Американские биржи закрываются для Китая. Парламент КНР обдумывает ответ Вашингтону, - "НГ"

00:15 22.05.2020

Владимир Скосырев

21 мая 2020



Лидеры КНР держат обстановку в стране под контролем.

В Пекине стартовали сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и параллельного консультативного органа власти. Созыв этих заседаний, который был отложен из-за пандемии, должен продемонстрировать, что вирус в основном побежден, ситуация нормализуется. Но спад экономики КНР в первом квартале и меры США по ограничению ее экспорта и внешних инвестиций стали серьезным вызовом для руководства Компартии. Эти проблемы будут обсуждаться, хотя и в закрытом для публики регламенте.

Обычно сессии парламента и Народного политического консультативного совета созываются в марте и длятся около двух недель, становясь главным внутриполитическим событием года. Примерно 5 тыс. делегатов съезжаются в столицу и не торопясь проходят под прицелом видеокамер в здание на площади Тяньаньмэнь.

Особенно живописно выглядят на этом фоне в своих причудливых нарядах посланцы районов, населенных нацменьшинствами.

Коронавирус внес коррективы в этот ритуал. Как передает агентство АР, правительство пошло на чрезвычайные меры, чтобы оградить делегатов от непредвиденных встреч. Ведь если бы кто-нибудь из них заразился, это стало бы кошмаром, с точки зрения пиара, для правительства. Как говорит Ши Шуси, комментатор по социальным проблемам в Пекине, задача двух сессий – известить мир о том, что эпидемическая ситуация находится под контролем.

Тем не менее доминирующей темой в повестке дня, как ожидают, станут экономические последствия инфекции и рецепты, которые предлагает правительство для того, чтобы справиться с ними. И, конечно, над зданием, где будут идти дебаты, нависнет тень обвинений в адрес Пекина, выдвинутых Вашингтоном.

Возможно, это простое совпадение, но как раз накануне открытия сессий Сенат США принял билль о наказании компаний, которые котируются на американских биржах, но нарушают правила отчетности, действующие в Америке. Мера направлена прежде всего против китайских фирм. Более 150 из них с капитализацией свыше 1,2 трлн долл. зарегистрированы в США. Законопроект, который должен получить одобрение президента и Палаты представителей, может стать препятствием на пути проникновения китайского капитала в Америку.



Это очередная брешь в ранее бурно развивавшихся экономических связях между двумя державами. Как говорит Ван Цзиси, президент Института международных и стратегических исследований в Университете Пекина, прежде США и Китай были экономическими конкурентами. А теперь они движутся к полномасштабной конфронтации по всем фронтам. И пространства для того, чтобы найти компромисс, остается все меньше.

Президент США Дональд Трамп поклялся предпринять все действия, необходимые для того, чтобы добиться выплаты Китаем репараций за то, что он позволил COVID-19 распространиться на весь мир. А глава Пентагона Марк Эспер назвал Китай угрозой международному порядку и призвал государства вместе с США готовиться к конфликту высокой интенсивности с КНР.



Впрочем, как пишет газета South China Morning Post, парламент вряд ли объявит о каких-то важных сдвигах во внешней политике в свете обострения отношений с США. Он сосредоточит внимание на социально-экономических проблемах. Пандемия привела к тому, что вторая экономика мира пережила впервые после 1970-х годов падение ВВП. Причем одной из самых сложных проблем, которые нужно решать руководству, – это создание рабочих мест для десятков миллионов людей, оставшихся без заработка в результате того, что страна закрылась на несколько недель на карантин.

Некоторые эксперты считают, что на самом деле безработицей охвачены 80 млн человек – примерно вдвое больше того, что говорит официальная статистика. Айрис Пан, главный экономист по Китаю в корпорации ING, предсказывает, что Пекин может объявить во время двух сессий пакет стимулирующих мер в размере от 4 до 6% ВВП. В денежном выражении это составляет примерно от 560 до 840 млрд долл.



В беседе с "НГ" исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов отметил: "Прежде всего базовые концепции по экономике, которые были разработаны еще до пандемии, остались неизменными. Главная задача – вывести экономику из состояния торможения с тем, чтобы к концу года полностью устранить последствия коронавируса. При этом имеется в виду защитить социально уязвимые слои населения, а также оказать поддержку как государственным предприятиям, так и малому и среднему бизнесу. Правительство признало, что ряд региональных медицинских служб не показали высокой эффективности. Значит, их надо укрепить".



В международном плане китайское руководство решило активизировать экспортно-импортные операции. И это можно рассматривать как ответ на атаки на позиции Китая со стороны США и других западных стран, указал эксперт. "Конечно, тут легких решений не предвидится. Но у Китая есть свой макроэкономический регион – Юго-Восточная Азия, Центральная Азия, Латинская Америка. Думаю, Европа давление США на Китай не поддержит. Ей нужны инвестиции и технологии Китая. Поэтому связи КНР с ЕС будут развиваться вопреки желанию Вашингтона", – заключил Маслов.



Впрочем, конкретные данные об экономических планах правительства должен огласить в докладе в пятницу премьер-министр Ли Кэцян.