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Очередное последнее "китайское предупреждение" Ш.Мирзиеева
08:27 21.05.2020

ЮЛИЙ ЮСУПОВ: "ОЧЕРЕДНОЕ ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА"

Президент 19 мая на видеоселекторном совещании сказал: "Предупреждаю всех хокимов. Если имущество хоть одного предпринимателя будет изъято незаконно, хоким одной лишь
отставкой не отделается, но и ответит перед законом".
Честно говоря, я уже сбился со счету, сколько за последние три года было подписано указов и постановлений о запрете пересмотра итогов приватизации, сколько раз президент категорически запрещал отнимать собственность у бизнеса, угрожая разного рода карами.

Но учитывая, что указы, постановления и угрозы на эту тему продолжают литься потоком, а также реальную практику нашего времени (к примеру, дела "Молочной кухни" и турбазы "Янгиабад"), воз и ныне там.

Последняя новость: апелляционный суд отменил судебное решение о компенсации бандитски отнятого имущества акционеру компании "Совпластитал". Прокурором на процессе был никто иной как судья, который в 2017 году и принял то самое бандитское решение. Это все, что надо знать о нашем "правосудии". И, действительно, к чему все эти пустые формальности о недопущении конфликта интересов, если сам суд – профанация, а его решения заранее предопределены?

Так вот, пока противозаконные решения не будут пересмотрены, а виновные демонстративно и жестко наказы (а не назначены прокурорами по разбору своих собственных дел), все эти
последние китайские предупреждения – пустое сотрясение воздуха, а мечты о правовом государстве - мираж.
Источник – личная страница в Фейсбуке
Юлий Юсупов, экономист
Четверг, 21 Мая 2020

Источник - asiaterra.info
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