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Карантин, или Драма Италии. Новые бедняки Европы, - В.Малышев
15:25 20.05.2020

Владимир МАЛЫШЕВ | 17.05.2020

Карантин, или Драма Италии
"В экономике, остановленной на два месяца, произошло короткое замыкание"
Новые бедняки Европы? Они не в Румынии или Албании, а в Италии, входящей по статистике в шестерку экономически наиболее развитых стран мира. Об этом пишет Agence France (AFP), поместившее репортаж о социально-экономическом бедствии, в котором оказалась эта страна в результате карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. 11,5 миллиона итальянских рабочих и служащих потеряли работу и не имеют никаких доходов.
По данным Coldirett (Национальной конфедерации производителей сельскохозяйственной продукции), число нуждающихся в продовольственной помощи достигло в Италии 3,7 млн человек. Это страна несчастных, пишет AFP; те, кого не убила эпидемия, рискуют умереть от голода.
"Я подавлена", – говорит 65-летняя Мария Лопрете, которая 30 лет проработала в миланской "Ла Скала", прежде чем всемирно известная опера прекратила в феврале свою деятельность. "Теперь я оказалась в ситуации человека, которому нужна помощь", – говорит Мария.
64-летний безработный Ди Грегорио заявил корреспонденту AFP, что самая большая проблема – найти работу. Он говорит, что видел, как в Милане люди, покупающие в магазинах продукты, убегают, не заплатив. По его словам, если предприятия не начнут работать и карантин продлится еще месяц, в Италии "будет гражданская война".
"Сегодня, – передает агентство, – среди тех, кто стоит в очередях за продовольственной помощью по всей стране, – бывшие повара и садовники, уборщицы и продавщицы, потерявшие работу после того, как более двух месяцев назад был введен общенациональный карантин… У подавляющего большинства итальянцев нет сбережений, которые сейчас могли бы их выручить, многим приходится обращаться за помощью в благотворительную католическую организацию Caritas ["Милосердие"], действующую по всей Италии". По сведениям этой организации, количество желающих получать продовольственную помощь увеличилось на 114%. По специальным талонам люди могут получить масло и сахар, консервированные помидоры и рыбу, макароны и мыло.

Надпись в витрине: "Тотальная распродажа"
По данным Coldiretti, в помощи нуждаются 700 тыс. итальянских детей в возрасте до 15 лет. Критическая ситуация во многих семьях обострилась из-за закрытия школ, где дети могли получить горячую еду в столовых. Среди новых бедных – семьи тех, кто потерял сезонные рабочие места, мелкие предприниматели, торговцы, которым пришлось закрыть свои предприятия.

"Франция, – комментирует репортаж AFP итальянская Il Giornale, – выносит Италии безжалостный приговор. Это Италия, поставленная на колени, изнуренная пандемией COVID-19 как с точки зрения санитарной ситуации, так и экономики… Когда же язва нового коронавируса начнет зарубцовываться, стране придется столкнуться с новым вызовом. В ее экономике, остановленной на два месяца, чтобы сдержать распространение эпидемии, произошло короткое замыкание, которое может превратить в руины экономическую систему государства".

Нищие на улицах Рима
Драматическую картину, сложившуюся в Италии, рисуют репортеры и других западных изданий. "Отчаяние набирает обороты", – передает с Апеннин корреспондент американской Huffington Post. Он рассказывает о сценах, которые наблюдал в Палермо, в Бари. Малиэлиза, хозяйка небольшого дела, говорит: "Я больше не выдерживаю, я банкрот, нас морят голодом". Тех, кому было трудно дотянуть до конца месяца, заявляют: "Нам уже не хватает денег даже на пропитание". В программе "Гиены" показали видеозапись, где человек перед банком в Бари кричит: "Мы остались без еды и без денег. Мой магазин закрыли 20 дней назад, на что мне жить?" Другая женщина говорит: "Прошу вас, зайдите ко мне, посмотрите. У меня больше ничего нет. Мне нужно есть"…

Раздача бесплатной еды
Когда итальянцев закрыли на карантин, поначалу они на своих балконах пели и плясали, размахивая национальными флагами. Теперь патриотический гул поутих, возрастает напряженность. Экономика и до вспышки эпидемии находилась в состоянии спада. У Италии колоссальный государственный долг, достигающий 130 процентов ВВП (хуже во всем Евросоюзе только в Греции – 180%).

Очередь в магазин низких цен
Туристический сектор Италии, на который приходится 6% ВВП, на последнем издыхании, поскольку границы закрыты. Аналитики JP Morgan ожидают, что валовой внутренний продукт сократится в годовом исчислении на 10%. В прошлом месяце агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Италии; теперь он лишь на одну ступеньку выше "мусорного": с уровня BBB кредитный рейтинг опущен до уровня BBB – .

Раздача еды голодным в Италии. Фото газеты "Репубблика"
Есть ли просвет? Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии зафиксировали 223 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них более 31 тыс. человек умерли. По состоянию на 16 мая страна занимает пятое место в мире по числу зараженных COVID-19. В то же время статистика фиксирует уменьшение прироста зараженных, правительство объявило о некоторых смягчениях карантина. Жителям разрешили ходить в парки, заниматься спортом на открытом воздухе, бары и кафе возобновили работу в ограниченном режиме, с 18 мая отменяется запрет на передвижения между регионами. Однако удар по стране нанесен…

Источник - fondsk.ru
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