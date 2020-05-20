Вашингтон устроит Пекину хайтек-блокаду, - "НГ"

00:29 21.05.2020 Противостояние Соединенных Штатов и Китая ведет к росту цен на электронику



США ищут новые способы экономического давления на КНР. Ообсуждается введение запрета на листинг китайских компаний на американских биржах. Эксперты же уверены, что дальнейшее противостояние государств будет развиваться на "технологическом фронте", где уже видны первые потери. Запрет китайским компаниям на использование в производстве американских технологий без специальной лицензии от Минторговли США грозит проблемами как для китайских производств, так и для части американских. Перетягивание технологического одеяла в итоге может ударить по простым потребителям.



Сенат США может рассмотреть принятие закона, который запретит многим китайским компаниям размещать акции на американских биржах, сообщает агентство MarketWatch со ссылкой на данные консалтинговой компании Veda Partners.

По словам директора по экономической политике Veda Partners Генриетты Трейз, соответствующий законопроект готовится представить для голосования в Сенате в ближайшее время сенатор Джон Кеннеди, республиканец из Луизианы.



"Закон обяжет китайские компании доказать, что они не принадлежат и не контролируются иностранным правительством", – поясняет агентство. Кроме того, они должны будут пройти аудит Комитета по надзору за отчетностью публичных компаний – некоммерческого органа, который контролирует аудиты всех американских компаний, которые хотят привлечь средства на рынках. Пока китайские компании, акции которых торгуются на американских фондовых биржах, освобождены от существенного финансового контроля.

Заметим, это не попытка Вашингтона реформировать эту ситуацию. Так, в сентябре прошлого года в администрации президента США обсуждалась возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж как часть торговой войны, затеянной США против Китая еще в 2018 году. Кроме того, американо-китайская экономическая комиссия составила в 2019 году список из более чем 600 китайских компаний, котирующихся на американских фондовых биржах, включая Alibaba, Baidu и JD.com.



Давление Штатов на Поднебесную не ограничивается финансовым сектором. Противостояние двух стран все больше переходит в плоскость технологических столкновений. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп продлил на год запрет американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу национальной безопасности.



Изначально запрет был введен в мае прошлого года. Отмечалось, что он в первую очередь касается китайской компаний Huawei и ZTE. Заметим, Huawei и до этого фактически была внесена в черный список после того, как спецслужбы США заявили, что правительство Китая через оборудование для сетей 5G может следить за телекоммуникационными сетями.

В Минторговли США позднее пояснили, что в соответствии с новыми правилами иностранные компании, которые используют технологии США, должны получить специальную лицензию для продажи продукции компании Huawei. То есть иностранным производителям полупроводников, изготовленных за рубежом с применением американских технологий, теперь придется получать у министерства лицензию на поставку своей продукции компании Huawei. К слову, сразу после публикации новых правил курс акций американских компаний Lam Research и KLA, выпускающих оборудование для производства микросхем, упал на 6,4 и 4,8% соответственно.

Новые правила уже заставили некоторые компании отказаться от сотрудничества с китайскими гигантами. В частности, тайваньская TSMC – крупнейший производитель полупроводниковой продукции – прекратит поставки процессоров для нужд китайской компании к середине сентября. Новые заказы не принимаются с момента вступления в силу новых правил.

Официальный Пекин пообещал не оставить это в стороне и грозился принять ответные меры. В частности, как писала китайская газета Global Times, Поднебесная обещала внести ряд американских компании в "список ненадежных организаций". Как считается, меры коснутся Apple, Cisco и Qualcomm, кроме того, КНР обещает приостановить закупку самолетов Boeing. Власти КНР готовы принять ряд ответных мер против американских компаний в случае, если США продолжат вводить ограничения на поставку полупроводниковых компонентов китайской компании Huawei, писала Global Times со ссылкой на источники, близкие к правительству Китая.

Как сообщают китайские СМИ, "Китай начнет бесконечные расследования в отношении этих компаний, что, в свою очередь, подорвет доверие инвесторов и сократит их доходы на китайском рынке". Представителям американского бизнеса, попавшим в такой черный список, грозит потеря не только огромного рынка сбыта продукции, но и значительных производственных мощностей, считают в Китае. И определенные основания для этого есть. Так, по итогам первого квартала 2020 года выручка компании Apple от продаж в Поднебесной составила почти 15% от суммарной. По данным на июнь прошлого года, свыше 90% всей продукции корпорации собиралось в Китае. Кроме того, в самом Пекине не исключают, что санкциям будут подвергаться не только крупные технологические компании, но американские предприятия средней руки.

Потери, как замечают в американской газете Wall Street Journal (WSJ), ждут не только Китай. По подсчетам экспертов, в случае введения санкций со стороны КНР потери американских производителей микросхем могут составить около 36 млрд долл. Для Boeing включение в китайские черные списки также чревато. Эксперты напоминают: Китай на сегодняшний день – крупнейший в мире покупатель воздушных лайнеров и готов приобретать более 100 американских самолетов ежегодно на сумму около 4,2 млрд долл.

По расчетам Boston Consulting Group (BCG), новые санкции США навредят не только мировой полупроводниковой отрасли в целом, но и американской экономике. В лучшем случае санкции против КНР могут на протяжении трех-пяти лет уменьшить выручку американских технокомпаний на 16%. В случае полного запрета продаж компонентов и технологий китайским компаниям снижение выручки американских контрагентов составит уже 37%, сообщали аналитики. "Развитие бизнеса в таких условиях замедлится, какие-то проекты придется заморозить или отменить полностью. Американским компаниям придется сократить от 15 до 40 тыс. сотрудников с высоким уровнем квалификации", – указывали в BCG.

Экономисты Deutsche Bank предостерегают обе страны от разворачивания полномасштабной технологической холодной войны. По их мнению, пока Пекин и Вашингтон делают все, чтобы после пандемии сразу вступить в технологическую войну, которая может завершиться "технологической стеной" между двумя государствами. "Обострение глобальной технологической холодной войны XXI века может расколоть мир на две половины "технологической стеной", созданием двух параллельных технологических режимов: США-центричного и Китае-центричного, которые не будут взаимодействовать между собой. Последствия создания этой "стены" могут ощущаться во всех сферах жизни по всему миру и продлиться десятилетиями, если не поколениями", – полагают экономисты.

Несмотря на то что обе страны намерены наращивать технологические санкции против друг друга, эксперты "НГ" сомневаются в появлении дефицита на рынке электроники. "Россия, к примеру, уже шесть лет живет под различными запретами и санкциями и в целом адаптировалась к ним", – говорит директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов. В то же время, по мнению эксперта, стоит ожидать роста цен на некоторые комплектующие, что в конечном счете приведет к подорожанию конечной продукции. Электроника может начать расти в цене, соглашается главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "США пока только создают предпосылки для масштабной экономической войны с Китаем, но ее старт будет зависеть от поведения Компартии на международной политической арене, от расстановки военных сил, от политической ситуации в самих США", – рассуждает он.



Ольга Соловьева

20.05.2020 Источник - ng.ru

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