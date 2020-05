Госпереворот – англосаксонский инструмент прошлого или… будущего? - С.Филатов

09:17 22.05.2020 Сергей Филатов

21 мая 2020



Вопрос ставится сейчас в прессе США и Ближнего Востока конкретно: Возможен ли в Китае госпереворот (coup d"état) в интересах США, и был ли возможен в Сирии переворот в интересах Великобритании? Несколько публикаций последних дней и недель прямо указывают на то, что эта тема становится – особо после недавнего провала американского десанта в Венесуэле, имевшего цель свержения президента Мадуро – очень обсуждаемой.



Дело дошло до того, что само агентство Bloomberg, которое не замечено в тиражировании fake-news, публикует важную статью под заголовком "China Rivalry May Put the U.S. Back in the Coup Business" - "Вражда с Китаем может вернуть США к практике госпереворотов".



Претекст уже найден – по версии альянса англосаксонских разведок "Пять глаз" (куда входят США, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Австралия), "Китай намеренно скрывал данные о распространении коронавируса и возможности его передачи от человека к человеку". "Leaked ‘Five Eyes’ dossier on alleged Chinese coronavirus coverup consistent with US findings, officials say", утверждает американский телеканал Fox News, близкий к Трампу.



А агентство Middle East Eye, занимающееся Ближним Востоком, но базирующееся в… Лондоне, посвящает две крупные статьи с публикацией добытых секретных материалов о том, как британская разведка и власти Великобритании плетут не первый год заговор против президента Сирии Башара Асада: "How a British-backed media operation tried to turn Alawites against Assad" ("Как в ходе поддерживаемой Британией операции масс-медиа пытались настроить алавитов против Асада") и "The British government’s covert propaganda campaign in Syria" ("Скрытая пропагандистская кампания британского правительства в Сирии").



Такое впечатление, что теряющие силы гегемоны прошлых Эпох – Британская Империя и Соединенные Штаты Америки могут ради спасения своих позиций в мировой политике, как говорят, "перевернуть доску". Другими словами – попытаются остаться на международном Олимпе не путем собственного усиления, что маловероятно в сегодняшних условиях крах их бирж и углубляющегося кризиса их финансов, а – через ослабление конкурентов. Госпереворот в исполнении их сателлитов и наемников – давно освоенное оружие. Вспомнить хотя бы свержение силами ЦРУ законного правительства премьера Моссадыка в Иране, или военный переворот генерала Пиночета в Чили, совершенный при поддержке американцев, и проч. Про работу американцев на Украине никто не забыл?



А недавняя попытка госпереворота в Венесуэле – явное доказательство того, что этот инструмент из их арсенала не изъят. Наоборот, он уже появился вновь в руках тех, кто будет биться за свою мировую власть. Какие еще нужны подтверждения, если американские граждане, напавшие на Венесуэлу, на допросе дают признательные показания на своих начальников в США?

Какие еще нужны доказательства, если США и Великобритания открыли в мае 2020 года, несмотря на коронавирус – у них же "поджимает" (!), тур переговоров о том, на каких условиях лично им объединять свои рынки, чтобы создать отдельный, возможно – закрытый, англосаксонский контур в мировой экономике. А при таком раскладе одно из важнейших дел – давить конкурентов. И начинается…

США могут "обратиться к методам смены режима в своем соперничестве с Китаем"



И вот в упомянутой выше статье "China Rivalry May Put the U.S. Back in the Coup Business" ("Вражда с Китаем может вернуть США к практике госпереворотов") от Bloomberg читаем:

"Можно было бы надеяться, что Центральное разведывательное управление добьется большего успеха (в Венесуэле). Но получилась фарсовая схема, которая была отвергнута венесуэльской оппозицией, "просвечена" силами безопасности режима Мадуро и разрушена, как только все началось. Тем не менее, этот банальный эпизод побуждает нас серьезно задуматься о роли тайного вмешательства и смены режимов за рубежом в политике США. Подобно тому, как США стремились подорвать или свергнуть недружественные режимы во время "холодной войны", Вашингтон может снова обратиться к таким методам в своем все более остром соперничестве с Китаем…"

Далее – исторический экскурс, который, заметьте, не в Москве написан, а в самих США:



"В конце 1940-х скрытая поддержка демократических политиков в Италии сыграла скромную, но, вероятно, важную роль в защите этой страны от победы коммунистов на выборах. За счет наемных толп США способствовали свержению премьер-министра Ирана Мохаммеда Моссадыка в 1953 году, обеспечив себе стратегические позиции в Персидском заливе на 25 лет наперед.



