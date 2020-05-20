Продавай американское: Уоррен Баффет ожидает финансового краха в США

17:08 20.05.2020 Инвестор-миллиардер довел долю долларовой ликвидности до рекордного показателя



Дмитрий Мигунов



Компания инвестора-миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway начала распродавать акции американских корпораций. В список подлежащих реализации попали большинство крупнейших авиакомпаний и инвестиционный банк Goldman Sachs. Такое поведение является крайне нетипичным для одного из богатейших людей мира - он всегда настаивал на том, что полон уверенности в американском крупном бизнесе, даже в разгар мирового кризиса 2008 года. Выход инвестора в кэш вкупе с продажей настолько крепких бумаг может являться симптомом опаснейших проблем, с которыми могут столкнуться американская и вся мировая экономики. Подробности - в материале "Известий".



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Двенадцать лет назад Berkshire Hathaway сделала грандиозное приобретение, купив пакет акций инвестбанка Goldman Sachs за $5 млрд. Тогда многие лишь пожимали плечами - банк оказался в эпицентре кредитного кризиса, более того, рассматривался как одна из его причин. Тем не менее Баффет заявил, что Америка, ее экономика и банковская система оправятся после удара, понесенного после коллапса Lehman Brothers, и подтвердил это своими деньгами. Ставка оправдала себя, поскольку Berkshire зафиксировала от вложений прибыль на $3,5 млрд уже к 2011 году.



Примерно в те же времена Berkshire Hathaway вложилась в ведущие авиакомпании США. Компания Баффета приобрела пакеты в American, Delta, United и Southwest Airlines. Вместе эти авиалинии обеспечивают 80% американских воздушных перевозок. В каждой из них Баффет входил в число трех главных акционеров. Стоит отметить, что авиация критически важна для Америки, обеспечивая львиную долю ее пассажирского сообщения - железнодорожные перевозки в стране гораздо менее значимы, чем в Западной Европе, России или Китае.



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2 мая 2020 года на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway в Омахе, штат Небраска, Баффет заявил, что компания распродала все свои пакеты в авиаперевозчиках. Общая сумма, вырученная от этой продажи, составила свыше $4 млрд, тогда как на покупку этих акций в прошлом было потрачено $7–8 млрд. Авиакомпании понесли колоссальные убытки из-за карантина, но решение объяснялось не только эпидемией, тем более, что частично потери перевозчиков были компенсированы беспрецедентной (25 млрд долларов) помощью из федерального бюджета США.



89-летний миллиардер признал свою ошибку, отметив, что снижение оборотов индустрии было трудно предсказать. По его словам, было невозможно угадать наступление этого негативного тренда, который продолжится и в будущем. "Не уверен, что через три-четыре года будет такое же количество пассажиромиль, как и сейчас", - отметил инвестор. Он отдельно отметил, что в спаде в американской индустрии авиаперевозок никак нельзя винить "четырех отличных директоров".



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Сброс акций авиакомпаний в сложной обстановке выглядит не по-баффетовски, но это хотя бы объяснимо сомнительной перспективностью авиакомпаний (не только коронавирус, но и борьба с глобальным потеплением может сказаться на них не лучшим образом). Совсем другое дело - продажа пакета в таком монстре банковской индустрии, как Goldman Sachs. Этот банк успешно выходил сухим из воды во всех экономических передрягах последних десятилетий. Даже государственная помощь в ходе кризиса 2008 года, без которой не могли обойтись многие сильнейшие кредитные учреждения, для Goldman не оказалась критически важной.



Как бы то ни было, но Баффет решил продать долю в Goldman Sachs. Из 12 млн акций после сделки в распоряжении Berkshire Hathaway осталось только 2 млн, при нынешней рыночной стоимости - около $330 млн. Известие оказалось само по себе довольно сильным потрясением для рынка - бумаги Goldman Sachs упали на 2%, в добавление к падению на 30% в I квартале.



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Уоррен Баффет в ходе этого кризиса снова говорил, что "не стоит ставить против США" и "ничто не остановит Америку", имея в виду в первую очередь американский национальный фондовый рынок. Однако в отличие от предыдущих подобных случаев на сей раз его действия заметно расходятся со словами. Помимо продажи Goldman Sachs, Berkshire Hathaway расстался и с пакетом акций другого сильнейшего банка США - JP Morgan.



В целом же данные инвесткомпании показывают, что она в последние месяцы с беспрецедентной скоростью накапливала ликвидность и сбрасывала с баланса ценные бумаги. В распоряжении фирмы Баффета на апрель были рекордные $137 млрд кэша, тогда как акций осталось всего на $172 млрд - на 70 млрд меньше, чем тремя месяцами ранее. Это самый низкий показатель за последние три года, и он лишь частично может объясняться спадом на фондовом рынке.



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О чем могут говорить такие действия? Опытнейший инвестор в прошлом раз за разом демонстрировал отличные результаты, несмотря на все финансовые потрясения. При этом Баффет почти всегда играет вдолгую, не пытаясь нажиться на краткосрочной волатильности. Если его компания предпочитает затаиться на большом денежном мешке, это значит, что он видит какую-то серьезную проблему, которая не исчезнет в мгновение ока.



Таковой проблемой может стать длинная и тяжелая рецессия, которая может не закончиться даже до конца года. По некоторым прогнозам, ВВП США во II квартале может снизиться на 30%, но это будет только начало. Пессимистичную оценку перспективам дает и сам председатель ФРС Джером Пауэлл, который допустил, что восстановление экономики может не начаться даже в 2021 году. Заметим, что тяжелейший кризис 2008 года привел к пусть и довольно вялому, но раннему восстановлению - уже во второй половине 2009 года американская и мировая экономика стали демонстрировать признаки роста.



Но может быть и другое объяснение ситуации, связанное с фундаментальными явлениями не столько в широкой экономике, сколько конкретно на фондовом рынке. Не секрет, что в последние годы многие аналитики и инвесторы замечали, что американский рынок акций сильно переоценен. Даже после коррекции, связанной с "карантинным" кризисом, бумаги стоят слишком дорого. Соотношение цены акций к прибыли компаний до сих пор в полтора-два раза выше, чем в обычные времена.



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Такое положение дел объясняется сверхнизкими процентными ставками ФРС. Банки имеют доступ к практически "бесплатным" деньгам регулятора, но в экономику они по большей части не поступают. Решение раздавать деньги из казны людям прямо в руки было принято администрацией США и конгрессом не случайно - прежние методы "количественного смягчения" оказались неработающими. Смягчение приводило к тому, что средства устремлялись на фондовый рынок, накачивая ценные бумаги, полностью оторвавшиеся от какой-либо объективной реальности. Случаев, когда компания, многие годы не получавшая прибыль, безудержно росла в цене, в последнее время стало исключительно много.



Баффет вполне может ожидать, что этот пузырь наконец начнет сдуваться. Такую ситуацию реально допустить: в случае затягивания или обострения кризиса на рынке начнется паника, а ресурсов по дальнейшему смягчению финансовой политики у ФРС уже нет. В любом случае спад на рынке акций способен привести к катастрофическим последствиям во всей финансовой системе, где проигравшими будут почти все. Кроме правильно рассчитавшего время Баффета. Источник - Известия

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