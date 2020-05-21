Первого узбека-маршала Дустума вводят в "большую Афганскую игру", - С.Тарасов

21:06 21.05.2020 Станислав

Тарасов



Бывшему вице-президенту Афганистана, этническому узбеку генералу Абдул-Рашиду Дустуму будет присвоено звание маршала вооруженных сил страны. Есть основания полагать, что он поддержит переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но при этом будет постоянно выдвигать определенные условия и критиковать переговорный процесс.



Многие эксперты обратили внимание на то, что в подписанном 17 мая в Афганистане соглашения о разделе власти между президентом Ашрафом Гани и его политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой последний настоял на включение в этот документ пункта о необходимости присвоения звания маршала вооруженных сил страны генералу узбекского происхождения, бывшему вице-президенту Абдул-Рашиду Дустуму. Также было заявлено, что Дустум будет иметь членство в Высшем совете правительства и Совете национальной безопасности Афганистана.



С одной стороны, вроде бы такой ход можно оценивать как знак благодарности Дустуму со стороны Абдуллы за поддержку в ход недавней президентской избирательной компании, когда генерал обвинял Гани "в злоупотреблениях властью, использовании силовых структур в политических целях, растрате бюджетных средств". С другой стороны, срабатывает важный для Афганистана момент: считается, что доктор Абдулла только по отцу пуштун и поэтому может рассчитывать на поддержку как пуштун, так и части этнических меньшинств, которых представляет Дустум. Более того, некоторые афганские наблюдатели высказывают опасения, что укрепление во власти Абдуллы станет вести к новой гражданской войне, как это было в первой половине 1990-х, когда президентом был этнический таджик, профессор Раббани, убитый террористами. Мол, пуштуны не допустят, чтобы во главе государства, где они составляют этническое большинство, оказался не их представитель.



В свое время, накануне вывода советских войск из Афганистана, автору этих строк в ранге специального корреспондента Гостелерадио СССР приходилось встречать в Мазари-Шарифе с генералом Дустумом для подготовки интервью. Его для демонстрации по ведущим телеканалам страны требовал Международный отдел ЦК КПСС, который считал точку зрения Дустума на будущее обустройства Афганистана заслуживающей серьезного анализа. Он считал, что предлагаемая Москвой так называемая коалиционная партийно-политическая структура будет неустойчивой и быстро рухнет. По его мнению, в Афганистане необходимо было проводить политику федерализации, которая стала бы барьером на пути движения к власти радикальных исламистов. Тогда интервью с Дустумом прошло в "Международной панораме" в очень искаженном виде, а дальнейших ход событий показал, что генерал более адекватно оценивал тогда ситуацию. Но его не любили как в Москве, так и в Кабуле и настороженно относились в Казахстане и Узбекистане, куда он наведывался иногда с частными визитами.



Дальнейшая его жизнь была полна разных приключений, что требует отдельного рассказа. Мы же отметим следующее: Дустум объявлял войну "Талибану" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северных провинциях, тогда как спецпредставитель США Залмай Халилзад вел официальные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе. Ранее генерал предлагал Кабулу, Вашингтону и НАТО план разгрома талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана, рассчитанный на полгода и без участия американских войск. Но к Дустуму существует неоднозначное противоречивое отношение. У него советское высшее военное образование. В середине 1980-х годов под его руководством находилось порядка 20 тысяч правительственных солдат, преимущественно узбеков. Во многом благодаря Дустуму афганские узбеки, третья по численности этническая группа страны после пуштунов и таджиков, поддерживали советскую армию и просоветское правительство в Кабуле, а не оппозиционные группировки моджахедов.



Кстати, Дустум запрашивал у Москвы помощи в виде военной техники для защиты Кабула от "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В то же время он имеет хорошие связи и с турецким генералитетом. Британская газета The Telegraph называет Дустума "скользким элементом, способным на альянсы то с Гани, то с Абдуллой", который в различные годы воевал со всеми против всех. Тегеран же, как пишет иранское издание Mashregh, уверен в том, что "за всеми этими комбинациями стоят США", хотя внешне демонстрируют свою нейтральность. Но в Вашингтоне знают, что за Дустумом - опыт, своя армия и поддержка афганского севера, при определенных условиях может быть задействован "Ч-сценарий". Эксперты отмечают, что генерала можно обвинять во многих грехах, но у него, безусловно, превосходное чутье настоящего восточного политика, способного объединить под своим началом четыре северных провинции - Балх, Джаузджан, Фарьяб и Кундуз - и создать квазигосударство "Дустумистан", заселенное преимущественно этническими узбеками и могущее выступить в роли буферной зоны между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Узбекистаном.



Иначе говоря, Дустума готовят к активному участию в политической жизни страны в самых разных вариациях, включая и борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое закрепилось в нескольких уездах провинции Джаузджан. Но оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе с учетом этнического расклада в Афганистане сейчас очень непросто. За Дустумом стоят общины узбеков, туркмен и других малых тюркоязычных народов страны. Это зона, в которой существует серьезное влияние Турции и частично Великобритании. США не верят Дустуму потому, что не знают, какую позицию он может занять на переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Есть разные сценарии, о чем будет объявлено в ближайшее время. Имеются основания полагать, что Дустум поддержит переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но при этом будет постоянно выдвигать определенные условия и критиковать сам переговорный процесс.



То есть, как исторически заведено в Афганистане, все стороны будут играть только в свою пользу, прикрываясь словами о национальном примирении, рискуя остаться ни с чем. Так что будем ждать, когда и какую партию в Афганистане начнет Дустум в новой "большой игре".

21 мая 2020

Станислав Тарасов Источник - regnum.ru

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