КНР нужна стратегия, достойная великой державы, – Том Плейт

17:00 20.05.2020

КНР нужна стратегия, достойная великой державы – South China Morning Post



Китай должен принять важные решения: что делать дальше в момент, когда неустойчивый американский президент жаждет переизбрания, проводя чистки политических противников, сея споры о пандемии и травя Пекин. Быть может, Пекину пришло время показать свой реальный масштаб?



АЛЕКСАНДР БЕЛОВ



Китай должен оставить позади болезненное прошлое и подняться над демонизацией Запада, только тогда он сможет воспользоваться уникальным моментом в своей истории. Для этого Пекину следует осуществить переосмысление своей агрессивной внешней политики, чрезмерной пропаганды и жесткого контроля над Гонконгом и Тайванем, пишет Том Плейт в статье, опубликованной 19 мая в South China Morning Post.



Из-за того что внешняя политика больше не может считаться согласованной и продуманной, у КНР, по-видимому, появится возможность превратить нынешнее столетие в век своих достижений. Безусловно, США неоднократно демонстрировали способность отходить от края пропасти, у которой они оказывались из-за экономических проблем или бессмысленных войн. Тем не менее в Азии со все большим сомнением смотрят на такой вариант развития событий.



Прежде всего, в упадке мощи США начинают сомневаться в Китае. Однако, со своей стороны, азиатский гигант продолжает совершать одну ошибку за другой. Иногда кажется, что курс и заявления Пекина взяты прямиком из давно ушедшей эпохи, наполняя соседей - и даже поклонников его прогресса - страхом или сомнениями.



Итак, если XXI столетие окажется азиатским веком так же, как предыдущее было американским, а XIX столетие - британским, кто окажется в глазах истории "лидером азиатской стаи"? Очевидный кандидат - Китай. Тем не менее актуален вопрос, готов ли Пекин взять на себя роль лидера азиатского века.



Можно сказать, что на стороне Китая история. Пережив тот отвратительный "век унижения", когда "варвары" вертели страной, как хотели, затем выдержав "десятилетия безумного маоизма", Китай вполне имеет право на то, чтобы в его честь было названо целое столетие.



Плейт, чей интерес к Китаю возник 25 лет назад, когда он как журналист начал писать об Азии, отмечает, что зачастую нельзя не заметить западного невежества и прогорклого расизма. За прошедшие годы на американском политическом ландшафте было очень мало крупных политических фигур, которые, казалось, понимали, что такое Китай.



Одним редким исключением стал президент США Джордж Буш - старший, который, благодаря своему опыту представителя США в КНР, смог наладить полезные двусторонние отношения с Пекином. Такое развитие оказалось ценным для его страны, не говоря уже о его преемнике Билле Клинтоне.



Как и большинство граждан США, он очень мало знал о Китае, но учился на работе "со сверхзвуковой скоростью", так как ему повезло с такими китайскими лидерами, как Цзян Цзэминь, Чжу Жунцзи и Цянь Цичэнь. Они были ключевыми игроками в талантливой команде, толкающей "китайского осьминога", - который иногда извивался и кричал, - в нынешний интернационалистский век, не давая при этом марксистской экономической формуле "пустить ко дну" весь проект китайского возрождения.



Теперь, когда в мире бушует пандемия, напряженность между Китаем и США становится идиотской. Президент Дональд Трамп обиженно говорит, что он теперь не разговаривает с председателем Си Цзиньпином. Автор предостерегает читателей: во многих вопросах, касающихся отношений Китая с его соседями и другими, принято показывать позицию Пекина как неизменно неправильную или злую. Плейт призывает не терпеть такого упрощения: многие ссоры (такие как Южно-Китайское море) носят сложный характер, уходя корнями во времена, когда США еще не было. Кроме того, мало о каком мировом лидере можно сказать, что он ангел.



На этом фоне Пекин должен пройти тщательный пересмотр своей внешней политики, изменить свою манеру общения с другими и начать отодвигать старые обиды на второй план. Необходимо внести коррективы - часто поведение Китая кажется чрезмерным и невротически эгоистичным. Если Пекин хочет оставить позади столетие унижения, ему следует перестать жить прошлым.



Никто больше не может унизить Китай; в Пекине ведь это понимают? С позиции силы Китай должен стремиться к самым высоким стандартам в международных отношениях, тем более тогда, когда США очевидным образом больше не соответствуют таким требованиям.



Пропагандистский аппарат Пекина должен сосредоточиться на позитивных сторонах международных отношений. Его внешняя политика должна отвергать устаревший имперский подход. Замедление наращивания вооружений - например, демонстративное строительство флота мореходных госпитальных кораблей вместо авианосцев - станет прекрасным примером регионального лидерства.



Для этого же необходимо пересмотреть давнюю политику в отношении Гонконга и Тайваня, когда два умных Давида противостоят одному Голиафу. Вместе их население составляет около 2% или около того от населения материкового Китая. Излишнее давление на Гонконг и Тайвань - это лишь признак неуверенности сверхдержавы.



Зачем Коммунистическая партия Китая рискует так сильно ради двух относительно небольших источников беспокойства? Между принципом и упрямством существует тонкая грань, и очень часто кажется, что в политике Пекина больше упрямства.



Иными словами, на сегодняшний день, когда с начала нового столетия прошло уже два десятилетия, кажется, что Китай не готов к своей роли преобразователя. Те, кто одержим своим прошлым, рискуют повторить это.



Только великие нации, с великими лидерами, могут подняться выше него. Итак, у глобальной паузы, вызванной пандемией, есть и положительная сторона: она дает время немного поразмыслить. И это время нужно использовать с умом, особенно китайскому лидеру.



Китай должен принять важные решения: что делать дальше в момент, когда неустойчивый американский президент жаждет переизбрания, проводя чистки политических противников, сея споры о пандемии и травя Пекин. Быть может, Пекину пришло время показать свой реальный масштаб?