Поддержка ЦРУ помогла индонезийским военным консолидировать власть после того, как в 1965 году они свергли антиамериканского Сукарно… ЦРУ в 1954 году помогло свергнуть левое правительство в Гватемале. Оно вело работу от Центральной Америки до юга Африки и Афганистана. В большинстве случаев США ниспровергли коммунистические или другие недружественные режимы, но они также были направлены против демократически избранных лидеров, таких как Сальвадор Альенде в Чили, который принял неправильную – советскую – сторону в "холодной войне"". Очень откровенные показания об истории деятельности ЦРУ. Как-то стали об этом забывать…



Теперь о новых формах решения американских задач. Очень откровенно пишут: "Распространение демократии и появление открытых инструментов для ее продвижения, таких как "Национальный фонд в поддержку демократии", дали США новые способы формирования политических результатов. Зачем посылать шпионов, чтобы повлиять на выборы в Грузии или Украине, когда Вашингтон мог бы вместо этого послать неправительственные группы и наблюдателей за выборами? Как сказал Аллен Вайнштейн, основатель "Национального фонда в поддержку демократии", "многое из того, что мы делаем сегодня, было тайно сделано 25 лет назад ЦРУ". Не зря же эту контору у нас назвали "нежелательным" иностранным агентом.

Значит, этот Фонд – National Endowment for Democracy (NED) открыто занимается подрывной работой в разных странах мира. Кто с ним имеет дело, обратите внимание на признание автора Bloomberg’a.



Он продолжает: "В конце 1940-х годов, когда родились ЦРУ и Совет национальной безопасности, США начали развивать глобальный потенциал для вмешательства под покровом секретности. В последующие десятилетия они стремились дестабилизировать или заменить многочисленные правительства, которые скатывались в советскую сферу или смягчали свои страны для коммунистического влияния. Вашингтон прибегал к скрытным действиям, потому что его лидеры полагали, что геополитический баланс хрупок, и что США нужны доступные методы конкуренции на глобальной периферии".

Мы услышали слово "конкуренция"? Так ровно об этом сегодня и идет речь. Опять говорят: "Подумайте, насколько возросла конкуренция между США и Китаем за последние три года… Конкуренция США с Китаем (и, в меньшей степени, с Россией) усиливается и географически расширяется. Через несколько лет Вашингтон начнет отчаянно искать "скрытые варианты", чтобы помешать присоединиться к Пекину какой-либо важной стране из районов Африки к югу от Сахары, на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии. Только подумайте, насколько возросла конкуренция между США и Китаем за последние три года, и куда эта траектория может привести в следующем десятилетии?..



Одно из вечных правил международной политики заключается в том, что стратегическая конкуренция захватывает страны в тех местах, где они изначально этого не ожидали". И, наконец, главное:

"Тем не менее, этот эпизод (с вторжением в Венесуэлу) побуждает нас (США) серьезно задуматься о роли "тайного вмешательства" и практике "смены режимов" в мировой политике. Подобно тому, как США стремились подорвать или свергнуть недружественные режимы во время "холодной войны", они могут снова обратиться к таким методам в своем все более остром соперничестве с Китаем".

И еще раз: "США стремились подорвать или свергнуть недружественные режимы во время "холодной войны", они могут снова обратиться к таким методам в своем все более остром соперничестве с Китаем… Подумайте, насколько возросла конкуренция между США и Китаем за последние три года, и куда эта траектория может привести в следующем десятилетии?"



