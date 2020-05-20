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Грядет новая нефтяная война России и Саудовской Аравии, - А.Грязнов
12:10 21.05.2020

Аналитики предсказали возобновление нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией из-за изменения цен на топливо.

Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией не закончилась, а лишь приостановлена на время, заявил ТАСС директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в РФ Александр Грязнов.
Аналитик отметил, что в настоящее время странам невыгодно воевать за рынки сбыта.
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Согласно его прогнозу, нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией возобновится при возвращении котировок к 50−55 долларам за баррель.
"В этой войне взята некая пауза. Обоим игрокам - собственно, и Саудовской Аравии, и России - невыгодно в данной ситуации продолжать эту ценовую войну. […> Но когда цена вернется к 50-55 долларам, исключать того, что борьба будет продолжаться, я бы не стал", - сказал он.
Стоит отметить, что из-за коронавируса нового штамма и срыва сделки ОПЕК+ в марте Саудовская Аравия переориентировала поставки нефти со стран Азиатско-Тихоокеанский региона на европейское направление.

В отчете ценового агентства Argus Media говорится, что в марте-апреле саудовская торговля нефтью в Европе потеснила Россию, для которой этот рынок традиционно является основным.
"В этих условиях стоимость партий российского сорта с начала марта снижалась, поскольку компании сталкивались с трудностями при реализации Urals в Европе. Но цены на сорт поддержал довольно высокий спрос на сырье в странах АТР, прежде всего в Китае", - пишет Argus Media.
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Отмечается, что поставки российской Urals в марте-апреле снизились с 1,6 до 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В то же время закупки топлипа у Саудовской Аравии нарастили Нидерланды, Франция, Италия, Греция, Польша, Турция.

Нефтяная война России и Саудовской Аравии
В середине марта сорвалась сделка стран ОПЕК+ по добыче нефти.
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Причиной стали разногласия России и Саудовской Аравии. Так, Москва предлагала сохранить существующие объемы добычи нефти, а Ар-Рияд требовал существенно снизить показатели.

Срыв сделки привел к ценовой войне на нефтяном рынке, в результате чего стоимость топлива обрушилась до уровня 2002-го.
Критическая ситуация на рынке вынудила крупнейших производителей нефти повторно сесть за стол переговоров и заключить новое соглашение по добыче. Кроме того, к обсуждению подключились страны "Большой двадцатки".
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В итоге участники ОПЕК+ согласились суммарно сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки, а не входящие в Альянс страны снизить показатели на 5 миллионов.

Источник - tj.sputniknews.ru
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