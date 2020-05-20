Обезьян уже успешно иммунизируют от коронавируса

16:56 20.05.2020

Геном SARS-CoV-2 намного стабильнее, чем геном вирусов гриппа – и это позитивная новость



Игорь Эруандович Лалаянц

кандидат биологических наук.



Биотехнологи выступили против слепой веры в сверхбыстрые тесты на вирус, дающие ложные ответы уже через четверть часа. Исследователи приводят статистику, которая показывает, что точность быстрых тестовых систем не выше 30%. Поэтому анализы приходится отправлять в лаборатории, достоверность результатов которых 84%.



Вполне возможно, что китайские тесты, которые производят без государственных лицензий, и дали тот "всплеск" инфицированности американцев, который наблюдается сейчас. Недаром США за несколько дней обогнали Китай по числу зараженных. В связи с быстрыми тестами, "обрушившими" Испанию, ее министр здравоохранения Сальвадор Илла заявил, что "рынок сошел с ума", в то же время британский премьер-министр Борис Джонсон сказал, что по его распоряжению закуплено 3,5 млн тестов.



Научный журнал Nature тем временем опубликовал данные, что коронавирус действительно перескочил на людей от летучих мышей, но через ящероподобного панголина, обитающего в Малайзии. А один из авторов журнала New Scientist предположил, что для лечения заболевших надо каким-то образом "обратить" вспять часы иммунных клеток. Это, возможно, объясняет значительно меньшую опасность заражения для молодых людей. Nature обсуждает этичность клинических испытаний вирусных вакцин на здоровых людях в возрасте 20–45 лет. Вопрос поднят специалистами университета Рутгерса в Нью-Брунсвике.



Понятно, что на переднем фронте работ, проводимых с целью выяснения природы нового коронавируса, находятся китайские вирусологи, опубликовавшие в журнале Science доказательство того, что вирусный белок оболочки spike связывается с белком АСЕ (Ангиотензин–Конвертирующий Энзим), который локализуется на поверхности человеческих клеток. В результате и становится возможным его проникновение в клеточную цитоплазму. Изображение вируса и АСЕ на поверхности клетки млекопитающего Science вынес на обложку последнего мартовского номера.



В связи с этой публикацией ученые с облегчением сообщают, что геном коронавируса намного стабильнее, чем у вирусов гриппа. У последних геном состоит из восьми РНК-сегментов, которые постоянно рекомбинируют друг с другом. Это и стало причиной возникновения варианта вируса H1N1, давшего не так давно свиной грипп.



Экспериментально стабильность генома SARS-CoV-2 показана сотрудниками пекинского "Юнион" медколледжа. Это, по мнению авторов, вселяет надежду на создание стойкой и эффективной вакцины. В конце концов человечество избавилось от страха перед черной оспой, вакцинируя детей ее "родственником" в виде оспы коровьей (откуда и пошло название вакцин, поскольку лат. vacca – корова). И против туберкулеза используется вакцина на основе коровьего возбудителя.



Еще один возможный выход предложен на основе небольшого эксперимента, проведенного в пекинском Институте животных наук (Animal Sciences) на четырех макаках. Обезьянам вирусную взвесь вводили в нос и гортань, что привело не только к воспалению носо- и ротоглотки, но также и легких, к тому же вирус проник и в другие ткани. Через месяц после излечения макакам вновь ввели вирус, однако наработанные их иммунными лимфоцитами антитела надежно прикрыли животных от повторного заражения. Возможно, что это говорит против второй волны вирусной атаки, пришествия которой боятся осенью.



Между тем, за ситуацией с коронавирусом в нашей стране следят авторы общественно-политических Telegram-каналов, которые отмечают необычныетренды. "Мюсли вслух" обращают внимание на данные ВЦИОМ, которые позволяют оценить численность в России ковид-диссидентов: "По данным ВЦИОМ, 14 мая в России 33% считали, что коронавирус не более или даже менее опасен, чем сезонный грипп; среди москвичей таких - 25%. Треть россиян и четверть москвичей. Это, разумеется, меньшинство, однако значительное меньшинство. И его наличие объясняет, почему власти не стали ограничиваться советами и призывами к социальному дистанцированию, а ввели обязательный для граждан карантин - ведь люди, считающие коронавирус не более опасным, чем обычный грипп, заведомо не стали бы сами прилагать усилия для того, чтобы дистанцироваться от окружающих".



"В некоторых регионах за неделю с момента ослабления карантина оборот торговых точек вырос до уровня 60% от доэпидемического, - констатирует "Бойлерная". - Доля работающих торговых точек составила 57,5% от их докризисного числа. Самое интересное начнется, когда карантин снимут полностью. Вдруг выяснится, что открылись после него далеко не все. А в торговых центрах толпы поредели".