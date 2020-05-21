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"Беззубая" позиция МИД РФ поощряет японский реваншизм, - А.Кошкин
00:19 22.05.2020

"Беззубая" позиция МИД РФ поощряет японский реваншизм

Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны продолжают лишь увещевать политиков и дипломатов Токио, призывать их в духе кота Леопольда "жить дружно".

АНАТОЛИЙ КОШКИН

Судя по высказыванию представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу явной дипломатической провокации "коллег из МИД Японии", официально и громогласно подтвердивших "японский суверенитет" на российских Курильских островах, во внешнеполитическом ведомстве нашей страны продолжают лишь увещевать политиков и дипломатов Токио, призывать их в духе кота Леопольда "жить дружно".

"Такой шаг прямо противоречит поставленной на высшем уровне задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях. Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности, а она такова: законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН, и неоспорим", - сказала журналистам госпожа Захарова.

К сожалению, такие стерильные заявления стали привычными и ни на кого впечатления не оказывают. Ведь ненамного острее реагировал МИД РФ на беспрецедентное в отношении нашего государства решение в 2009 году депутатов обеих палат японского парламента законодательно объявить по Конституции входящие в состав России острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (Хабомаи) территориями, на которые "распространяется суверенитет японского государства". Пошумели немного думские депутаты, дозированно поугрожали "должным ответом" и молчок - все вернулось на круги своя. Никаких демаршей не последовало, сделали вид, что отреагировали. Поставили "галочку" и продолжили "развивать отношения", многократно встречаться на высшем уровне, вести переговоры "тет-а-тет" о том, как поделить Курильские острова.

Привыкнув к такой "беззубой" реакции призванного отстаивать суверенитет и территориальную целостность страны МИД РФ, в Токио и на этот раз, видимо, не очень озаботились последствиями своей оскорбляющей честь и достоинство нашего государства провокации. Как игнорируют там и редкие дипломатические замечания из Москвы по поводу переходящей все рамки и пределы разнузданной "картографической агрессии" японских реваншистов.

Попробовала бы какая-нибудь страна, тем более потерпевшая поражение в развязанной ею же кровавой мировой войне, предъявить столь беспардонные претензии хотя бы на клочок земли США, Великобритании или Франции. Ответом была бы война. Да, это не преувеличение. Вспомните, как реагировал Лондон на попытки Аргентины выдвинуть претензии на Мальвинские острова, находящиеся на другом конце света от превратившей их в колонию Великобритании. "Железная леди" Тэтчер незамедлительно направила к островам 40 военных кораблей во главе с двумя авианосцами с 10 тысячами морских пехотинцев на борту, которые, устроив локальную войну, отстояли свои интересы.

Своим возможным критикам сразу отвечаю, что вовсе не призываю отвечать на провокации Токио какими-то силовыми акциями, как это не так давно сделал на Курилах до сих пор сохраняющий депутатский мандат член японского парламента. Но и делать вид, что-де ничего особенного не происходит и не стоит всерьез реагировать на японские "шалости", значит, подрывать авторитет нашей страны в мире, создавать впечатление о бессилии России в противостоянии с реваншистами и националистами всех мастей, будь то на западе или на востоке. Тем более это недопустимо в год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

И еще. К подобным реваншистским вылазкам японских политиков и дипломатов в немалой степени подталкивает созданная российскими руководителями уверенность японских политиков в какой-то особой заинтересованности Москвы в Японии, ее стремлении ради мифических экономических выгод не журить японцев за их нахрапистые требования наших земель. Как известно, дело дошло до того, что, дабы не обидеть японцев, российские власти готовы, по сути, предать забвению подвиги советских солдат и офицеров, разгромивших милитаристскую Японию. Ведь их сыновьям и внукам в прямом смысле слова запрещают праздновать никем не отмененный День Победы над Японией, упорно, вопреки требованиям ветеранов и широкой общественности, прикрывая его безликим Днем окончания Второй мировой войны. Уверяю вас, в Японии это замечают, анализируют и делают выводы о "терпимости" российских властей и допустимости продолжать давить на Россию.

Источник - REGNUM
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