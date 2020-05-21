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Китай пообещал не оставить камня на камне от сепаратизма на Тайване
13:43 21.05.2020

Выиграв выборы, действующий президент Тайваня Цай Инвэнь была избрана на второй четырехлетний срок. Так как Китай не признает Тайвань в качестве отдельного государства, а считает его своей мятежной провинцией, временно вышедшей из-под контроля, инаугурационная речь новоизбранного тайваньского лидера была встречена официальным Пекином "в штыки". Цай заявила, что Тайвань не приемлет принципа "одна страна - две системы".
Комментируя это выступление, пресс-секретарь Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан подчеркнул, что воссоединение Китая имеет решающее значение для возрождения китайской нации и не может быть остановлено никакой силой.
""Независимость" Тайваня идет против течения времени. Это путь в никуда. Мы придерживаемся основополагающего принципа "Мирное воссоединение и одно государство – два строя". И мы намерены создать обширное пространство для мирного воссоединения. Однако мы ни в коем случае не оставим места для сепаратистской деятельности, направленной на "независимость" Тайваня в любой форме", - сказал Ма Сяогуан, добавив также, что Пекин не потерпит и иностранного вмешательства во внутренние дела КНР.
Ранее Соединенные Штаты, в лице госсекретаря Майка Помпео, впервые за несколько десятилетий официально поздравили первое лицо Тайваня с избранием на пост президента Китайской Республики (так официально называет свое государство Тайвань). МИД и Минобороны Китая были этим возмущены, назвав поздравительную речь Помпео вмешательством во внутренние дела Китая.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор остров не подчиняется КНР. С точки зрения официального Пекина Тайвань по-прежнему входит в одноименную административную единицу КНР.

21.05.2020

Источник - stoletie.ru
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