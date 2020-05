К 2030 году США могут утратить способность диктовать, - угрюмые прогнозы RAND Corporation

Владимир МАЛЫШЕВ | 20.05.2020



RAND Corporation примеряется к будущей войне



Опубликованный на сайте корпорации RAND доклад Peering into the Cristal Ball. Holistically Assessing the Future of Warfare (Вглядываясь в хрустальный шар. Целостная оценка будущей войны) стал плодом труда более 120 военных и академических экспертов из США, Великобритании, Бельгии, Китая, Германии, Израиля, Японии, Иордании, Польши и ОАЭ, сделавших прогноз до 2030 года и попытавшихся ответить на вопросы: "Где случится следующая война? Кто будет ее участниками? Почему она произойдет? Как она будет вестись?"



Здание Рэнд корпорейшн

RAND предлагает читателям доклада картину сравнительного ослабления военной мощи Америки на фоне растущих "экономических, геополитических и военных амбиций" Китая и действий России, о которой в докладе сказано: "Несмотря на то, что Россия, возможно, является слабеющим государством, она становится все более агрессивной, вмешиваясь в дела Грузии, Украины и Сирии с целью подтвердить свои позиции великой державы". Евросоюз в одном ряду с Китаем и Россией авторами доклада не рассматривается: "Европейский союз становится все более раздробленным, все менее заинтересованным в действиях за его пределами и все более обращенным внутрь себя, сталкиваясь с иммиграционным кризисом, ростом правого популизма и затяжными последствиями кризиса евро".

Авторы доклада отмечают ошибки правительства США, злоупотребляющего санкциями, которые подталкивают "другие крупные экономики" к разработке и введению "альтернативных систем международных платежей"; в этих условиях "традиционные западные союзники" будут меньше помогать Америке, которой придется компенсировать это, сталкивая Китай и Россию с их соседями.



Растущая военная мощь Китая беспокоит США

"Преобладание США в обычных вооруженных силах сокращается… Вооруженные силы США, скорее всего, останутся лишь частью того, чем они были во время холодной войны... Им будет не хватать технологического превосходства, которым они обладали сразу после войны в Персидском заливе", – отмечается в докладе. При этом главные соперники США делаются сильнее: "Китайская и (в меньшей степени) российская армии становятся все более умелыми, обе продолжают модернизироваться и профессионализироваться. Особенно в случае с Китаем эти военные улучшения, вероятно, будут продолжаться, сокращая качественный разрыв между Народно-освободительной армией и Вооруженными силами США".



Военный парад в Москве

Определенная угроза для США исходит со стороны держав "второго уровня", к которым доклад относит Иран и КНДР. Хотя они "не могут в военном отношении соответствовать Соединенным Штатам", но они "все чаще обращаются к асимметричным возможностям, таким как кибероперации, ракеты и оружие массового уничтожения". Доклад RAND утверждает, что, "если такие стратегии в конечном итоге приведут к войне, США должны будут найти способы нейтрализовать эти асимметричные возможности и уничтожить существенные части этих больших, но менее продвинутых в техническом отношении вражеских сил".

США "попытаются сохранить свои позиции ведущей мировой военной сверхдержавы в мире", но при этом "столкнутся с рядом стратегических дилемм". Прежде всего, к 2030 году Соединенные Штаты "могут постепенно утратить способность диктовать стратегические результаты и определять, когда и зачем в будущем будут происходить войны". А поскольку будущие военные действия станут "растаскивать ограниченные ресурсы США в противоположные стороны", перед Америкой, подчеркивает RAND, встает "грандиозный стратегический выбор: стать намного более избирательной в отношении того, где, когда и почему она применяет свои военные силы, или поддерживать и даже удвоить свои обязательства, зная, что цена, уплаченная за это, будет значительно более высокой".



Призыв удвоить и без того астрономические военные расходы США является прямым отражением интересов американского военно-промышленного комплекса, по заказам которого работает корпорация RAND. Легче, конечно, призвать к увеличению военных расходов вдвое, чем это сделать, и тем не менее к новому докладу RAND следует отнестись с полной серьезностью. Хотя бы потому, что он является продолжением прошлогоднего доклада "Слишком большая и несбалансированная Россия", который представляет собой "свод рекомендацией на тему, как Соединенным Штатам использовать слабости России и ее уязвимые точки, чтобы еще больше ограничить ее политические и экономические возможности".



Сможет ли Америка удвоить военные расходы?

Обращает на себя внимание, что в рекомендациях доклада 2019 года по борьбе со "слишком большой" Россией пять из шести представленных сценариев сосредоточены на ближнем зарубежье Российской Федерации. Кстати, третье по важности место в этих сценариях, направленных на ослабление России, занимает содействие либерализации Белоруссии.

Однако Америка – это не только RAND. Хочется закончить нашу небольшую статью сообщением о том, что музыканты хора Шиллеровского института, основанного известным американским экономистом и критиком глобализации Линдоном Ларушем (1922-2019), исполнили на днях (в условиях самоизоляции) знаменитую советскую песню военных лет "Три танкиста"; они посвятили ее 75-й годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе 25 апреля 1945 года.



…А 25 апреля 2020 года на официальном сайте Президента России появился текст "Совместного заявления Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента Соединенных Штатов Америки Д. Трампа по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе". В заключительной части "Совместного заявления" говорится: ""Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт".