Китайское перемещение: вывод заводов из КНР не даст экономике расти

01:10 21.05.2020 Но если Америка введет санкции в отношении конкурента, хуже будет всем



Татьяна Бочкарева



Новый виток торговой войны между США и Китаем замедлит восстановление глобальной экономики после пандемии COVID-19, рассказали опрошенные "Известиями" аналитики. По данным опроса Bank of America (BofA), который он провел среди своих клиентов, отношения между этими двумя странами будут ухудшаться вплоть до ноябрьских президентских выборов в Штатах. Уже есть законопроект сенаторов США, предполагающий введение санкций в отношении КНР. Если он будет принят, американские компании активизируют процесс перевода производства из Китая в другие страны, отметили эксперты. Россия не сможет стать его бенефициаром из-за рестрикций, введенных в отношении нее Америкой и Евросоюзом.



Партнерские отношения



От политических заявлений, направленных против Китая, президент США Дональд Трамп перешел к экономическим мерам. Он, в частности, запретил американским федеральным пенсионным фондам инвестировать в китайские акции, говорится в аналитической записке главы подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках ВТБ Капитал Нила Маккиннона. "Известия" ознакомились с этим документом. В нем также приводятся оценки инвестбанка JP Morgan, показывающие, что объем таких фондов составляет $6,7 трлн, и реализация указа Трампа может привести к продаже китайских акций на $120 млрд.



Ответным ходом Китая - крупнейшего в мире держателя госдолга США с портфелем около $1 трлн - может стать продажа казначейских обязательств, отмечено в отчете "ВТБ Капитал".



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BofA попросил своих клиентов поделиться прогнозами относительно отношений между США и Китаем. Респонденты единодушно отвечали, что охлаждение между этими странами будет продолжаться. Большинство участников опроса полагают, что обострение конфликта произойдет ближе к президентским выборам, которые пройдут в США в ноябре, но некоторые говорили, что эскалации стоит ждать в мае.



Уже год болевой точкой экономических споров между США и Китаем остается производитель смартфонов Huawei. В мае 2019 года США внесли его в список компаний, угрожающих национальной безопасности. Из-за этого Google потеряла возможность предустанавливать свои приложения на телефоны Huawei и лишилась части аудитории по всему миру.



Возможно, таких примеров станет больше. Американская фондовая биржа NASDAQ, на которой торгуются акции высокотехнологичных компаний, ужесточит правила размещения, сообщают западные СМИ. Чтобы торговаться на этой площадке, организации из некоторых стран, включая Китай, будут обязаны привлечь на IPO не менее $25 млн.



Отношения между Китаем и США ухудшаются уже не один год, напомнила доцент кафедры экономической теории РЭУ Екатерина Новикова. Причиной стало наращивание экономического потенциала КНР с запросом на мировое господство, объяснила она. На сегодня Китай - основной торговый партнер для 124 стран, а США - только для 56.



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Между тем экономические споры между гигантами до сих пор не урегулированы, подписана только первая часть соглашения, напомнил аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. По его мнению, Дональд Трамп сможет использовать обвинения в распространении COVID-19 для заключения второй части на более выгодных для США условиях.



Нет выхода



13 мая в конгресс был внесен законопроект, позволяющий президенту США ввести санкции в отношении Пекина, если тот не даст полного отчета о событиях, которые привели к эпидемии COVID-19. В случае его принятия американские компании активизируют процесс вывода производства из Китая, который длится уже несколько лет, рассказали опрошенные "Известиями" аналитики.



Перенос заводов может затронуть многие отрасли экономики, наиболее существенно - сферы информационных и телекоммуникационных технологий, прокомментировала портфельный управляющий "Сбербанк Управление Активами" Александра Фалкова. Пандемия продемонстрировала зависимость развитых экономик от поставок из Китая антибиотиков, фармацевтических ингредиентов для производства лекарств, а также медицинских масок и перчаток, добавила она.



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Порядок цифр можно понять исходя из объемов китайского экспорта - это примерно $2,5 трлн в год, из которых пятая часть приходится на США. Поэтому в реальности речь может идти о десятках или даже сотнях миллиардов долларов в год, сказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.



Самим США перенос производства из Китая на родину был бы экономически выгоден, объяснила Екатерина Новикова из РЭУ. Из-за пандемии страна столкнулась с повальным закрытием предприятий на своей территории, что привело к рекордному росту числа безработных - до 22 млн, напомнила она.



Однако, скорее всего, производство будет передислоцировано в другие страны Юго-Восточной Азии и в Латинскую Америку, солидарно отметили эксперты.



Уход с китайского рынка американским организациям может обойтись крайне дорого, поскольку им придется потратить время на то, чтобы наладить логистические связи и каналы сбыта, предупредил аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. В качестве примера он привел производственную цепочку Apple, чьи заводы по сборке техники получают комплектующие от тех же китайских компаний, включая Foxconn, Pegatron, Quanta Computer.



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Россия, как и большинство других стран, скорее потеряет от торговой войны, к тому же усиление конфронтации между двумя крупнейшими экономиками ослабит хрупкое восстановление после коронакризиса, отметил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Обострение геополитического противостояния США–КНР негативно скажется как на стоимости нефти, так и на российском фондовом рынке и курсе рубля, поделился он.



По мнению экспертов, перевод производства из Китая в Россию маловероятен из-за санкций, введенных в отношении РФ Америкой и Евросоюзом.



Банк России, отмечающий в последнем выпуске "Финансового пульса" обострение торговых отношений между США и Китаем, не ответил на вопрос "Известий", закладывает ли он этот риск в прогнозы развития российской экономики. Источник - Известия

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