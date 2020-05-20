Агрессивный тон Китайского МИДа задают молодые "волки-воины", - В.Скосырев

21:25 20.05.2020

Владимир Скосырев



Чжао Лицзянь воплощает воинственное направление китайской дипломатии.



"Возможно, что эпидемию в Ухань принесла Армия США". Это заявление представителя китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзяня стало образцом информационной войны, развернутой Пекином в ответ на обвинения, выдвинутые Вашингтоном. В ходе схватки в первых рядах идут молодые кадры, готовые беспрекословно выполнять указание председателя КНР Си Цзиньпина демонстрировать боевой дух по отношению к недругам нации. По мнению экспертов, такой стиль отражает настроения многих китайцев, разгневанных тем, что Америка препятствует росту мощи страны.

Дэн Сяопин, которого называют архитектором китайских реформ, завещал своим преемникам быть осмотрительными, держаться в тени и скрывать силу Китая. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер отмечал в этой связи, что в его время китайская дипломатия была столь осторожной, что Вашингтону нелегко было понять, чего добивается Пекин.



Теперь все это в прошлом. Погоду в МИДе делают работники нового типа, которых именуют "дипломатами-волками". Кличка взята из кинобоевика, который живописует подвиги агента китайского спецназа, сокрушающего бандитов голыми руками. Киногерой популярен у молодежи, и соответственно его дипломатическое альтер эго тоже имеет массу поклонников.



Как уже писала "НГ" в номере от 14.05.20, у Чжао Лицзяня в соцсетях 600 тыс. подписчиков. Не менее красноречив представитель горкома КПК в Пекине. Он написал в Twitter, что некоторых американских политиков нужно подвергать дезинфекции, чтобы они не распространяли вирус и ложь.

Новый подход Пекина к общению с представителями западных стран, как пишет Financial Times, равносилен отказу от традиционной дипломатии. В ответ на обвинения в том, что коронавирус возник в Китае, эмиссары Пекина за последние два месяца стали вместо вежливого обращения прибегать к запугиванию.

Как утверждает интернет-сайт WION, посол КНР в Австралии Чэн Цзиньгуй пригрозил правительству Канберры, что китайские граждане начнут бойкотировать австралийские импортные товары – от вина до говядины, после того как оно потребовало расследовать происхождение вируса в Ухане. За угрозой посла последовали действия. Китай приостановил закупку говядины с четырех австралийских скотобоен. А затем поднял пошлины на австралийский ячмень. Удар попал в цель. Австралийские сельхозпроизводители заволновались – ведь до 30% австралийского экспорта идет в Китай.

Столь наступательный курс, утверждает Джуд Бланшет, эксперт Центра стратегических и международных исследований в США, "проистекает из убеждения, что Китай находится на подъеме, а Запад идет к упадку". Но играет роль и разочарование тем, что попытки Пекина продвинуть свой нарратив о превосходстве китайской модели развития над западной, не имеют успеха. Китайские руководители и аналитики приходят к выводу, что США не изменят враждебного курса по отношению к Китаю и будут навязывать его своим союзникам.

Свидетельством этому стало то, что администрация президента США Дональда Трампа стала называть Китай в документах по безопасности противником. Критика Китая на Западе стала еще жестче, когда стало известно о создании лагерей перевоспитания для уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также о массовых протестах в защиту автономии в Гонконге. И тут добавилась история с пандемией.

И поэтому, утверждает Чжао Тун, старший научный сотрудник мозгового треста Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy в Пекине, китайское руководство склоняется к тому, что для защиты национальных интересов в контактах с Западом придется чаще использовать методы принуждения. Вот что говорит Марика Олберг, сотрудница Германского фонда Маршалла: "В прошлом с нами китайцы делали упор на позитив, взаимопонимание. А теперь мы в Европе читаем послания деструктивного характера, исходящие от Китая".

Но результаты оказались совсем не те, на которые рассчитывал Пекин. В Британии, Чехии ужесточаются правила для участия китайских госкорпораций в строительстве телекоммуникационных сетей и реализации других инфраструктурных проектов. В Конгресс США внесен билль о запрете листинга китайских фирм на американских биржах. Запрет может затронуть до 600 китайских компаний, передал Telegram-канал "Южный Китай".

Неудивительно, по сведениям журнала Diplomat, что в китайском дипломатическом ведомстве отнюдь не все одобряют конфронтационную дипломатию. Так, посол Китая в США Цуй Тянькай старается приглушить воинственные импульсы, свойственные молодой поросли в МИДе. Фу Ин, другой ветеран дипслужбы, сказал, что китайские дипломаты должны придерживаться "принципа скромности, терпимости и открытости".