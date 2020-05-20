"Я просто работаю, как умею!" - бишкек-горе мырка-мэр Суракматов

10:51 21.05.2020 Мэр Суракматов: Я просто работаю, как умею!



19 мая 2020 - Александр Тузов



Азиз Суракматов в интервью "ВБ" категорически отверг намеки в соцсетях на то, что он якобы ведет себя подобно мэру Москвы Сергею Собянину, который стремительно набирает политические очки в ходе нынешней борьбы с COVID-19. В России даже обвиняют Собянина в "президентских амбициях". А у нас какова мэрская политситуация? А у нас Суракматов, не вдаваясь в подробности, сформулировал: "Я просто работаю, как умею!". Такое вот востребованное в нынешней борьбе с пандемией кредо, без политамбиций. И в ответе на первый вопрос "ВБ" наш мэр решил (его право!) сказать не лично о себе и Собянине, а в целом о сотрудничестве столиц двух дружественных стран.

Азиз Эмильбекович, только честно: вы считаете полезным сотрудничество с мэрией Москвы?

- Мы за год посетили два раза столицу России и перенимали опыт их работы: изучили опыт цифровизации ЖКХ, работу транспорта, системы образования, здравоохранения, рекламы, парковочного пространства, благоустройства города и другие сферы ее жизнедеятельности. Что бы не говорили Собянине, смог увеличить бюджет Москвы более чем в 2,5 раза за 7 лет, на сегодня он составляет около 50 миллиардов долларов. Впечатляющий результат.

Важный период в истории нашего города: с 25 марта по 10 мая действовал режим чрезвычайного положения. Какие–либо конфликты у вас, как у мэра Бишкека, были в этот период с комендантом города, заместителем министра внутренних дел Алмазбеком Орозалиевым?

- Комендант - это особо назначенное лицо, он руководил городом в период ЧП, мэрия была ему подотчетна. Первые дни оказались очень трудными, постоянные совещания, обсуждения, которые бывают в период действия чрезвычайного положения. Но конфликтов у меня с комендантом столицы не было. От имени горожан и мэрии хочу еще раз выразить благодарность Алмазбеку Кыдырмаевичу за его работу в период действия чрезвычайного положения. Комендатура четко справилась с поставленными задачами по соблюдению режима общественного порядка и с работой по предотвращению массового распространения коронавируса.

Увы, в Бишкеке все равно продолжается рост числа заболеваний COVID–19 и контактных лиц. Что вы об этом думаете?

- Комментарии по этому поводу буквально каждый день дают руководители Министерства здравоохранения и его столичных структур. И я с ними согласен: фактически можно назвать победой столичных медиков то, что этот рост контролируемый!

Режим чрезвычайного положения 10 мая завершился. Но сразу же "в целях недопущения роста заболеваний" решением правительства на территории Бишкека с 11 мая был введен карантин в условиях чрезвычайной ситуации. Такая же ЧС - не забыть для истории! - действовала и перед введением режима ЧП, с 22 по 24 марта. И какие главные задачи мэрии при нынешнем режиме чрезвычайной ситуации?

- В нынешний период действия ЧС на мэрию возложены задачи возобновления экономической деятельности в условиях карантина. И при этом очень важно не допустить роста числа заболеваний COVID–19. Важно минимизировать контакты между горожанами и ограничить передвижения в столице. С одной стороны, мы хотим остановить заражения, а с другой - возобновить работу бизнеса и пополнение бюджета. Это сложная задача, связанная с рисками и сложностями. И многое зависит от горожан, от их ответственности и понимания всей серьезности ситуации в целом.

Как вы реагируете на критику? Например, депутат ЖК Дастан Бекешев считает так называемые "штрафы за отсутствие масок" штрафами за отсутствие денег. Потому что, если государство считает маски необходимыми, оно должно их раздавать бесплатно. И множество новоявленных справок явно излишни!

