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КазКНБ: "Осуждены лица, незаконно менявшие данные в базе данных "Е-Лицензирование"
00:53 21.05.2020

КНБ: В критически важной базе незаконно меняли данные

Комитет национальной безопасности сообщил об осуждении лиц, причастных к незаконной модификации сведений в Государственной базе данных "Е-Лицензирование", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В КНБ отмечают, что эта база данных является критически важным объектом информационно-коммуникационной инфраструктуры Казахстана.

"Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан пресечена деятельность лиц, организовавших преступную схему незаконной выдачи лицензий путем модификации сведений в Государственной базе данных "Е-Лицензирование". Признаки преступной деятельности были зафиксированы Оперативным центром информационной безопасности "Национальные информационные технологии", созданным в рамках системы "Киберщит Казахстана".
По результатам оперативно-разыскных мероприятий и проведенной во взаимодействии с техническими специалистами РГП "Государственная техническая служба" и АО "Национальные информационные технологии" комплексной компьютерно-технической экспертизы виновность подозреваемых в модификации сведений в Государственной базе данных "Е-Лицензирование" лиц полностью доказана", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что 10 февраля 2020 года решением Есильского районного суда Нур-Султана подсудимые были признаны виновными по статье 206, части 2, пункту 1 Уголовного кодекса "Неправомерные уничтожение или модификация информации" и наказаны в виде ограничения свободы сроком на один год каждому, с лишением права занимать должности в субъектах квазигосударственного сектора, связанных с допуском к объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.

Источник - Tengrinews.kz
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