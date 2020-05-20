 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.05.2020
17:08  Продавай американское: Уоррен Баффет ожидает финансового краха в США
17:05  КирКарантин. Государство не помогает, а тащит назад. Как выжить бизнесу, - Р.Харизов
17:03  Исчезнет ли западная культура с лица земли? - Д.Уськов
17:01  Меркель и Макрон начинают "революцию" в ЕС, - С.Стремидловский
17:00  КНР нужна стратегия, достойная великой державы, – Том Плейт
16:59  Кто из известных людей в Таджикистане скончался от коронавируса или пневмонии
16:56  Обезьян уже успешно иммунизируют от коронавируса

15:25  Карантин, или Драма Италии. Новые бедняки Европы, - В.Малышев
15:18  "Только гигиена". Рахмон рассказал таджикам как спастись от вируса
15:16  Казахстан вновь стопорит кыргыз-фуры на границе
14:45  Катастрофа в американской нефтянке, - Вл.Прохватилов
14:41  Генпрокуратура Украины завела дело о госизмене экс-преза Порошенко
13:38  КырДепутаты хотят судить кырнацпатов из "Чон Казат". За лозунг "Грабь - награбленное"
12:28  Продажа радиочастот. Кырпремьера Абылгазиева подозревают в причастности к очередной афере
12:16  Забытая роль Киргизии во Второй мировой войне, - Дэвид Прентис
11:12  Деглобализация? Миссия невыполнима, но… Пандемия и геополитика, - Любомир Кючуков
10:38  Болезнь роста: почему Таджикистан бьет рекорды по коронавирусу, - И.Кармазин
10:22  Мирные собрания официально узаконили в Казахстане
10:20  Нефть превращается в мертвый актив, - Nihon Keizai
09:28  В Казахстане запретили деятельность "Коше партиясы" (она же - "Демократический выбор Казахстана")
09:26  КазВирус - 6969 (+218 за сутки)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Кыргызстан   | 
Казахстан вновь стопорит кыргыз-фуры на границе
15:16 20.05.2020

20 мая 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
На границе с Казахстаном вновь образовалась очередь из большегрузов

На границе с Казахстаном у контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек-автодорожный" опять выстроилась очередь из фур. Об этом сообщает Telegram-канал "Короче".

В Пограничной службе Кыргызстана 24.kg заявили, что представители казахской стороны ввели дополнительные требования еще в конце февраля, то есть до введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому очень долго проверяют грузовой транспорт. "Заместитель министра экономики сегодня выезжал на КПП. Работу по урегулированию ситуации проводим не мы", - проинформировали в ведомстве.
Отметим, ранее казахстанский Комитет по доходам сообщал, что на границе осуществляются проверка и сканирование следующих документов: CMR (международная товарно-транспортная накладная), ТТН (товарно-транспортная накладная), инвойс или счет-фактура, техпаспорт на транспортное средство, талон о прохождении границы.
В Министерстве экономики КР считают, что подобные действия являются скрытым таможенным контролем и это в корне противоречит нормам союза и нарушает положения статьи 25 Договора о ЕАЭС в части обеспечения свободы передвижения товаров на внутреннем рынке объединения.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589976960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 15 мая 2020 года №332
- Елбасы принял Председателя Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил нового министра финансов
- Правительство приняло Комплексный план по восстановлению экономического роста
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2020 года №301
- Кадровые перестановки
- Почти забытые истории
- Тургумбаев выразил соболезнования семье экс-министра внутренних дел РК Шумова
- Генерал-майор Талгат Нурмагамбетов умер в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  