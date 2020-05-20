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"Только гигиена". Рахмон рассказал таджикам как спастись от вируса
15:18 20.05.2020

Эмомали Рахмон: Только гигиена, больше нет пути для предотвращения распространения коронавируса в Таджикистане

Пресс-служба президента опубликовала текст речи главы государства на встрече с руководителями и работниками сферы здравоохранения, но когда и где она прошла, не сообщается.
На встрече Эмомали Рахмон подчеркнул, что сегодня тысячи врачей и медицинских сестер находятся на службе народа Таджикистана, рискуя своей жизнью, день и ночь самоотверженно борются против этой болезни и во имя спасения граждан страны, мобилизуют все свои профессиональные знания, опыт и силы.

Глава государства отметил выступления врачей в СМИ и подчеркнул, что благодаря этому, граждане страны были своевременно предупреждены об опасных последствиях коронавируса и стали соблюдать рекомендации врачей и заботиться о своем здоровье.
"Поэтому, от имени Правительства страны, от себя лично выражаю благодарность всем докторам и медицинским сестрам, которые в эти тяжелые дни заняты лечением граждан и желаю каждому из них, прежде всего, крепкого здоровья и успехов в работе",- сказал Эмомали Рахмон.

О своевременных шагах
Президент отметил, что с первых дней появления пандемии коронавируса и пневмонии в стране "мы своевременно предприняли меры и во главе с премьер-министром страны создали Республиканский штаб".
Для оказания помощи и поддержки Министерству здравоохранения и социальной защиты населения были выделены необходимые дополнительные средства в объеме 29 млн сомони, а работа штаба ведется под контролем главы государства: они затрачиваются на закупку необходимого медицинского оборудования и лекарственных препаратов.
"Вдобавок к этому, в центральном казначействе Министерства финансов Таджикистана открыт специальный счет для перечисления средств в национальной и иностранной волюте в Национальном банке. До сегодняшнего дня на этот счет поступило 11 млн сомони, а их использование осуществляется Республиканским штабом по предложению Минздрава. Материалы, закупленные на средства с этого счета, предназначены для больниц, где проходят лечение лица, заболевшие коронавирусом", - сообщил он.

фото пресс-службы главы государства

Гигиена – путь к спасению
"Посредством закрытия границ, отмены международных полетов, помещения на карантин пассажиров, прибывших из-за рубежа, мы некоторое время предотвращали стремительное распространение вируса. Мировой опыт показывает, что до настоящего времени, кроме соблюдения правил личной и общественной гигиены, нет другого эффективного пути для предотвращения распространения вируса", - отметил президент.
Он подчеркивал, что каждый человек, "будь он стар или млад - должен соблюдать правила гигиены на рабочих и в общественных местах, дома и на улице и, тем самым, беречь себя от этого заболевания".
"Уверен, что граждане страны будут соблюдать нормы и правила личной и общественной гигиены, прилагать усилия для защиты своего здоровья, здоровья членов своих семей и соотечественников, и мы как можно раньше избавимся от коронавируса.
В свою очередь, правительству страны, в том числе Республиканскому штабу, поручается активизировать деятельность с целью предотвращения и полной ликвидации этой болезни, своевременного устранения имеющихся недостатков, принятия оперативных мер для решения существующих проблем", - отметил президент.

Источник - asiaplustj.info
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