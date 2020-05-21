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Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
21:43 21.05.2020

21 мая 2020,

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает AFP.

При этом американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в соглашении по открытому небу, пока Россия его якобы не соблюдает. Однако, несмотря на это, по словам Трампа, сейчас есть высокие шансы на заключение нового договора.
Ранее в этот день издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации американского президента сообщило, что Дональд Трамп решил отказаться от Договора об открытом небе. По данным газеты, сообщить России о выходе из данного соглашения, заключенного три десятилетия назад, лидер США должен был в пятницу, 22 мая.
В свою очередь, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что выход Штатов из данного соглашения нанесет удар по системе военной безопасности Европы. При этом Грушко отметил, что Москва не получала официальных уведомлений от Вашингтона о выходе из договора.

Об отсутствии официальных сообщений о выходе США из ДОН сообщал в этот же день и директор департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИД России Владимир Ермаков. При этом он отметил, что Москва имеет план Б на случай выхода Вашингтона из данного соглашения.
21 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров счел, что США уже приняли решение о выходе из Договора по открытому небу. В свою очередь, глава американского диппредставительства в Москве Джон Салливан тогда заявил, что США рассматривают все возможные сценарии реализации Договора по открытому небу.
При этом в январе Лавров утверждал, что Россия прилагает все усилия для сохранения этого соглашения, так как оно является важной мерой укрепления доверия и транспарентности в военной области.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (OБCE). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью.

Источник - iz.ru
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