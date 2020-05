Ташкент. "Президентский" фонд "Саховат" создан незаконно и занимается благотворительностью за счет вымогательства денег у предпринимателей и бюджетников

Деятельность учрежденного государством благотворительного фонда "Саховат ва кўмак" ("Доброта и поддержка") противоречит законам Узбекистана, запрещающим государству создавать подобные структуры. Сам фонд закупает продукты по завышенным ценам, а его счет пополняется посредством "добровольных" отчислений от зарплаты работников различных организаций. Об этом говорится в расследовании независимого журналиста из Самарканда Мирзо Субханова, подготовленном в рамках проекта "Giving Voice, Driving Change - from the Borderland to the Steppes Project" и опубликованном в издании Cabar.asia.ru (проект Института по освещению войны и мира).

Начиная с 21 марта, после введения правительством Узбекистана жестких ограничительных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, большая часть населения потеряла источники заработка, пишет М. Субханов. После введения карантина активизировались благотворительные акции с участием общественных деятелей, предпринимателей, волонтеров и т.д. Раздачи бесплатных продуктов питания, масок и средств личной гигиены проходили по всей республике.

Благотворительной акцией откликнулся и российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов. Выделенные им средства в размере $20 миллионов через общественный фонд "Меҳр-шафқат ва саломатлик" ("Милосердие и здоровье") были направлены на оснащение современным медицинским оборудованием инфекционной больницы для лечения больных коронавирусом в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Однако, начиная с 1 апреля решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом частные благотворительные акции помощи были запрещены.

Доставку волонтерами благотворительной помощи пожилым людям власти сочли нарушением карантина и передали эту функцию недавно созданному министерству по поддержке махалли (квартала – ред.) и семьи.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в нашей стране, можно отметить, что индивидуальные благотворительные акции, организуемые в обход правил санитарии и гигиены, а также требований карантина, подвергают жизнь населения, особенно пожилых людей, серьезному риску", - подчеркивалось в заявлении комиссии.

С этого момента начали действовать Единые центры координации спонсорской помощи с филиалами в каждом городе и районе республики. Изначально деятельность центров была довольно прозрачной. Продукты питания, товары первой необходимости или лекарства, собранные физическими и юридическими лицами, доставлялась в центры координации. Товары проверялись на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям и со строгим соблюдением условий карантина доставлялись нуждающимся. Представители негосударственных некоммерческих организаций, жертвователи или добровольцы (волонтеры), желающие участвовать в этом процессе и лично доставить благотворительную помощь нуждающимся, также могли участвовать в этой работе.

Компания СП ООО "International Beverages Tashkent" (эксклюзивный дилер PepsiCo в Узбекистане) безвозмездно передала Министерству здравоохранения наркозно-дыхательные аппараты на сумму в 1,6 миллиарда сумов ($158 тысяч) для лечения тяжелобольных пациентов, заразившихся коронавирусом. Строительная компания "Murad Buildings" передала 500 коробок, а сеть супермаркетов "Havas" - 1000 коробок с продовольственными наборами Единому координационному центру. Всех благотворителей нельзя сосчитать.

Не остались в стороне и фонды, управляемые членами семьи президента Шавката Мирзиеева. В своем телеграм-канале его дочь Саида Мирзиеева, заместитель главы попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных медиа, сообщила, что от имени ее фонда тысяча женщин получила по 1 миллиону сумов (около $100). Также ранее неизвестный международный общественный фонд под названием "Zamin", попечительский совет которого возглавляет супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиеева, выделил средства на поддержку женщин и семей, оказавшихся в затруднительной ситуации из-за пандемии коронавируса. Ее фонд объявил о предоставлении 5 миллиардов сумов ($494 тысяч) на оказание помощи 5000 женщинам во всех регионах Узбекистана.

"Проекты Фонда финансируются за счет благотворительных взносов физических и юридических лиц, а также грантов международных организаций", – сообщается на его официальном сайте. Однако никаких сведений о правовом статусе фонда, юридическом адресе, регистрации фонда в министерстве юстиции РУз, а также информации об отчетах в финансовой деятельности на его сайте не имеется.

Еще одним важным событием касательно благотворительности в стране можно назвать создание фонда "Доброта и поддержка" при Министерстве по поддержке махалли и семьи и его территориальных подразделениях во всех городах и районах страны.

Инициатором этого 20 апреля выступил президент страны Шавкат Мирзиеев, который указал на невозможность оказания помощи со стороны государства в виде денежных средств населению ссылаясь на неоправданность этого опыта некоторых зарубежных стран.

Исходя из официальной информации Торгово-промышленной палаты, можно сделать вывод, что деятельность фонда "Доброта и поддержка" подразумевает "добровольно-принудительное прикрепление" предпринимателей к нуждающимся в помощи и оставшимся без работы людей, отмечает журналист.

"Торгово-промышленная палата, бизнес-омбудсмен, коммерческие банки и налоговый комитет совместно с экономическим блоком хокимиятов (администраций – ред.) во главе с первым заместителем хокима районов ведет деятельность по опросу предпринимателей о возможности их участия в общенародном движении", – говорится в официальном заявлении председателя ТПП Адхама Икрамова.

"Далее подготовленные списки обсуждаются и утверждаются на советах районных и городских кенгашах (советах – ред.) народных депутатов. Утвержденные списки предпринимателей и нуждающихся слоев населения объединяются, исходя из финансовых возможностей, предпринимателям выделяется определенное количество семей, тем самым представители бизнеса сами определяют тип помощи, в виде обеспечения продуктами питания или направления финансовых средств на банковские карточки глав семей", – отмечается в публикации на сайте ТПП РУз.

