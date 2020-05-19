Война в Ливии. Взятие хафтаровской авиабазы Аль-Ватыя - это фарс, - 218TV

09:19 21.05.2020

Ливийский телеканал обнародовал информацию, которая развенчала все, что ранее сообщалось о наступлении на базу Аль-Ватыя, где находились военнослужащие Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Стало известно, что захват военного объекта правительственными силами и демонстрация трофеев - всего лишь инсценировка.

218TV (Ливия): источник раскрывает подробности ситуации вокруг базы Аль-Ватыя и секретной встречи фельдмаршала Хафтара



Без единого выстрела силы Правительства национального согласия (ПНС) проникли на авиабазу Аль-Ватыя и полностью взяли ее под свой контроль. Это стало главным событием на ливийской арене боевых действий.

Чтобы узнать правду о случившемся, канал 218TV изучил подробности произошедшего в районе, не менее важном, чем другие стратегические объекты Ливийской национальной армии (ЛНА) и сил Правительства национального согласия.

Канал получил информацию, которая развенчала все, что ранее сообщалось о сражении при Аль-Ватыя и было продемонстрировано на некоторых видеозаписях ПНС. Как утверждало последнее, после ухода ЛНА с авиабазы ему удалось захватить находившееся там оружие.



Вся эта история началась за несколько дней до того, как силы Правительства национального согласия взяли под контроль базу Эль-Ватыя. Как сообщил каналу источник, Генеральное командование сил, дислоцированных на базе, отдало приказ о выводе войск тремя днями ранее. Вывод осуществлялся поэтапно: сначала 1000 автомобилей выехала в направлении Аз-Зинтана и Ар-Раджбана. Планировалось вывозить запасы тремя партиями.

В конце концов, база осталась пустой - без оружия и боеприпасов. То, что можно было увидеть на видеороликах Правительства национального согласия, по словам источника, это всего лишь изношенные самолеты "Мираж", самолеты Сухого и МиГ, вышедшие из строя с 2011 года.



Кроме того, как сообщил источник, продемонстрированные боеприпасы - это заранее спланированный спектакль, представляющий собой не что иное, как боеприпасы сил ПНС. Другими словами, теперь армия может изменить правила игры и бомбить базу, когда пожелает.



Собеседник дополнил свою версию событий деталями последней тайной встречи, проведенной фельдмаршалом Хафтаром с рядом представителей Аз-Зинтана. В ходе переговоров он заверил последних, что регионы Эль-Ватыя, Сурман и Сабрата не имеют стратегического значения и миссия, связанная с вышеупомянутой базой, завершилась после доставки через этот пункт 70% боеприпасов.



После координатор руководства в Аз-Зинтане Белькасем Курайш получил послание от фельдмаршала Хафтара о необходимости помочь ему информировать вспомогательные силы, чтобы те не нарушили специальные приказы о выводе войск.

Последние силы, согласно источнику, покинули базу за пять часов до наступления войск ПНС, а офицеры покинули ее за девять дней до этого. 18 днями ранее этот район покинула эскадрилья истребителей ВВС, так как решение остаться было бы самоубийством.

Источник также сравнил атаки на базу Аль-Ватыя с нападениями, имевшими место в 2011 году.



Он рассказал о наличии сговора на военной базе, благодаря которому удалось напасть на ее командиров, в том числе майора Усаму Амсию. Он стал жертвой удара сразу после того, как взял руки свой мобильный телефон. Пострадали и другие военные, включая подполковника Хамида аль-Джарави и его спутника Мухаммеда аль-Маджуна.

В событиях, произошедших на военной базе, огромную роль сыграли турки, как подтвердил наш источник. По его словам, сигналом для ​​ускорения процесса эвакуации стала бомбардировка базы ракетами "Томагавк", запущенных с турецкого военного корабля на ливийском побережье.

Ссылаясь на анонимные источники, исследователь Мухаммед аль-Джарра рассказал нашему изданию о механизме распределения сил, участвовавших в процессе захвата базы Эль-Ватыя. Подготовка к операции длилась несколько недель, и в ней участвовали турецкие силы, дислоцированные на корабле, группа дронов типа Anka-S и Bayraktar TB2, примерно 800 лояльных туркам сирийских боевиков, а также 250 солдат Правительства национального согласия.

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Оригинал публикации: مصدر يكشف لـ218 كواليس أحداث الوطية ولقاء سريا للمشير

Опубликовано 19/05/2020 1