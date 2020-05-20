ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

04:54 21.05.2020

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.



"За последние 24 часа в ВОЗ поступили данные о 106 тыс. случаях заболевания, что является самым высоким суточным показателем с начала вспышки. Почти две трети этих случаев были зарегистрированы всего в четырех странах", - сообщает ВОЗ в Twitter со ссылкой на гендиректора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.



На сайте ВОЗ сказано, что выявлено 106662 новых случая заболевания. А всего подтверждено 4 млн 789 тыс. 205 случаев заражения коронавирусом.



По данным ВОЗ, за сутки 19 мая наибольшее число заболевших COVID-19 подтверждено в США (45194), России (9263), Бразилии (7938), Индии (4970), Перу (3732), Великобритании (2711).



Наибольшее общее число зараженных, по данным ВОЗ, выявлено в США (почти 1,5 млн), России (почти 309 тыс.) и Бразилии (больше 254 тыс.). Глава ВОЗ подчеркнул, что мировой общественности "еще предстоит пройти долгий путь" борьбы с пандемией COVID-19, передает "Интерфакс". Сейчас эпицентром пандемии становится Бразилия. К 20 мая там умерли 17983 человека.



Ранее в среду, согласно данным сайта Worldometer, число диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло отметки в 5 млн. Согласно статистике, зарегистрировано более 327 тыс. случаев смерти людей с коронавирусом. Между тем более 1,99 млн заболевших выздоровели, что составляет около 40% всех выявленных случаев заболевания.



Рекордное количество заражений и случаев смерти инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 приходится на США. Там с начала вспышки заболевания выявлено свыше 1,5 млн заражений, причем более 93 тыс. человек скончались.



При этом специалисты ранее неоднократно отмечали, что цифры, касающиеся общего количества заражений - в реальности неточные, так как, речь идет только о подтвержденных медиками случаях. В действительности это количество существенно выше.



*****



Бразилия становится новым эпицентром пандемии коронавируса: в сутки гибнет более 1000 человек, ожидается 100 тысяч жертв



Бразилия стала третьей страной в мире после США и России по числу заразившихся коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Бразилии к 20 мая зафиксировано почти 272 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 17983 человека.



20 мая впервые количество умерших от коронавируса в стране превысило 1 тысячу человек. По данным Минздрава Бразилии, за последние 24 часа было зарегистрировано 1179 смертей.



Но по оценкам экспертов, реальное число инфицированных и умерших в Бразилии может превосходить официальные данные примерно в 15 раз, так как масштабы тестирования в этой самой густонаселенной стране Латинской Америки невелики.



Эпицентр заражения в стране - штат Сан-Паулу, где только по официальным данным зафиксировано почти 66 тысяч заболевших. Далее идет штат Сеара, в котором инфицированы 28 тысяч человек, а за ним следует Рио-де-Жанейро (27,8 тыс. заражений). Бразилия лидирует среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей.



Как заявила глава бразильского подразделения организации "Врачи без границ" Ана де Лемос, Латинская Америка станет следующим очагом пандемии коронавируса. Число заболевших коронавирусом там выросло за месяц в восемь раз, а число умерших - в девять раз. Латинской Америке следует готовится к "вирусному апокалипсису", отмечает немецкое издание Der Spiegel.



Наихудшая ситуация пока отмечается в Бразилии - на нее приходится половина всех заболевших и умерших в Латинской Америке. А Рио-де-Жанейро рискует превратиться по числу умерших в "бразильский Нью-Йорк". Количество жертв скоро может приблизиться к 100 тысячам. Вирус особенно сильно бушует среди коренного населения, проживающего большей частью в Амазонии. В бразильском городе Манаус число смертей выросло в три раза.



Но не менее опасная ситуация складывается в Перу (99,5 тыс. зараженных COVID-19 и 2914 умерших). И это несмотря на то, что в отличие от Бразилии власти этой страны оперативно ввели жесткий карантин в регионе. В столице Перу Лиме сейчас умирает вдвое больше людей, чем обычно. В некоторых регионах страны каждый час умирает один человек.



На третьем месте Мексика, где 54,4 тыс. больных и 5666 умерших. На четвертом и пятом местах Чили, где 46,6 тыс. пациентов с коронавирусом и 509 скончавшихся, и Эквадор (34,2 тыс. и 2839 соответственно), где умерших уже давно хоронят в общих могилах. В городе Гуаякиль в Эквадоре скончались как минимум в пять раз больше человек, чем за аналогичные периоды прошлых лет.



Эксперты предупреждают, что не следует ожидать, что власти этих стран смогут вскоре справиться с пандемией. В отличие от европейских государств юг Американского континента мало что может противопоставить нынешнему кризису, который усугубился еще и из-за значительных сокращений кадров и финансирования в системе здравоохранения на фоне экономической стагнации последних лет.



В связи с тем, что очаг пандемии теперь под самым боком США, американский президент Дональд Трамп объявил, что намерен ввести запрет на въезд в страну из Бразилии. "Я не хочу, чтобы сюда приезжали люди и заражали наших граждан. Я не хочу, чтобы сюда приезжали заболевшие", - заявил Трамп.