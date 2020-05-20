В Бишкеке может произойти олигархическая революция, - В.Панфилова

00:34 21.05.2020

В Киргизии набирает обороты кампания по выборам в парламент



На фото заседание парламента Киргизии.

Депутаты Киргизии незадолго до парламентских выборов, которые должны состояться 4 октября 2020 года, меняют закон о выборах. По предложению президента Сооронбая Жээнбекова обсуждается вопрос о снижении избирательного барьера с 9 до 7% и уменьшении финансового залога партий. В республике уже началась перегруппировка политических сил. Цель – не допустить в парламент олигархов.



Перешагнуть 9-процентный избирательный барьер и заплатить залог в 5 млн сомов (около 5 млн руб.) не смогут альтернативные партии. Нынешний парламент, по мнению депутата Алтынбека Сулайманова, на 45% состоит из "местных олигархов", которые вряд ли захотят покидать насиженные места и попытаются сохранить свой капитал через представительство в партиях. Внутриэлитный олигархический раскол и провальная экономическая политика подвигли президента Жээнбекова задуматься о снижении избирательного барьера.

Часть депутатов разработала законопроект о снижении избирательного барьера до 5%. По словам народного избранника Исхака Масалиева, снижение открыло бы дорогу партийному строительству. "В парламент могли бы пройти семь-восемь партий. Но могла бы появиться и одна сильная партия, которая получила бы половину всех мандатов", – считает он. Такая перспектива обрадовала не всех депутатов. Они большинством голосов решили вернуть 7-процентный барьер, который применялся на выборах 2015 года.



Напомним, что 9-процентный порог был установлен в 2017 году в разгар конфликта между экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и нынешним Сооронбаем Жээнбековым для того, чтобы Социал-демократическая партия Кыргызстана (партия Атамбаева. – "НГ") не смогла в будущем получить большинство мест в парламенте. Сейчас СДПК расколота и потеряла лидерские позиции.



Какие партии войдут в будущий парламент – сказать трудно. В Киргизии зарегистрировано 200 партий, 20 из которых считаются активными. Эксперт Асилбек Эгембердиев cчитает, что сразу две партии – "Мекеним Кыргызстан" ("Родина Кыргызстан") и "Биримдик" ("Единство") – будут претендовать на роль проправительственной. "Первую связывают с братьями Матраимовыми, один из которых бывший "начальник таможни" и известен тем, что якобы вывел из страны 700 млн долл. Эту партию характеризуют как партию застройщиков из-за большого количества владельцев строительных компаний. По слухам, с деньгами у партии проблем нет", – сказал "НГ" Эгембердиев. По его словам, хорошее финансирование обеспечивает как минимум половину успеха партии. Партия "Биримдик" также имеет шансы стать партией власти. Но ее имидж подпорчен тем, что она создана на руинах СДПК. В "игру фаворитов" может вмешаться набирающее популярность движение бывших силовиков и юристов "Чон казат" (название по эпическому походу богатыря Манаса на Китай. – "НГ") (см. "НГ" от 14.05.20). Напомним, лидеры движения призывают проверить законность нажитого имущества местных олигархов начиная со времен первого президента Аскара Акаева. В черном списке движения уже 20 олигархов.



"Киргизия может пойти по пути Армении. Лидеры движения "Чон казат" работают с населением через интернет и мессенджеры, как это делал Никол Пашинян. Их лозунги созвучны с теми, под которыми к власти пришел Пашинян", – сказал "НГ" эксперт Марс Сариев. По его мнению, действия "Чон казат" перекликаются с заявлениями президента Жээнбекова о необходимости вести "беспощадную борьбу с коррупцией" и "помощи обычных граждан для выявления фактов коррупции". Сариев не исключил уже установленной связи верхов с "Чон казат" – на заседании 20 мая депутаты подняли вопрос о радикальности движения, однако в МВД признавать какие-то крайности за этим движением не собираются. По мнению Сариева, власти появление "Чон казат" выгодно – движение может нейтрализовать олигархическую угрозу, исходящую из всех регионов и избирательных округов.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



20 мая 2020