- Мы в мэрии стараемся воспринимать критику, всегда рассматриваем жалобы и ищем пути упрощения всех процедур.

Считается, что в нынешней ситуации очень важно соблюдение всех мер защиты от инфекции. Ваши рекомендации?

- В условиях возобновления экономической деятельности всем работающим на территории столицы необходимо строго соблюдать санитарные правила. В первую очередь это ношение масок, в том числе на улицах, дезинфекция рук и соблюдение санитарной дистанции в общественных местах - не менее 2 метров.

Когда в Бишкеке заработает общественный транспорт?

- Как только уменьшится количество больных и контактных и не будет сильного роста COVID–19. Понятно ведь, что карантин и традиционно забитый под завязку транспорт несовместимы. Будем стараться, чтобы в любом случае переполненного транспорта никогда не было, чтобы пассажиры занимали только сидячие места! Пусть это будет дороже, но здоровье людей бесценно!

Президент Сооронбай Жээнбеков недавно дал задание разобраться с версией о 1500–летии Джуля–Бишкека. Ее убедительно обосновала археолог и культуролог Валентина Горячева. Эту датировку поддерживают профессор Зайнидин Курманов и ряд других ученых. А мэрию это интересует? Хотя бы из чувства здоровой конкуренции с Ошом, которому официально 3 тысячи лет?

- Конечно интересует! Но это вопрос нашим историкам, они должны дать обоснование и доказательства. Обязательно будем разбираться, этим вопросом интересуются ЮНЕСКО и все кыргызстанцы.

Раз уже заговорили об этом, как вы отнесетесь к музеефикации колоссального бугра Кузнечной крепости, где была цитадель древнего Джуля. Для начала забор вокруг "Кузнечки" и соответствующая вывеска.

- И даже более того: по Генплану города Бишкека на территории Кузнечной крепости предусмотрено создание одноименного археологического музея. Это будет совместная работа с Институтом истории, археологии и этнологии имени Джамгерчинова Национальной академии наук и Министерством культуры, информации и туризма КР.

Говорят, что подключение фонтанов решается так: приходит мэр на работу и говорит: "Жарковато сегодня! Давайте подключать фонтаны". И когда вам станет жарковато?

- Юмор понял. "Жарковато" мне каждый день, как и всей мэрии, работы хватает. А насчет погоды и фонтанов - решим в ближайшие дни с Кыргызгидрометом.

Работают "горячие линии":

МЧС - 112,

мэрия - 1850.

При появлении симптомов вируса просим обращаться по телефону "горячей линии" - 118.

В городе работают 40 мобильных групп из числа медиков и санитарных врачей. Они приедут по вызову и возьмут анализы.

Социальный блок муниципалитета проводит мероприятия по оказанию социальной и гуманитарной помощи населению. В районных администрациях работают "горячие линии".

До 1 июня нуждающимся гражданам будет оказываться помощь в виде продуктовых наборов. Списки формируются в МТУ по решению комиссии на местах и утверждаются районной администрацией. Всего по городу на 10 мая оказана помощь 93 тысячами продуктовых наборов 250 тысячам граждан.



официально и муниципально



Мэр Суракматов попросил еще раз опубликовать его частично излагавшиеся в Интернете ответы на вопросы, которые интересуют горожан по условиям ЧС.

Что могут блокпосты. На въездах и выездах в город размещены 16 контрольно–санитарных пунктов. Посты вправе проверять температуру у въезжающих в город, и при подозрении на признаки коронавируса или ОРВИ медицинские работники вправе направить на обсервацию либо взять экспресс–тест.

Что надо вместо пропусков. На 1–м и 2–м этапах действовали пропуска. В связи с тем, что комендатура прекратила свою деятельность, эти пропуска аннулированы. Сейчас наступает 3–й этап и значительно расширены виды экономической деятельности.

