Кто из известных людей в Таджикистане скончался от коронавируса или пневмонии

16:59 20.05.2020

Бахманер Надиров, Asia-Plus



Несколько дней назад Таджикистан вышел на первое место по количеству смертей от коронавируса в Центральной Азии. Практически каждый день в республике кто-то умирает либо от коронавируса либо от пневмонии.



По официальный данным, на сегодняшний день от COVID-19 умер 41 человек, по неофициальным данным более 270. Мы собрали имена известных таджикистанцев, которые скончались за две последние недели от коронавируса или пневмонии.



Бахриддин Камолиддинов

Известный лингвист Таджикистана профессор Бахриддин Камолиддинов скончался 13 мая от коронавируса. По словам родных, он лежал в больнице неделю и не смог пережить критический момент заболевания. Днем ранее от этой болезни ушла из жизни его 52-летняя дочь.

Бахриддин Камолиддинов - автор многочисленных трудов, которые известны широкому кругу специалистов в Таджикистане и за рубежом. Проводимые им исследования повлияли на развитие таджикского языкознания и заложили основы развития таджикской стилистики.

Камолиддинов также является одним из ведущих специалистов в таджикском синтаксисе, и с его именем связано изменение в пунктуации таджикского языка.



Рухулло Хакимзода

Рухулло Хакимзода - бывший глава ГСБ "Амонатбонк" 11 мая скончался от пневмонии в областной клинической больнице имена Бури Вохидова города Бохтар. За день в этой же больнице от пневмонии скончался его 25-летний сын – Кароматулло.

Рухулло Хакимзода работал на должности председателя правления "Амонатбанка" с 2015 года.

До этого также был зампредом Хатлонской области, председателем района Руми, замминистра финансов РТ, директором Агентства соцстрахования и пенсий и первым зампредседателя правления ГСБ "Амонатбонк".

Несмотря на положительные результаты за последние годы, неожиданно для многих Рухулло Хакимзода был снят с занимаемой должности главы "Амонатбонка"18 января 2019 года.



Саиданвар Камолов

В Душанбе 13 мая в возрасте 70 лет ушел из жизни генерал Саиданвар Камолов - бывший министр безопасности Таджикистана. Внук генерала Бехруз сообщил радио "Озоди", что перед смертью Камолов с диагнозом "бронхит" был госпитализирован в городской центр здоровья №1 (больница на 1-м Советском).

Саиданвар Камолов поступил на службу в органы КГБ Таджикской ССР в 1976 году. Работал старшим следователем следственного отдела, затем был старшим следователем по особо важным делам, начальником следственного отдела.

В 1994 году Камолов был назначен замминистра безопасности, а в августе 1995 года - министром безопасности Таджикистана.

С февраля 1997-го до конца 2001 года занимал должность председателя Госкомитета по охране государственной границы. Затем, до 2012 года, генерал возглавлял Центральный комитет общественной организации содействия обороне Таджикистана.



Абубакр Зубайди

Абубакр Зубайди (Зубайдов), известный таджикский певец и научный деятель, скончался 2 мая на 63-м году жизни в столичной больнице на 1-ом Советском. Его похоронили на кладбище в родном селе Рукнобод в Пенджикенте, сообщило Радио "Озоди".

Родные покойного сообщили, что он стал жертвой COVID-19. Тело Абубакра Зубайди было похоронено в целлофане, и после погребения целлофан был сожжен. Похороны прошли с участием медперсонала и сотрудника милиции.

Абубакр Зубайди многие годы преподавал в Таджикском государственном институте искусств. Занимался научной работой и написал более 70 научно-популярных материалов. Автор нескольких книг о таджикской музыке.

С 2011 года работал заместителем директора Научно-исследовательского института культуры и информации министерства культуры Таджикистана.



Шамсиддин Джалолов

8 мая на 53-м году жизни от пневмонии скончался Шамсиддин Джалолов, известный экономист, старший научный сотрудник Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана.



Ирфониддин Шамсуддинов (Кори Ирфониддин)

В больнице Бохтара 12 мая от пневмонии скончался имам-хатиб Кори Ирфониддин.

Кори Ирфониддин - известный имам-хатиб в Бохтарском регионе Хатлонской области. Ранее он был имам-хатибом одной из крупнейших мечетей имени Имома Аъзама города Бохтара.



Также по сообщениям из соцсетей от коронавируса, пневмонии и других болезней скончались такие известные люди как:



Абдукаххор Раджабов - директор театра им. Камола Хучанди



Ситали Алидодхонов - первый директор Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД, врач-эпидемиолог.



Карим Каримов - прокурор Файзабадского района, многократный чемпион Таджикистана по классической борьбе.



Камил Дабуров - профессор медицины, выдающийся специалист в области эпидемиологии и общественного здравоохранения.



Аъло Умарзод - народный поэт Таджикистана.



Санобар Аллаева - поэтесса.