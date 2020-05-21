Глубинное государство в России - утопия или реальность? - А.Халдей

15:48 21.05.2020 Глубинное государство в России - утопия или реальность?



Глубинное государство - это политическое ядро правящего класса, сложившегося исторически в том или ином государстве. Определяющим критерием здесь является характер политического строя. Российский имперский проект - это историческая неизбежность, а значит, неизбежно и российское глубинное государство. Его отцы-основатели сейчас трудятся во всю возможную силу, и плоды этих трудов станут видны в новом поколении политиков.



АЛЕКСАНДР ХАЛДЕЙ



Исследуя тему сущности глубинного государства, а также его российского варианта, прежде всего, нужно перейти на другой политический язык, чтобы понять суть явления.



Глубинное государство - это политическое ядро правящего класса, сложившегося исторически в том или ином государстве. Определяющим критерием здесь является характер политического строя. Глубинное государство - это политическая крыша из чиновников, находящихся на прикорме от крупного бизнеса. Отсутствие экономической базы для такого прикорма в виде социалистической системы госсобственности устраняет базу для создания глубинного государства.



То есть глубинное государство - это там, где господствует частная или феодальная собственность. Государственная (казенная) собственность не ведет к возникновению глубинного государства, так как там чиновничество консолидировано только по идеологическому критерию и там полностью отсутствует критерий экономической заинтересованности.



Казенная собственность создает ситуацию, когда чиновничество не отождествляет себя с государством, а отчуждается от него, сдавая его интересы при первой возможности лично обогатиться. Частная или феодальная собственность создает ситуацию, где, по словам Маркса, "бюрократия приватизирует государство". То есть успех государства становится личным успехом чиновничества. Однако для такого мотива нужны специальные условия, созданием которых и занято глубинное государство.



Возьмем в виде примера военную экспансию США в Доминиканскую Республику в 1960-1965 годах. Официальная причина - защита американских граждан. Но перед тем как на острове высадилось более десяти тысяч американских солдат, все американские граждане уже были вывезены.



Неофициальная причина - профилактика коммунизма с целью недопущения кубинского сценария. Однако настоящая причина - это большое количество правительственных чиновников в США, которые сидели на прикорме от комплекса сахарной промышленности на Восточном побережье Доминиканской Республики.



Прикормленность чиновников корпорациями выражается в разных формах финансирования их жизни и деятельности. Прямой подкуп и взятки, введение в состав акционеров, разные гранты, оплата лекций, книг, выступлений, финансирование политической деятельности - есть много каналов, по которым чиновничество сосет деньги от крупного бизнеса. Так интересы бизнеса становятся интересами чиновников, а политика превращается в бизнес с созданием идеологии прикрытия коммерческих интересов.



То есть глубинное государство - это политическая обслуга крупного капитала, которая не только служит капиталу, не только торит ему дорогу, но и активно направляет его экспансию в ту или иную сторону. Рассчитывает риски и вырабатывает способы их нейтрализации. Глубинное государство - это экспертно-политическое ядро обслуги интересов крупного капитала. Слияние бизнеса и власти тут так глубоко, что граница не видна, и не понять, кто кем руководит.



В России проблема глубинного государства в том, что российский капитализм очень слаб. Его сил хватает, чтобы скупить лоббистов ради продавливания внутренних законов, но все это касается льгот и защиты от государства. До политического заказа на обслуживание внешней экспансии для проникновения на внешние рынки российский капитал не дозрел исторически. Он еще внутреннее пространство России не захватил, что же говорить о движении вовне?



Потребность в глубинном государстве возникает тогда, когда капитал уперся в пределы роста внутри своего государства. Когда чаша переполнена и начинает искать, куда ей переливаться дальше. Но когда чаша полупуста, разговоры об этом преждевременны. Сначала надо думать, как наполнить чашу до краев.



Наличие Газпрома и Роснефти, сумевших создать круг политических лоббистов, претендующий на звание глубинного государства, не может считаться достаточным для возникновения полноценного deep state a la russe. Слишком отсталыми являются все прочие экономические акторы российского капитализма. Для появления глубинного государства в России нужно возникновение крупных корпораций в технологическом секторе. Нужны свои "Дженерал Моторс" и "Дженерал Электрик".



Помните? "Что хорошо для "Дженерал Моторс" - хорошо для США". Это инструкция заказчика исполнителю. То есть как минимум оба они уже существуют. Это и есть признак готовности к созданию глубинного государства. Наш франко-японский АвтоВАЗ или Пермский завод моторов пока на такую декларацию не созрели.



Все это не значит, что в России не сложился круг политического крышевания крупного бизнеса. Он есть, но пока это больше похоже на рэкет, чем на глубинное государство. В России есть и РСПП, но это скорее защитный профсоюз, чем могущественный заказчик. Для формулирования требований по обеспечению глобальной экспансии РСПП еще слишком слаб. Хотя вполне возможно, что из недр РСПП, депутатов Госдумы, ветеранов разведсообщества и экспертного пула аналитиков со временем вырастет российский вариант глубинного государства.



Специфика момента в России такова, что родившийся 30 лет назад капитализм осознает свой национальный интерес. Он уже прошел стадии рождения и роста и теперь входит в стадию созревания. Для создания условий ему требуется контроль над финансовой системой. Сейчас специфика российского капитализма такова, что национальные финансы находятся в руках внешнего управления. Это полностью меняет мотивацию как бизнеса, так и крышующего его чиновничества.



Глубинное государство в таких условиях будет или филиалом чужого глубинного государства, или расколотым сообществом, где суверенщики воюют с компрадорами. Именно в этой борьбе складывается то глубинное государство, которому остро понадобится и суверенная финансовая система, и ее работа на свой технологический рост, и наличие государств-сателлитов, сводящих в сферу влияния и управления.



Еще одна специфика - это невозможность прямо отрывать финансовую систему от внешнего контура. Такой обрыв в слабом государстве, зависящем от расчетов по экспорту и импорту, приведет не к усилению, а к катастрофе. Следовательно, потребуются такие стратегии (а они возможны), когда суверенизация финансовой системы будет осуществляться в состоянии сохранения интегрирования в международную финансовую систему.



Вот те задачи, решая которые российское глубинное государство способно возникнуть как самодостаточный феномен и служить целям национального развития. Все эти процессы сейчас идут, они уже видны невооруженным глазом, но для их кристаллизации потребуются ближайшие годы и десятилетия.



Российский имперский проект - это историческая неизбежность, а значит, неизбежно и российское глубинное государство. Его отцы-основатели сейчас трудятся во всю возможную силу, и плоды этих трудов станут видны в новом поколении политиков. По сути, сам трансфер - это и есть процесс создания глубинного государства. Просто есть этапы, на прохождение которых требуется время, но само движение идет именно в этом направлении. Источник - REGNUM

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