Лидер узб-ополчения Афганистана Дустум получил жезл Маршала

11:06 21.05.2020

Малашенко рассказал, что означает договор Гани и Абдуллы Абдуллы для Таджикистана



Договор между Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой может позитивно отразиться на афганских таджиках, считает российский востоковед, политолог, доктор исторических наук, профессор Алексей Малашенко

Бывший премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла и президент страны Ашраф Гани подписали соглашение о разделе власти. В договоре закреплены исполнительные функции, которые предстоит выполнять Абдулле Абдулле. Также экс-премьер возглавит Высший совет по национальному примирению Афганистана.

Кроме того, стало известно о том, что один из сторонников премьер-министра - Абдул-Рашид Дустум - был возведен в чин маршала.



"Присвоение Рашиду Дустуму маршальского звания, прежде всего, это символ того, что наконец-то между Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой, которые оба себя считают президентами, наступает какой-то консенсус. Тем более что 17 мая было подписано некое соглашение, если не о взаимном признании, то во всяком случае о возможности взаимодействовать не конфликтуя и постепенно привести Афганистан в нормальный вид", - сказал Малашенко Sputnik Узбекистан.

По его мнению, и назначение Рашида Дустума - это символ, символ того, что оба президента согласны на такое назначение.



Владимир Трефилов, МИА "Россия сегодня"

Верхотуров: договор Гани и Абдуллы Абдуллы ослабит позиции таджиков в Афганистане



"Тем более что Дустум - это человек оригинальный", - добавил эксперт.

"Гани, который собрал чуть больше 50 процентов на последних выборах, олицетворяет пуштумский Афганистан. А вот Абдулла Абдулла, его главный конкурент, с которым он наконец-то договорился, это представитель Средней Азии, и он олицетворяет собой национальные меньшинства", - отметили также Малашенко.

По его мнению, то, что Дустум узбек - это символ.

Конец двоевластия: Гани и Абдулла подписали соглашение о разделе власти

По словам Малашенко, в этом плане есть определенное достижение Абдуллы Адбуллы, он провел к власти не пуштуна. Самое любопытное, что Дустум контролирует очень большой кусок Афганистана на северо-востоке, где проживают таджики и узбеки и пользуется там огромным авторитетом, считает он.

"Безусловно, позитивно то, что наконец-то договорились Гани и Абдулла Абдулла. На сегодняшний день - Дустум будет третий человек в Афганистане и наверняка чуть поближе к Абдулле Абдулле", - добавил эксперт.