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Катастрофа в американской нефтянке, - Вл.Прохватилов
14:45 20.05.2020

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 20.05.2020 |

"Это конец эпохи. Эра финансового могущества Персидского залива закончилась"
Снижение мирового спроса на топливо вызвало сокращение числа буровых установок в США до исторического минимума. Аналитики компании Simmons Energy прогнозируют, что количество буровых установок в США сократится со среднегодового показателя 943 в 2019 году до 528 в 2020-м, до 215 в 2021-м и 221 в 2022 году. Всего с начала года число буровых установок в Соединенных Штатах уже сократилось на 52%, остановлена работа более 400 вышек.

Больше всех пострадали от падения нефтяных цен сланцевые компании. Компания Chesapeake Energy, один из пионеров сланцевой отрасли США, из-за падения цен на нефть и газ готовится запустить процесс банкротства. Компания ведет переговоры о возможном кредите, который поможет ей вести свою деятельность, пока идут разбирательства по вопросу о банкротстве. По предварительным оценкам, Chesapeake потребуется около $1 млрд.
Находящаяся на грани банкротства компания Diamond Offshore Drilling Inc. воспользовалась принятым в марте Конгрессом США законом "О стимулировании экономики", чтобы получить возврат налога в размере $9,7 млн. В настоящее время в США десятки нефтяных компаний добиваются налоговых льгот в размере сотен миллионов долларов. Согласно обзору Bloomberg, в Комиссию по ценным бумагам и биржам обратилось 37 нефтяных компаний, сервисных фирм и подрядчиков, просящих о налоговых льготах на сумму свыше $1,9 млрд.
Аналитики Федерального резервного банка Далласа Гарретт Голдинг, Мартин Штумермер и Джесси Томпсон назвали общую ситуацию на рынке нефти разрушительной для нефтегаза США. По их мнению, для спасения американской нефтяной отрасли и ее выхода на рентабельность нужна цена в $46-52 за баррель. При цене на нефть ниже $46 большинство американских нефтяных компаний уже в текущем году сократят вложение в инфраструктуру и развитие не менее чем на 10-15%. В апреле общая нефтедобыча в США упала на 900 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом даже без учета обязательств по сделке ОПЕК+.
Аналитики назвали и причины катастрофы в американской нефтянке: "Из-за пандемии COVID-19 и резкого увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии эталонная цена сырой нефти West Texas Intermediate (WTI) упала с $50-55 за баррель в феврале до $20 в конце марта. Это намного ниже $46–52, которые необходимы для прибыльного бурения новых скважин".
В 2020 году ожидается снижение инвестиций в нефтегаз США примерно на 20% для крупных фирм и почти их полное прекращение для более мелких, что в целом приведет к снижению примерно на 40%. Наиболее серьезные последствия дадут о себе знать во втором квартале года. "Большинство отраслевых экспертов сообщают об очень неопределенной перспективе", – говорится в докладе Федерального резервного банка Далласа.

Дональд Трамп быстро достиг договоренностей с Саудовской Аравией, Россией и другими членами ОПЕК + о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в день, но когда он захотел оказать помощь нефтяной отрасли страны, то столкнулся с оппозицией демократов в конгрессе и "обеспокоенностью ряда политиков по поводу инвестирования денег налогоплательщиков в компании с крупной задолженностью, которые вряд ли переживут спад", пишет Houston Chronicle.
Международное энергетическое агентство (МЭА) на днях скорректировало в лучшую сторону свой прогноз по снижению мировых цен на нефть. МЭА ожидает снижения мирового спроса лишь на 8,6 млн баррелей вместо заявленных ранее 9,3 млн. Потребление топлива в мире начало постепенно восстанавливаться по мере снятия рядом стран введенных ранее карантинных мер; эксперты МЭА фиксируют первое за несколько месяцев уменьшение нефтяных запасов в мировых нефтехранилищах.
Как полагают аналитики МЭА, выполнение сделки ОПЕК+ и постепенный рост спроса на углеводороды должен привести к удорожанию нефти. "Добыча нефти сильно реагирует на рыночную конъюнктуру, и экономическая активность начинает постепенное, но хрупкое восстановление. Тем не менее основные неопределенности остаются. Самый большой вопрос в том, смогут ли правительства ослабить меры по карантину, не вызвав новых вспышек COVID-19", – говорится в отчете МЭА.
Рынки положительно отреагировали на прогноз МЭА. Стоимость нефти эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла до $31,3 за баррель. Нефть американского сорта WTI подорожала до $27,8 за баррель. Помимо ожидаемого восстановления спроса, позитивно оценивается сокращение мирового предложения нефти. С 1 мая участники сделки ОПЕК+, в том числе Россия, начали снижать производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки.
Позитивно влияет на нефтяную конъюнктуру восстановление китайской экономики. В китайском ТЭК спрос на нефть почти вернулся на уровень до ввода карантина. В последние дни китайские НПЗ начали скупать нефть, стимулируя рост цен. "Спрос на нефть в Китае начинает показывать признаки полного восстановления", – заявил Лю Юнтао, лондонский аналитик консалтинговой компании Energy Aspects.

Негативный вклад в мировую нефтяную конъюнктуру внесла, как теперь уже ясно, Саудовская Аравия, которая сталкивается "с беспрецедентным сокращением бюджета из-за обвала нефтяных рынков и глобальных экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19, снизившей спрос на нефть", – пишет The Guardian.
"Я не сомневаюсь, что это конец эпохи. Эра финансового могущества Персидского залива закончились", – сказал изданию Брюс Ридел, старший научный сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне, ветеран ЦРУ, работавший советником по вопросам Ближнего Востока в нескольких администрациях США.

Правительство Саудовской Аравии пошло на секвестр бюджета, приостановку социальных выплат и увеличение НДС в три раза. Министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан говорит: "По расчетам, пока не подойдет к концу второй квартал текущего года, судить о том, насколько сильно повлияла вспышка коронавирусной инфекции на экономику страны, и также оценить в полной мере все негативные от нее последствия, будет нельзя". Эр-Рияд думает о дополнительных международных займах с целью компенсировать сокращения от поступлений в бюджет.
Саудовская Аравия, полагают эксперты, пострадает больше всех. В США произойдет скупка обанкротившихся нефтяных компаний банками. После восстановления конъюнктуры обанкротившиеся компании будут проданы по более высокой цене.

Источник - fondsk.ru
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