В рамках инициативы "Доброта и поддержка" кондитерская фабрика "Crafers" объявила о попечительстве на три месяца над пятьюстами семьями.

Компания "Artel" также в течение трех месяцев будет помогать тысяче семей семьям, каждая из которых получит финансовую помощь в размере миллиона сумов (около $100 долларов).

Однако найти полный перечень утвержденных городскими (районными) депутатами списков предпринимателей, прикрепленных к нуждающимся семьям не представляется возможным, как и любой другой информации о финансово-хозяйственной деятельности фонда "Доброта и поддержка". У него нет своего сайта, не говоря уж об информации о финансовой отчетности. Есть только страница в Телеграме @svak_bot, где можно узнать телефонные контакты филиалов и банковские реквизиты фонда для перевода денег.

Местные СМИ систематически объявляют о денежных средствах, поступающих в городские (районные) отделения фонда, при этом большая их часть поступает не от "предпринимателей", а за счет удержанной заработной платы сотрудников государственных учреждений и банков.

В телеграм-канале "Будни банкира" распространилась фотография распоряжения за подписью заместителя председателя правления акционерного коммерческого банка "Агробанк" за №678 от 24 апреля, адресованного всем региональным филиалам учреждения. Главный офис банка требует удержать с сотрудников филиалов банка пятидневную заработную плату и перевести ее в фонд "Доброта и поддержка".

В ответ на эту новость "Агробанк" выступил с официальным заявлением, в котором признал подлинность документа, но сообщил, что деньги удерживаются только с согласия сотрудников.

По данным пресс-служб администрации Булунгурского и Тайлякского районов Самаркандской области можно тоже сделать вывод, что главными "благотворителями" этих районов выступают не какие-нибудь "местные олигархи", а коммерческие банки во главе с тем же Агробанком.

Согласно информации издания Zarnews.uz, общая сумма поступивших денежных средств в благотворительный фонд "Доброта и поддержка" за счет удержания заработной платы сотрудников "Агробанка" по Самаркандской области составила 404,1 миллиона сумов ($399,1 тысячи).

О том, что сотрудников госучреждений заставляют перечислять определенную часть заработной платы в фонд "Доброта и поддержка", сообщают и другие независимые узбекские СМИ. При этом, несмотря на сообщения в соцсетях и комментариях, предприниматели неохотно соглашаются делиться мнением об участии в подобной кампании.

Предприниматель из Джамбайского района Самаркандской области на условиях анонимности сообщил, что его принуждали взять на свое попечительство несколько семей и содержать их в течение трех месяцев.

"За счет государственного антикризисного фонда мне возместили часть процентов взятого мною в банке кредита в размере 12%. Ссылаясь на это меня просили взять на попечительство несколько семей. Но мой бизнес тоже остановился, и я даже при желании не могу выполнить их требования", – приводит журналист слова предпринимателя.

Единственную официальную информацию о точном количестве всех "прикрепленных" предпринимателей к нуждающимся семьям по конкретному региону удалось получить от Самаркандской областной прокуратуры. Согласно данным ведомства, по состоянию на 29 апреля в Самаркандской области с населением в 3,86 миллиона человек, неимущими признаны 47,69 тысяч семей (98,23 тысяч человек) и для их поддержки к ним "прикреплены" 7904 субъектов предпринимательства.

Наряду с прозрачностью привлечения денег еще одним очень важным моментом в деятельности любого благотворительного фонда является распределение привлеченных средств.

Данные по закупкам, в том числе об открытых торгах, прозрачности контрактов, а также информация о поставщиках продуктов питания фонда "Доброта и поддержка" отсутствуют в открытом доступе.

Мирзо Субханов пишет, что, согласно информации (без печати и подписи), полученной от сотрудника городской администрации города Самарканда, ответственного за привлечение спонсорской помощи, можно сделать вывод, что закупка продуктов питания фондом "Доброта и поддержка" осуществляются по завышенным ценам.

Согласно распоряжению правительства Узбекистана, с 18 апреля акционерное общество "Уздонмахсулот" установило фиксированную цену в 125 тысяч сумов ($12) за мешок муки, производимой на предприятиях системы.

Появившиеся вопросы Нозим Хакбердиев, главный бухгалтер республиканского управления фонда "Доброта и поддержка", прокомментировал следующим образом: "Согласно постановлению Кабинета Министров РУз №213 от 22 апреля в каждый город (район) республики имеет свой расчетный счет и распоряжаются ими сами городские (районные) советы депутатов. Мы не вмешиваемся ни на поступление, ни на расход этих денежных средств".

Других подробностей по поводу расходования денег фонда узнать не удалось, отмечает журналист.

В статье №7 закона республики Узбекистан "О благотворительности" от 02.05.2007 года четко прописано: "Органы государственной власти и управления, органы самоуправления граждан, а также государственные унитарные предприятия, государственные учреждения и организации не могут выступать учредителями благотворительной организации".

Вдобавок к этому, статья №16 того же закона гласит: "Сведения о размерах и структуре доходов и расходов благотворительной организации, имуществе, численности работников, оплате их труда и привлечении добровольцев не являются коммерческой тайной".

Ссылаясь на закон РУз "О благотворительности" можно сделать вывод, что созданный государственный фонд "Доброта и поддержка" при Министерстве по поддержке махалли и семьи по сути является незаконным образованием, так как государство и его структуры не могут заниматься благотворительной деятельностью посредством создания фондов. Такие же ограничения установлены во многих странах, в том числе и в соседних Казахстане и Кыргызстане, резюмирует автор расследования. Источник - asiaterra.info

