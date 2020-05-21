Очередное последнее "китайское предупреждение" Ш.Мирзиеева

08:27 21.05.2020

ЮЛИЙ ЮСУПОВ: "ОЧЕРЕДНОЕ ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА"



Президент 19 мая на видеоселекторном совещании сказал: "Предупреждаю всех хокимов. Если имущество хоть одного предпринимателя будет изъято незаконно, хоким одной лишь

отставкой не отделается, но и ответит перед законом".

Честно говоря, я уже сбился со счету, сколько за последние три года было подписано указов и постановлений о запрете пересмотра итогов приватизации, сколько раз президент категорически запрещал отнимать собственность у бизнеса, угрожая разного рода карами.



Но учитывая, что указы, постановления и угрозы на эту тему продолжают литься потоком, а также реальную практику нашего времени (к примеру, дела "Молочной кухни" и турбазы "Янгиабад"), воз и ныне там.



Последняя новость: апелляционный суд отменил судебное решение о компенсации бандитски отнятого имущества акционеру компании "Совпластитал". Прокурором на процессе был никто иной как судья, который в 2017 году и принял то самое бандитское решение. Это все, что надо знать о нашем "правосудии". И, действительно, к чему все эти пустые формальности о недопущении конфликта интересов, если сам суд – профанация, а его решения заранее предопределены?



Так вот, пока противозаконные решения не будут пересмотрены, а виновные демонстративно и жестко наказы (а не назначены прокурорами по разбору своих собственных дел), все эти

последние китайские предупреждения – пустое сотрясение воздуха, а мечты о правовом государстве - мираж.

Источник – личная страница в Фейсбуке

Юлий Юсупов, экономист

Четверг, 21 Мая 2020