким образом Байден добивался прекращения расследования незаконной деятельности нефтегазовой компании Burisma, где работал его сын Хантер Байден.

Деркач посетовал, что председатель Верховной рады Дмитрий Разумков блокирует создание следственной комиссии по делу о возможной госизмене Порошенко. Но оказалось, что со спикером не согласны многие его однопартийцы.
Так, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил журналистам, что во фракции готовят депутатские обращения по фактам, которые содержатся в обнародованных аудиозаписях с участием Петра Порошенко и Джо Байдена.

Источник - eadaily.com
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