Теперь для проезда и передвижения в городе граждане должны иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность,

справку с места жительства,

справку с места работы для каждого сотрудника, заверенную оригинальной печатью и подписью районного налогового органа. Допускается передвижение предпринимателей при предъявлении патента ГНИ по разрешенным видам предпринимательства. Данная мера также даст возможность получить полную информацию об объемах передвижения горожан в городе.

Важно! Налоговые службы при заверении справок не имеют права требовать данные о погашении налогов и других обязательствах.

Кто будет передвигаться беспрепятственно. Государственные и муниципальные служащие: врачи, сотрудники МВД, МЧС, специальных служб, сотрудники государственных органов, сотрудники СМИ, коммунальных и служб энергетики, задействованных в жизнеобеспечении города (при наличии удостоверения либо справки с места работы без подтверждения в ГНИ).

Как получить справку с места работы. Руководителям организаций вне зависимости от форм собственности необходимо выписать справки для каждого сотрудника и заверить их в Государственной налоговой службе. В начале действия режима ЧП были случаи подделки пропусков комендатуры, а также имелись факты продажи пропусков некоторыми мошенниками. Для недопущения подделки справок и роста контактов в городе было принято решение о заверении справок в ГНИ.

В исключительных случаях для безработных разрешается передвижение по городу при наличии заполненного маршрутного листа.

Кому разрешили работать с 11 мая.

Всем предприятиям, занимающимся:

1. Производством, переработкой, транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, напитков и продовольствия в натуральном, сыром и переработанном виде, включая сопутствующие производства (упаковки, тары, кормов и др.).

2. Производством лекарственных средств, медицинских препаратов, изделий и принадлежностей (в том числе средств индивидуальной защиты, медицинских масок и халатов).

3. Всем медицинским учреждениям, лабораториям.

4. Коммерческим банкам; микрофинансовым организациям; обменным пунктам; страховым компаниям; государственным и частным нотариусам; адвокатурам; агентствам по недвижимости; туристическим агентствам, типографиям, средствам массовой информации.

5. Возобновлена деятельность практически всей сферы промышленности и строительства.

6. Сфере услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств.

7. Активирована сфера торговли, в том числе оптовая продажа строительных материалов: магазины и рынки строительных материалов, оптовая продажа и рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей, зеленые рынки (продажа саженцев и насаждений и т.д.); магазины и рынки автозапчастей, масел и автокрасок; автосалоны, за исключением авторынков.

8. В сфере бытового обслуживания разрешен ремонт бытовой техники, работают парикмахерские, химчистки и все услуги.

9. Нынешний этап сохраняет риски распространения коронавируса. Поэтому общественный транспорт не будет работать. Только такси.

Организация и выполнение мероприятий в режиме чрезвычайной ситуации возложены на городские власти. Органы управления, сил и средств городской системы Гражданской защиты переведены в режим чрезвычайной ситуации, утвержден план оперативных действий. Комиссия заседает ежедневно на базе мэрии. Каждый день будут организованы брифинги по текущей ситуации и принятым решениям.

Оперативный штаб возглавляет вице–мэр Бишкека Алымкулов Азиз Эсенбекович, WatsApp 0(553)75–07–07.

Что строго запрещено:

- проведение массовых мероприятий;

- работа Центров обслуживания населения (ЦОН)

- деятельность ломбардов;

- ремонт обуви, сборка и ремонт мебели;

- работа вещевых рынков и магазинов, автомобильных рынков;

- услуги частных репетиторов;

- услуги частных семейных бань и СПА–центров;

- работа спортивных залов.

В настоящее время в кодексах предусмотрен ряд статей за нарушения карантина и санитарных правил. Последние изменения и дополнения в законы были приняты 3 апреля 2020 года, санкции ужесточены и могут достигать от тысячи до 180 тысяч сомов. Штрафы налагаются врачами, санврачами и органами милиции. В том числе штрафы налагаются на тех, кто не носит маски. Источник - Вечерний Бишкек

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