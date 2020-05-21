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Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $707,6
18:04 21.05.2020

21 мая 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА

По итогам марта на каждого кыргызстанца приходится по $707,6 государственного долга. За месяц бремя уменьшилось на $1,4.
По данным Министерства финансов, на 31 марта 2020 года государственный долг (внешний плюс внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 599,47 миллиона (371 миллиард 683,52 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 956,32 миллиона (319 миллиардов 710,3 миллиона сомов) - внешний, а $643,15 миллиона (51 миллиард 973,22 миллиона сомов) - внутренний.

За месяц государственный долг страны сократился на $6,66 миллиона. Внешний долг вырос на $95,45 миллиона, а внутренний уменьшился на $102,11 миллиона.

По итогам марта этого года госдолг составил 63,74 процента ВВП.
Больше всего республика по-прежнему должна Экспортно-импортному банку Китая - $1 миллиард 774,78 миллиона (44,9 процента от всего внешнего долга КР). За месяц показатель сократился на $18,47 миллиона.

Источник - 24.kg,
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