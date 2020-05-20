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|КырДепутат-перевертыш Масалиев сдает мандат, потому что понял, что 5 лет ничего полезного не делал
10:36 21.05.2020
Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев на заседании парламента выступил с обращением к депутатскому корпусу о текущей общественно-политической и экономической ситуации.
"Уважаемые коллеги, я решил добровольно сдать мандат с 25 мая. Причина проста - я тоже несу полную ответственность за те проблемы, которые образовались в государстве, поскольку работаю в высшем законодательном органе – парламенте", - сказал Масалиев.
Также он выразил признательность своим коллегам и гражданам страны.