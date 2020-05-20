Государственные выплаты в РФ предлагают распространить и на детей гастарбайтеров

21:27 20.05.2020

Мигранты пошли за милостыней к правозащитникам



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

20.05.2020



За время эпидемии федеральная власть официально отреагировала на проблемы с мигрантами лишь однажды. Указ президента от 18 апреля об урегулировании статуса приезжих позволил им до 15 июня не заниматься продлением разрешительных документов. Однако, по словам правозащитников, этот указ решил не все правовые проблемы. Социальные проблемы, с которыми сталкиваются иностранные граждане в России, только обостряются.

Cпецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин ("Единая Россия") направил запрос в МИД и МВД. В документе говорится о многочисленных жалобах соотечественников, которые не могут выехать к своим близким родственникам, проживающим в сопредельных государствах.

"Ко мне поступают обращения от граждан РФ, не имеющих вида на жительство за рубежом, при этом члены их семьи проживают в сопредельных государствах – Казахстане, ЛНР и ДНР, Абхазии, – отмечает Затулин. – Прежде им не нужно было оформлять разрешение на проживание в этих странах, однако сейчас по причине карантина из РФ выпускают лишь тех, кто имеет документы, подтверждающие право на проживание за рубежом. А вот наличие родственных связей не учитывается. В условиях пандемии, когда обострилась нужда в поддержке друг друга, семьи не могут соединиться, что осложняет их материальное и моральное состояние".

Обращение к правительству РФ подготовили и члены правозащитных организаций "Мемориал" и "Гражданское содействие". Они пишут о бедственном положении иностранцев. И это связано как с социальным кризисом, так и с неурегулированными правовыми вопросами. В письме, к примеру, подчеркивается, что большинство лиц, ищущих убежища, – а в РФ таких тысячи – до этого перебивались подработками, которых сейчас не стало. Их семьи остались без средств к существованию.

Общественники рассказали, как пытаются помочь приезжим продуктами и жильем, собирают для них пожертвования. "Нужны дополнительные меры, направленные на облегчение положения этих групп населения нашей страны", – пишут они в обращении.

Власть просят оказать помощь всем семьям с детьми "независимо от наличия и формы легального статуса и регистрации, исходя исключительно из места фактического проживания в настоящее время". Немаловажно, подчеркивают эксперты, организовать мониторинг состояния здоровья жителей общежитий и иных мест совместного проживания большого числа мигрантов.

Активисты указали на необходимость продлить срок действия справки "о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища". Об этом документе не говорится в президентском указе, временно регулирующем порядок нахождения иностранцев в РФ. В то же время этот указ служит основанием пребывания на территории большинства лиц, ищущих убежища. Эксперты предлагают предусмотреть, что невозможность покинуть территорию РФ служит основанием для предоставления лицам, ищущим убежища, временного убежища.

Также нужно ускорить принятие законопроекта о единообразии работы центров временного размещения иностранцев, приговоренных к депортации (ЦВСИГ). Этот документ принят Госдумой в первом чтении в 2017 году и с тех пор лежит без движения. Правозащитники жалуются, что российские центры временного содержания иностранных граждан мало чем отличаются от СИЗО и тюрем. Отсутствие единого нормативного акта, который бы регулировал порядок фактических условий содержания людей, приводит к разнобою в работе ЦВСИГов разных субъектов РФ.

Как заявил "НГ" член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод, правительство так и не приступило к системному решению проблем в сфере миграции. Не видно и эффективной поддержки со стороны лидеров стран СНГ своих сограждан, застрявших в РФ. Сейчас, рассказал эксперт, в ряде регионов оживает строительный бизнес, но всех мигрантов он принять не сможет. В результате каждый мигрант выживает как может. Сейчас, рассказал собеседник "НГ", волонтерскую помощь гастарбайтерам оказывают в основном некоммерческие и религиозные организации. Кроме того, остро стоит вопрос, связанный с распространением коронавирусной инфекции в мигрантской среде.

При этом ряд экспертов уверены, что в условиях безработицы и выросшего спроса на низкооплачиваемый труд у россиян власти начнут закручивать гайки в миграционном законодательстве.