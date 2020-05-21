Антикитайская кампания в США приобретает разнузданный характер. Эскалация наглости, - В.Пироженко

13:46 21.05.2020

Виктор ПИРОЖЕНКО | 21.05.2020 |



В средствах массовой информации и официальных кругах Запада ширится пропагандистская кампания с обвинениями Китая в распространении инфекции коронавируса. Тон задают США. И чем глубже провалы американской системы массового здравоохранения, вскрываемые по мере распространения эпидемии, тем более абсурдными становятся обвинения в адрес Китая.



Диапазон обвинений – от "намеренного распространения вируса" до "сокрытия информации об опасности вируса для человека". Естественная для любой страны линия на предотвращение непроверенных слухов и паники в случае возникновения общественно опасных явлений и неизбежная поначалу неопределенность проявлений COVID-19 относительно способа передачи вируса человеку безосновательно вменяются в вину Китаю.

В последние недели антикитайская "коронавирусная" кампания в США стала более разнузданной. Администрация Трампа и некоторые члены конгресса наперегонки ищут способы стребовать с Китая "материальную компенсацию" за то, что они называют "недостаточным первоначальным ответом на COVID-19".



Генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт в апреле подал иск против Китая от имени США, заявив, что из-за вируса "тысячи миссурийцев были инфицированы, убиты и экономически разорены".

Тогда же сенатор от Миссури Джош Хоули представил законопроект, позволяющий жертвам эпидемии подавать в суд на КПК напрямую. Наглость этих выходок в том, что они покушаются на иммунитет КНР в отношении частных исков граждан США к китайскому правительству. Если покушение состоится, американские суды начнут выносить решения о замораживании китайских правительственных активов, на основании чего администрация Трампа сможет вводить санкции против Китая "для возмещения ущерба от эпидемии".



На днях ряд сенаторов внесли проект закона под демонстративно оскорбительным для Китая названием "О борьбе с вирусными инфекционными заболеваниями китайского происхождения". Если законопроект будет принят, он даст американцам право подать в суд на китайское государство за ущерб, "причиненный COVID-19 экономике и жизни людей".

Другая группа сенаторов, возглавляемая Линдси Грэмом, представила проект закона об ответственности за COVID-19, который дает Трампу полномочия вводить санкции и запреты на поездки, ограничивать кредиты американских фирм китайским предприятиям, запрещать китайским компаниям листинг на американских фондовых биржах.

Одновременно администрация продвигает планы по выводу из китайских компаний акций на 4 млрд. долл., принадлежащих Федеральному совету по пенсионным сборам и инвестициям.

Появляются совсем смехотворные инициативы. На днях некий "американский фонд держателей облигаций" обратился к администрации Трампа за помощью в погашении 1,6 трлн. долл. китайского долга, включая проценты, который относится к периоду… Китайской Республики (до образования КНР).



Симптоматично, что вначале обвинения США в адрес КНР не затрагивали их торговую сделку прямо. Обе стороны еще в феврале – марте подтверждали приверженность первой фазе торгового соглашения. Однако по мере ухудшения эпидемической ситуации в США обвинения в адрес КНР становились все более настойчивыми. Сейчас они переросли в угрозы Пекину отменить первую фазу торгового соглашения и остановить переговоры по второй фазе. В ходе дискуссий в США все чаще звучит мысль, что торговая сделка с Китаем должна не только учитывать ликвидацию торгового дефицита США, но и восполнить ущерб США от эпидемии.



Показательны рассуждения Трампа двухнедельной давности о том, что он "очень разрывался" в данном вопросе и "еще не решил" его. 17 мая госсекретарь Майк Помпео в интервью Washington Examiner сообщил, что после подавления в США эпидемии Трамп примет решение о том, как лучше добиться от КНР "предоставления компенсации тем... в Соединенных Штатах, кто пострадал". В их число госсекретарь США включил не только пострадавших непосредственно от болезни, но и тех, "кто получил экономический ущерб, и ущерб, который был нанесен американской экономике". На этот счет президенту Трампу уже представлен "ряд идей".

Судя по всему, эта информационно-психологическая кампания готовит почву для ужесточения позиций Вашингтона по торговой сделке, включая пересмотр ее первой фазы.

Пока участники торговых переговоров в лице торгового представителя США Лайтхайзера, министра финансов Мнучина и вице-премьера КНР Лю Хэ продолжают контакты и отслеживают выполнение соглашения, но непонятно, ведутся ли переговоры по второй и следующим фазам сделки.



Поскольку рациональные аргументы на США не действуют, в Китае формируется новый ответ на антикитайскую кампанию. Характер китайской реакции обозначила Global Times. Речь идет о расследовании торговых связей или имущественных интересов в Китае тех лиц, которые подали судебные иски против КНР (например, генпрокурор штата Миссури Эрик Шмит), чтобы "сделать их отправной точкой болезненных экономических контрмер". Китайские иммиграционные власти могут ограничить въезд таких лиц в Китай как предупреждение – "недопустимо выкачивать прибыль из той или иной страны и одновременно порочить ее". Для того же штата Миссури КНР является одним из важных торговых партнеров. Согласно докладу, опубликованному Американо-китайским деловым советом в апреле, экспорт товаров в КНР, произведенных в Миссури в 2018 году, поддержал 12 900 рабочих мест в США. Китайские предприниматели являются одними из самых крупных инвесторов в экономику штата.

Принятие таких контрмер предлагается соотносить с более широкими и долгосрочными интересами американо-китайских отношений. Результатом, считает Global Times, могут быть еще более ожесточенные столкновения между Пекином и Вашингтоном.