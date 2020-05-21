Иракские спецслужбы изловили нового "халифа ДАИШ" Кардаша (кличка - "Профессор")

17:33 21.05.2020

Иракские спецслужбы захватили "профессора" джихадистов



Громкий арест поможет понять, кто возглавляет крупнейшую террористическую организацию

Геннадий Петров



Абдель Насер Кардаш, возможно, не кто иной, как разыскиваемый преемник "халифа" Абу Бакра аль-Багдади. Кадр из видео телеканала "Аль-Арабия"

Национальная разведка Ирака сообщила об аресте одного из самых разыскиваемых террористов современности – Абдель Насера Кардаша, известного также под прозвищем Профессор. Его называют непосредственным организатором терактов запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ) и даже ее руководителем – преемником убитого американцами "халифа" Абу Бакра аль-Багдади.

Об аресте Абдель Насера Кардаша первым сообщило иракское новостное агентство INA. Оно приводит слова сотрудника Национальной разведки страны, который утверждает, что арестованный – лидер ИГ. Если это так, то, получается, впервые в истории "халиф" группировки живым попал в руки правоохранительных органов. Но в любом случае арест Профессора – большой успех иракских спецслужб.

Этот человек имеет много имен и туманную биографию. По самой распространенной версии, Абдель Насер Кардаш (он же Аль-Хадж Абдулла Кардаш, он же Хаджи Абдулла аль-Афари) – иракский туркмен из города Талль-Афар, что неподалеку от Мосула. Ему около 50. Во времена Саддама Хусейна он служил в армии. По одним данным, свержение диктатора он встретил в чине генерал-майора, по другим – в должности одного из руководителей "Мухабарата", то есть главной спецслужбы страны.

При американцах его арестовывали за терроризм, потом выпустили. Профессор считается специалистом по вербовке смертников, с помощью которых ИГ в основном осуществляет свои теракты. В прессе сообщалось, что Абдель Насер Кардаш был одно время тесно связан с известным террористом Абу Мусабом Аз-Заркауи, убитым в результате американской бомбардировки в 2006 году.

В прессе Профессора называют одним из создателей ИГ. Но какова его роль в иерархии организации сейчас, не ясно. 31 октября 2019 года, через неделю после гибели в результате американского рейда Абу Бакра аль-Багдади, рупор группировки, информационное агентство Amaq сообщило о том, что новым "халифом" стал некто Абу Ибрагим аль Хашеми аль-Кураши. Имя явно вымышленное. Газета Guardian, ссылаясь на источники в британской разведке, утверждает, что на самом деле "халифа" зовут Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля. Однако, видимо, и это имя не подлинное.

В исполнительном распоряжении об аресте активов террориста (если таковые будут найдены), подписанном госсекретарем США Майклом Помпео и опубликованном в марте 2020 года, 13 предполагаемых имен "халифа" ИГ. Среди них и те, которые считаются именами Абдель Насера Кардаша. В пользу версии того, что он и "халиф" ИГ – одно лицо, говорит сообщение Amaq от августа 2019 года. В нем утверждается, что аль-Багдади назначил преемником на случай своей смерти именно Абдель Насера Кардаша. Правда, это вовсе не означает, что воля "халифа" была действительно исполнена. Кроме того, проверить, являлось ли то сообщение Amaq подлинным, затруднительно. Агентство работает подпольно. Свою информацию оно публикует в соцсетях.

Обстоятельства ареста Абдель Насера Кардаша иракская разведка не разглашает. Газета Daily mail сообщает, что он участвовал в боях за Эль-Багуз в марте 2019 года. Это последний крупный город, находившийся под контролем ИГ. Он был взят Сирийскими демократическими силами (СДС), ядро которых составляют отряды сирийских курдов. По одной из версий, высказанных в арабских СМИ, именно тогда Абдель Насер Кардаш попал в плен или сдался. Непонятно, правда, почему о таком крупном успехе, как поимка Профессора, СДС предпочли промолчать и почему он был в итоге передан иракским силовикам, а не американцам.

Ситуацию могли бы разъяснить сами иракские власти, но Национальная разведка Ирака предпочла не выступать с разъяснениями журналистам. Она ограничилась только публикацией фото арестованного. Возможно, в ближайшее время иракские силовики прервут свое молчание.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников в беседе с "НГ" отметил, что в любом случае говорить об окончательном поражении ИГ рано. "Конечно, его позиции в Ираке сильно подорваны, однако полного разгрома по-прежнему нет. Сейчас ИГ переносит свою активность из Ирака и Сирии в другие регионы – в первую очередь в Афганистан и Пакистан. Оно продолжает вербовать своих сторонников в разных регионах мира, в том числе в Европе. Гарантий того, что ИГ не соберется с силами и не попытается отвоевать свои позиции, нет", – сказал эксперт.