Китайская разведка предупреждает



Перед нами – тонкий намек Китаю на то, что с ним собираются делать американские спецслужбы через своих доверенных лиц из числа оппозиции, завербованной агентуры и подкупленных диссидентов. США готовы снова обратиться к методам "подрыва и свержения недружественного режима" в процессе соперничества с Китаем? Так в публикации Bloomberg вопрос и ставят. И этот "вброс" не остался без внимания Пекина в более широком контексте.

На днях китайские спецслужбы обнародовали доклад политическому руководству, в котором точно указали: Пекин столкнулся с волной антикитайских настроений во главе с США и должен быть подготовлен в наихудшем сценарии вооруженной конфронтации между двумя мировыми державами. Об этом сообщили англичане из Reuters в статье "Internal Chinese report warns Beijing faces Tiananmen-like global backlash over virus" - "Внутренний китайский отчет предупреждает, что Пекин столкнулся с глобальной негативной реакцией на вирус, которая подобна реакции на события на площади Тяньаньмэнь". Намек прозрачнее уж некуда.

А на площади Тяньаньмэнь в Пекине, напомним, в 1989 году была подавлена попытка госпереворота. Его исполняли руками молодежи силы, желавшие развернуть Китай в сторону – де-факто – вассальной зависимости от США. Тогда не вышло, но теперь Вашингтон намекает на новую попытку?



Reuters пишет: "В докладе, подготовленным (в начале апреля 2020 года) Министерством государственной безопасности для высших руководителей Пекина, включая президента Си Цзиньпина, был сделан вывод о том, что глобальные антикитайские настроения достигли самого высокого уровня с периода после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году… Отношения между Китаем и Соединенными Штатами, по общему мнению, находятся на самом худшем уровне за последние десятилетия… В этом докладе делается вывод, что "Вашингтон считает рост Китая угрозой экономической и национальной безопасности и вызовом западным демократиям". Также говорится, что "Соединенные Штаты стремятся дискредитировать правящую Коммунистическую партию, подрывая общественное доверие к ней"". Ну, вот – слово сказано. Пример Венесуэлы – на глазах.

Раскачка китайского общества американскими НКО типа упомянутого NED – пойдет с новой энергией, хотя эта подрывная работа и не прекращалась. "Плащ и кинжал" возвращаются в международную практику. Англосаксам больше крыть нечем, как вернуться к тайным операциям – их армии уже не в силах решить боевую задачу даже в отношении Северной Кореи или моджахедов Афганистана. Что им остается?



Например, напечатать триллионы долларов (это уже сделано), и сотни миллиардов из них передать в руки своей агентуры в Китае "осла, груженого золотом", который, как утверждает восточная мудрость, "возьмет любую неприступную крепость". Помните, в Ираке в 2003-м этот фокус удался – генералов Саддама Хусейна янки купили на корню, и те открыли для US Army ворота Багдада. Авось, и теперь сработает?



Английские замыслы против Асада перестали быть тайной

Теперь второй сюжет – и все про англосаксонские усилия по подрыву властей в тех странах, которые потомкам колонизаторов не нравятся. Казалось бы – ну что англичанам делать в Сирии, которая после Первой Мировой войны стала подмандатной французской территорией? Бритты тогда получили себе Палестину, а также – после разгрома Османской Империи – взяли под контроль массу земель вокруг Персидского залива.



Красным отмечены территории под контролем Англии вокруг Персидского залива в первой половине ХХ века.

Но колониальная привычка – вторая натура, и англичане никак не смогли пройти мимо варианта сделать свой вклад в свержение правительства Башара Асада.

- Берримор, я слышал, что у нас появились интересы в Сирии.

- Так и есть, сэр. Мы хотим напомнить, что Британия имеет свои интересы повсюду.

- Но, у нас полно других забот кроме Сирии.

- Сэр, мир должен знать, что Большая Игра продолжается.



На общественное обозревание сегодня выставлен ряд документов, относящихся к периоду разгара интервенции против Сирии в 2014 году. Вспомним, что тогда силы Асада слабели, и Дамаск был под угрозой захвата исламистами, которых вскормили и поддерживали западники. Это была чистая война "по доверенности". Воевали одни, а главный приз – Сирию – намеревались забрать себе другие. Бритты увидели, к чему идет дело в 2014-м, и вклинились, намереваясь, как обычно, получить свой кусок пирога после победы. Это ведь "только США и Великобритания победили Гитлера". Нет? Но они так уверены в этом.

