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Лидер узб-ополчения Афганистана Дустум получил жезл Маршала
11:06 21.05.2020

Малашенко рассказал, что означает договор Гани и Абдуллы Абдуллы для Таджикистана

Договор между Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой может позитивно отразиться на афганских таджиках, считает российский востоковед, политолог, доктор исторических наук, профессор Алексей Малашенко
Бывший премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла и президент страны Ашраф Гани подписали соглашение о разделе власти. В договоре закреплены исполнительные функции, которые предстоит выполнять Абдулле Абдулле. Также экс-премьер возглавит Высший совет по национальному примирению Афганистана.
Кроме того, стало известно о том, что один из сторонников премьер-министра - Абдул-Рашид Дустум - был возведен в чин маршала.

"Присвоение Рашиду Дустуму маршальского звания, прежде всего, это символ того, что наконец-то между Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой, которые оба себя считают президентами, наступает какой-то консенсус. Тем более что 17 мая было подписано некое соглашение, если не о взаимном признании, то во всяком случае о возможности взаимодействовать не конфликтуя и постепенно привести Афганистан в нормальный вид", - сказал Малашенко Sputnik Узбекистан.
По его мнению, и назначение Рашида Дустума - это символ, символ того, что оба президента согласны на такое назначение.

Владимир Трефилов, МИА "Россия сегодня"
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"Тем более что Дустум - это человек оригинальный", - добавил эксперт.
"Гани, который собрал чуть больше 50 процентов на последних выборах, олицетворяет пуштумский Афганистан. А вот Абдулла Абдулла, его главный конкурент, с которым он наконец-то договорился, это представитель Средней Азии, и он олицетворяет собой национальные меньшинства", - отметили также Малашенко.
По его мнению, то, что Дустум узбек - это символ.
Конец двоевластия: Гани и Абдулла подписали соглашение о разделе власти
По словам Малашенко, в этом плане есть определенное достижение Абдуллы Адбуллы, он провел к власти не пуштуна. Самое любопытное, что Дустум контролирует очень большой кусок Афганистана на северо-востоке, где проживают таджики и узбеки и пользуется там огромным авторитетом, считает он.
"Безусловно, позитивно то, что наконец-то договорились Гани и Абдулла Абдулла. На сегодняшний день - Дустум будет третий человек в Афганистане и наверняка чуть поближе к Абдулле Абдулле", - добавил эксперт.

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Источник - tj.sputniknews.ru
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