Только никто из этих завоевателей Сирии не мог себе представить, что через год – в 2015-м – здесь появятся русские ВКС и спецназ, что Армия России не только начнет наводить порядок и уничтожать исламистов, но и станет гарантией безопасности Сирии – безо всяких англосаксонских "доброхотов". А в 2014 году, пока этого еще не случилось, английские спецслужбы начали информационную кампанию по дискредитации властей Сирии, вбросив очень необычную дезу. О чем сейчас поведало "городу и миру" агентство Middle East Eye. В начале этой статьи мы назвали два его разоблачительных материала. Начнем по порядку.

Первый называется "REVEALED: How a British-backed media operation tried to turn Alawites against Assad" - "Раскрыто: Как в ходе поддерживаемой Британией операции масс-медиа пытались настроить алавитов против Асада". Эта операция под названием "Sarkha" ("Крик") "выглядела, как смелая кампания активистов-алавитов, критикующих правительство Сирии". Но фирма, управляющая этим процессом, была нанята британскими правительственными струтурами – "was contracted by British officials". "Как показали официальные документы, имеющиеся у Middle East Eye, сетевое протестное движение, которое провозглашалось, якобы, "массовой кампанией представителей алавитской общины в Сирии", было фактически создано от имени британского правительства (!) – "was actually created on behalf of the British government".

Издание отмечает: "Появилась страница "Sarkha" в Facebook, листовки "Sarkha", сообщения о плакатах "Sarkha" и короткие видео в социальных сетях, на которых молодые люди вывешивали на стенах лозунги кампании… "Sarkha" была позже переименована в "Speak Up" и была направлена на "создание безопасной, надежной платформы социальных сетей для народа алавитов"". То есть, работа с самого начала была продуманная, и организована адресно.



Плакат британской информационной кампании, нацеленной против Асада.

Основной идеей этой провокации бриттов было подталкивание алавитской общины Сирии на противостояние правительству и лично Башару Асаду. Даже не будем цитировать, что они там написали в программе – очень все низко...

Документы, имеющиеся у Middle East Eye, показывают, что сценарий кампании "Sarkha" был разработан американской фирмой Pechter Polls of Princeton (штат New Jersey, США), работающей по контракту с британским правительством. Этот контракт на подрывную работу поначалу находился в ведении подразделения министерства обороны Великобритании Military Strategic Effects. А затем ответственность за управление им была передана британскому правительственному фонду The Conflict, Stability and Security Fund ("Фонд конфликта, стабильности и безопасности"), задача которого "разрешать конфликты, угрожающие интересам Великобритании". Вопрос о том, какие "интересы Великобритании" находились в Сирии "под угрозой", можно теперь смело адресовать в Лондон. Только оттуда ни выдачи, ни ответа не будет. Они сильно "засветились" на этом деле.



Middle East Eye прямо пишет:

"Рука правительства Соединенного Королевства оставалась скрытой ("The UK government’s hand remained hidden"), поскольку средства массовой информации по всему Ближнему Востоку сообщали об общественном движении "Sarkha", описывая его как "активистов гражданского общества, обеспокоенных высоким числом жертв среди алавитов, служащих в правительственных вооруженных силах".



Документы, имеющиеся у Middle East Eye, показывают, что бюджет проекта составлял 600 000 фунтов стерлингов (746 000 долларов США) в год. В общем, это была такая же проплаченная "клюква", как некоторые подобные фейк-организации в других местах. Вот – фрагмент документа, где указаны цели провокации. Здесь откровенно сказано: "Задачей этого проекта является поддержка деятельности сирийских оппозиционных масс-медиа, чтобы достичь аудитории в Сирии… Платформы для этой работы созданы совместно в Великобритании, в США и в Канаде… Цель проекта – усилить народное неприятие режима Асада".



Некоторые сирийские активисты, участвовавшие в поддерживаемом Великобританией проекте, пишет Middle East Eye, заявляют, что "они зависели от западной поддержки в финансировании". Это расследование Middle East Eye "выявило детали пропагандистской кампании британского правительства в Сирии, целью которой было продвижение стратегических интересов Великобритании посредством поддержки "умеренной вооруженной оппозиции"". – ""Middle East Eye" investigation revealed details of a British government propaganda campaign in Syria which sought to promote the UK"s strategic interests through support for the "moderate armed opposition".



Интересен и такой пассаж: "Проект "Sarkha", по-видимому, в основном управлялся из офисов Pechter Polls of Princeton и считался представляющим небольшой риск для тех, кто причастен" - ""Sarkha" appears to have been largely operated from Pechter’s offices in Princeton and was considered to pose little risk to those involved". Бриты думали, что все будет "шито-крыто". Какая наивность! Как там говаривал папаша Мюллер, вспоминая немецкую пословицу: "Was wissen zwei, wisst Schwein – Что знают двое, то знает и свинья"?



Игра "втемную". Или для чего бритты скупали сирийских журналистов



Второй материал от Middle East Eye назван "REVEALED: The British government’s covert propaganda campaign in Syria" - "Раскрыто: Скрытая пропагандистская кампания британского правительства в Сирии". Там – продолжение темы: "Documents obtained by MEE reveal how British contractors recruited Syrian citizen journalists – often without their knowledge – to promote "moderate opposition"" - "Документы, полученные MEE, показывают, как британские подрядчики нанимали сирийских граждан, журналистов, для продвижения – часто без их ведома – "умеренной оппозиции"".

На этом этапе шла игра втемную, то есть журналистов привлекали хорошими гонорарами, что позволяло организаторам не мелочиться. Некоторым выплачивались от 250 до 500 долларов в месяц, другим платили за отдельный материал – по 50 долларов, и по 200 долларов за видеоролик. Кстати, аналогичную систему информационной войны против России – только более масштабную, организовала у наших границ НАТО, где заправляют англосаксы. На нашу аудиторию вещают "дочери крымских офицеров", сидящие де-факто в специальных центрах, в частности, в Прибалтике (Литва) и на Украине (Одесса). Приемы и методы у них одни и те же, вне зависимости от региона мира, в котором они занимаются своей подрывной информационной деятельностью.

Полюбуйтесь – один из таких центров на Украине. Его сотрудник сделал "коллективное селфи". Никакой конспирации, наоборот – еще и козыряют. Господи, и с этим "контингентом" спецслужбам НАТО приходится иметь дело?



Но, вернемся к материалам Middle East Eye:

"The British government covertly established a network of citizen journalists across Syria during the early years of the country’s civil war in an attempt to shape perceptions of the conflict, frequently recruiting people who were unaware that they were being directed from London". – "Британское правительство тайно создало сеть журналистов – граждан Сирии по всей стране в первые годы гражданской войны, пытаясь сформировать у местной аудитории (британское?) представление о конфликте, часто вербуя людей, которые не знали, что ими управляли из Лондона".



"Хотя контракты были заключены министерством иностранных дел Великобритании, ими управляло министерство обороны страны, а иногда и сотрудники военной разведки". – "Although the contracts were awarded by the UK’s foreign office, they were managed by the country’s Ministry of Defence, and sometimes by military intelligence officers".



В итоге, "опираясь на британское, американское и канадское финансирование (это пример той самой совместной работы "пяти глаз" разведок англосаксонских стран, о которых упоминается в начале статьи – С.Ф.) правительственные подрядчики Великобритании открыли офисы в Стамбуле и Аммане, где наняли представителей сирийской диаспоры, которые, в свою очередь, завербовали журналистов-граждан Сирии. Этим журналистам, многие из которых были молодыми людьми, было поручено создавать телевизионные сюжеты, радиопрограммы, писать в социальных сетях, делать плакаты, журналы и даже детские комиксы".



Работа была затеяна масштабная и нацеленная на разные группы населения Сирии. А в подоплеке – бриттам нужен был простой результат: "Укрепление народного неприятия режима Асада". Журналистов заставили подписать бумаги о "неразглашении": "Исполнителю не разрешается публично (в средствах массовой информации или на научных конференциях) говорить о своей работе без явного разрешения HMG [правительства Ее Величества]. Это будет регулироваться Соглашением о неразглашении". – "The implementer is not permitted to speak publicly (to the media or at academic conferences) about their work without the explicit permission of HMG [Her Majesty’s Government]. This will be enforced by a Non Disclosure Agreement".



В МИ-6 любят тишину.

"Это был теневой, очень сомнительный бизнес", - говорит человек, участвующий в работе, добавляя, что часто отдельный журналист полагает, что работает в оппозиционной группе, и не подозревает, что британская компания управляла своим медиа-офисом по контракту с правительством Великобритании". – ""It was a shady, shady business," says one person involved in the work, adding that frequently the individual journalist would believe they were working for an opposition group, and have no idea that a British communications company was running their media office, under contract to the UK government". Обман, обман, обман…

Фиаско

Финал сей истории оказался просто эпическим. Middle East Eye так описало концовку бесславно завершившейся саги: "Энтузиазм британского правительства начал ослабевать, поскольку ему становилось все более очевидным, что правительство Асада с российскими и иранскими союзниками выигрывают войну. И финансирование контрактов стало истощаться… К большому разочарованию гражданских лиц и активистов гражданского общества". К большому их разочарованию, понимаешь…



Тем не менее, из этих материалов, появившихся почти параллельно в американской и лондонской прессе, вытекает одно простое заключение: спецоперации, включая психологические, и даже нацеленные на смену власти в той или иной стране, не ушли в прошлое. В США и в Великобритании не намерены отказываться от них для достижения своих целей.



А цели эти, как представляется, прозрачны, как слеза ребенка – после почти 400 лет правления на Земле – первые колонии Великобритания приобрела в начале 1600-х – англосаксонская цивилизация теряет глобальную власть. Но остается ее глубинная власть, и она является инструментом борьбы за сохранение мирового доминирования, вплоть до применения совсем неприглядных методов.

И не надо строить иллюзий по поводу истинных мотивов политики англосаксов. Как остроумно заметил недавно один форумчанин в связи с событиями начала Второй Мировой войны: "Даже поляки в 1939 году догадались, что у Англии не бывает союзников…". Действительно, пять веков весь мир был "под ними", и вдруг "Акела промахнулся".



Bloomberg пишет Американский век закончился, он умер в Сирии.

…Знаете, а в этой ситуации совсем по-новому звучат последние страницы знаменитой повести Редьярда Киплинга "Маугли". Неужели Киплинг, который раскрыл свою идеологию в стихотворении "Бремя белого человека", вывел в образе Маугли белого человека-англичанина, а в образах обитателей джунглей – жителей британских колоний? Тогда послушаем фрагмент их прощального разговора:

"– Значит, джунгли меня не изгоняют? – с трудом пробормотал Маугли.

Серый Брат и остальные яростно заворчали:

– Пока мы живы, никто не посмеет…

Но Балу остановил их.

– Я учил тебя Закону Джунглей. И, хотя я не различаю перед собою скал, я вижу далекое будущее. Иди по собственной тропе, но… помни, господин джунглей, что джунгли - твои. Только позови нас!"



…Неужели потомки колонизаторов до сих пор ждут, что их позовут обратно – в Китай, в Венесуэлу, в Сирию? Или впустят назад, как они считают, "в их джунгли"? Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590128220

Новости Казахстана

- Сенаторы приняли закон по снижению регистрационного барьера для создания политических партий

- Столица должна быть примером для всех регионов - А. Мамин

- Недовольство и сложные отношения в ЕАЭС простимулировали жесткий тон Токаева – Ашимбаев

- Депутаты "Ак жола" обсудили с лидерами автомобильной промышленности вопросы инвестиционной политики отрасли

- Кадровые перестановки

- О рождаемости в 2019 году

- МСХ: залог фермеров будет оцениваться по максимальной ликвидности

- Порядка 586 тыс. казахстанцев получили АСП на общую сумму более 19 млрд тенге

- Минсельхоз: на юге Казахстана выявили и уничтожают очаг распространения саранчи

- Ответственность за дискредитацию государственной службы